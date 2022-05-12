أعلنت بيرسون، شركة التعليم العالمية الرائدة، اليوم عن استحواذها على موندلي (Mondly)، المنصة العالمية البارزة لتعليم اللغات أونلاين. سيمكّن هذا الاستحواذ شركة بيرسون من تقديم مجموعة مثالية من الطرق المتكاملة لتعليم اللغات، وتطوير مهارات الطلبة التعليمية وصقلها، بالإضافة إلى توفير ميزة الدراسة الذاتية أونلاين وإضافتها إلى أدوات التشخيص والتعلم وخدمات التقييم التي تقدمها بيرسون حالياً.

تُعتبر موندلي منصة إلكترونية رائدة عالمياً لتعلم اللغات أونلاين، حيث يتعلم المستخدمون اللغة الإنجليزية بأساليب تتميز بأعلى معايير الجودة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة تعلم 40 لغة أخرى سواءً عبر تطبيق موندلي، موقع الشركة الإلكتروني، الواقع الافتراضي أو منتجات الواقع المعزز. كما تقدم موندلي دورات لتعليم اللغة للتعلم المهني والشخصي في مزيج يضمّ أكثر من 1,300 زوج لغوي. هذا وتحظى موندلي بتصنيف متميز على أنها التطبيق الحائز على أعلى وأفضل التقييمات في متجر التطبيقات. كما تقدم موندلي حلولاً خاصة مصممة للشركات والمؤسسات من خلال “MondlyWORKS”، وقامت بتصميم تطبيق MondlyKIDS، التطبيق الحائز على عدة جوائز لمساعدة الأطفال على تعلم اللغات.

وبهذه المناسبة، علّق السيد آندي بيرد، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسون، قائلاً: "يمثل هذا الاستحواذ المهم خطوة أخرى لنا لتنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، مما يعزز مكانتنا في سوق تعلم اللغة الإنجليزية سريع النمو ويمكنّنا من الوصول مباشرة للمستخدمين عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة والفاعلة لتعلم اللغة."

وأضاف، "موندلي شركة ناجحة قد حققت نمواً سريعاً. يساعدنا هذا الاستحواذ على توسيع نطاقنا في سوق تعلم اللغة ودفع عجلة نمو بيرسون. يُعتبر هذا الاستحواذ في غاية الأهمية للمجموعة من الناحية الاستراتيجية، فضلاً عن قيمته التراكمية ودوره في زيادة عائدات المساهمين."

ومن جهته، صرح أليكس إليسكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في موندلي قائلاً: "لقد كانت مهمة موندلي دائماً هي تسهيل تعلم اللغة وجعله أمراً ممتعاً وسهلاً ومتاحاً للجميع. نحن متحمسون للغاية لضم جهودنا مع بيرسون، شركة التعليم العالمية الرائدة، لنعمل معاً على تشكيل مستقبل تعلم اللغات ومساعدتنا على تحقيق هدفنا على نطاق أوسع."

تتوقع بيرسون أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تسريع نمو الإيرادات اعتباراً من عام 2023 فصاعداً لقسم تعلم اللغة الإنجليزية في الشركة، مع توقع هوامش مشجعة للمجموعة بحلول عام 2025.

يمكّن هذا الاستحواذ بيرسون من تعزيز مكانتها في السوق وتقديم خدمات متكاملة تماماً، كما يوفر فرص مثالية للتعاون وبيع الخدمات المُدمجة عبر محفظة الشركة، مثل إتاحة الفرصة لدمج تعلم اللغة الإنجليزية مع منتجات تحسين المهارات وإعادة صقلها من خلال قسم مهارات القوى العاملة في بيرسون. هذا وسينضم فريق موندلي، بما في ذلك مؤسسو المنصة، إلى قسم تعلم اللغة الإنجليزية في بيرسون.

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عن بيرسون

هدفنا في بيرسون بسيط: إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة. نؤمن في بيرسون أن كل فرصة للتعلّم هي فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلّم. لهذا، يلتزم موظفونا البالغ عددهم 20,000 موظفاً بتطوير وتقديم تجارب تعليمية حيوية وشيقة مصممة للتأثير على الحياة الواقعية. نحن الشركة التعليمية الرائدة في العالم، حيث نخدم عملاءنا في ما يقرب من 200 دولة وذلك بتقديم المحتوى الرقمي والتقييمات والمؤهلات والبيانات. بالنسبة لنا، التعلم ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو صميمنا وجوهرنا. تفضلوا بزيارتنا على الموقع: https://plc.pearson.com /

عن موندلي

موندلي منصة عالمية رائدة لتعلم اللغات. حصلت المنصة على لقب "التطبيق الإقليمي للعام" من قِبل فيسبوك، و "تطبيق اليوم" من قِبل أبل، و "اختيار المحررين" من جوجل بلاي. تم إطلاق تطبيق موندلي في عام 2014، وسرعان ما أصبح التطبيق الرائد للأجهزة المحمولة. وفقاً لشركة "ستاتيستا"، يُعدّ تطبيق موندلي حالياً ضمن أفضل 5 تطبيقات لتعلم اللغات في جميع أنحاء العالم من حيث عدد التنزيلات.