للمرّة الأولى على الإطلاق ’بيجو‘ تباشر عملياتها في باكستان بالتعاون مع شريكها الحصري ’لاكي موتور كوربوريشن‘

الشراكة ستسهّل إنشاء مرافق تجميع متطوّرة لتعزيز التوظيف والتوطين وقطاع السيارات المحلّي في باكستان

الخطوة الأولى ضمن الشراكة ستبدأ مع طرح طراز ’بيجو 2008‘ المصنوع محلّياً

أعلنت ’بيجو‘ (Peugeot)، الشركة الأوروبية الشهيرة لتصنيع السيارات، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها في باكستان للمرّة الأولى في تاريخ العلامة التجارية الطويل والمتميّز، وذلك بالتعاون مع شريكها الحصري ’لاكي موتور كوربوريشن‘. وبدأت هذه الشراكة مع افتتاح ثمان وكالات وفق مفهوم 3S في ست مدن باكستانية، إضافة إلى منشأة حديثة متطوّرة لتجميع السيارات في باكستان.

الجدير ذكره أن ’لاكي موتور كوربوريشن‘ هي إحدى شركات مجموعة ’يونس براذرز غروب‘ وتتمتّع بسمعة مرموقة تمتدّ لخمسة عقود بفضل توجّهها القوي والجريء في كسب حصّة بارزة من سوق السيارات الباكستاني، وهي تُرسي معايير جديدة فيما يتعلّق بخيارات المنتجات وخدمات العملاء. ومع طرح علامة ’بيجو‘ التجارية، فإن الشركة تهدف الآن لتوفير أفضل حلول التنقّل التي يمكن للعلامة التجارية الأوروبية أن تقدّمها لعملائها.

من جهتها، تتميّز ’بيجو‘ بكونها علامة تجارية ابتكارية رائدة في قطاع السيارات منذ أكثر من 211 سنة، مرتكزة بذلك على قِيَم العلامة التجارية المتمحورة حول الجاذبية والعواطف والتميّز، وهو ما يمثّل التصميم الدقيق ومتعة القيادة البديهية الغامرة والجودة التي لا مساومَة عليها. ومع دخولها إلى السوق الباكستاني، سوف يتم الارتكاز على هذه القِيَم مع سعي العلامة التجارية لتوفير أحدث الابتكارات وحلول التنقّل في السوق.

وفي معرض تعليقها على هذا الأمر، قالت ليندا جاكسون، الرئيسة التنفيذية لعلامة ’بيجو‘ التجارية: "نحن سعداء بهذه الشراكة وما تعنيه للسوق الباكستاني. فهذه ستكون المرّة الأولى التي يتم فيها تجميع سيارة أوروبية في باكستان، ونحن متحمّسون للعمل مع ’لاكي موتور‘ بهدف تعزيز فرص التوظيف والتوطين وقطاع السيارات المحلّي في الدولة. فالعولمة محور تركيز أساسي لدى ’بيجو‘، خصوصاً وإن فئتَي B وC للمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) تمثّلان فرصة كبيرة لنا. وهذا يتعزّز أيضاً عبر التطوّرات التي تشهدها الدولة فيما يخصّ التشريعات والقوانين حول التحوّل الكهربائي، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا الخاصّة."

أما سمير شرفان، المدير التنفيذي للعمليات لدى ’ستيلانتيس‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقال: "لدينا حماسة كبيرة للانطلاق بهذه الرحلة في باكستان إلى جانب شريكنا الجديد ’لاكي موتور كوربوريشن‘. فنحن نرى الكثير من الإمكانيات والفرص أمام ’بيجو‘ في باكستان، وبالتالي فإننا نتطلّع بشوق لخدمة العملاء في هذا السوق المميّز. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة للتقدّم بالشكر الجزيل إلى السيد محمد علي طابا والسيد آصف رزفي لتمكين عقد هذه الشراكة البارزة، وأنا أتطلّع لرؤية النمو الذي ستتمتّع به الشركتان في باكستان."

من جهته، قال آصف رزفي، الرئيس التنفيذي لشركة ’لاكي موتور‘: "سوف تقوم ’لاكي موتور‘ بتغيير المشهد العام بقطاع السيارات في باكستان عبر إطلاق ’بيجو‘ التي تُعدّ أول علامة تجارية للسيارات المصنوعة محلّياً في الدولة. ونحن سعداء جداً للدخول في شراكة مع ’بيجو‘ ونتطلّع قُدُماً لعلاقة متينة مع ’ستيلانتيس‘، المجموعة التي تثق كثيراً بحلول التنقّل المستقبلية."

وأضاف قائلاً: "إن باكستان التي تضم 220 مليون نسمة توفر فرصة هائلة لمن يدخل إلى السوق ويُحدِث تغييراً في قطاع السيارات. وليس لدينا أي شك بأن ’ستيلانتيس‘ مع مجموعة علاماتها التجارية الـ14 ستكون بين من يقوم بهذا الأمر. وتفخر ’لاكي موتور‘ بأن تصبح أول شركة في باكستان لديها مرافق تصنيع ووكالات لعلامات تجارية متعدّدة. ويسرّنا الانطلاق بهذه المغامَرة وتوفير أفضل حلول السيارات عبرها، بينما في الوقت ذاته المساهَمة بشكل فعّال والقيام باستثمارات بارزة من شأنها أن تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان."

سوف تبدأ الخطوة الأولى ضمن هذا الالتزام المستمر تجاه العميل الباكستاني عبر طرح طراز ’بيجو 2008‘ (Peugeot 2008) الشهير والناجح جداً لدى العلامة التجارية منذ أن تم البدء بتطويره، وهو يتفرّد عن غيره ضمن فئة مركبات الـSUV المدمَجة عبر تصميمه المتميّز وتقنياته المتطوّرة وأنظمة توليد الحركة الفعّالة التي يوفرها. كما إنه يستفيد من مقصورة PEUGEOT i-Cockpit التي تتألّق عبر تصميم داخلي ملفِت بالإضافة إلى لوحة عدّادات وشاشة لمس رقمية حديثة تعزّز تجربة القيادة أكثر مهما كانت طبيعتها. ومع حصوله على 26 جائزة عالمية، بما فيها جائزة التصميم ’رِد دوت‘ (Red Dot Design Award)، وما يزخر به من جودة وقيمة عاليتين، فإن 2008 هو الطراز المثالي للعائلات الباكستانية.

يُشار إلى أن e-2008 هو الطراز التالي الذي سيُطرَح في السوق ليتم من خلاله منح العملاء حرية إضافية للاختيار بين نسخة كهربائية 100٪ وأخرى حرارية، ويعود بالفضل بهذا إلى منصّة CMP للطاقة المتعدّدة. وسوف تقوم ’لاكي موتور كوربوريشن‘ عبر دعم من ’بيجو‘ بتجميع العديد من الطرازات محلّياً ضمن مرافق حديثة مطوّرة، وهي تعمل في الوقت الراهن على استكشاف فرص توزيع عدّة طرازات في مرحلة مبكرة من السنة المقبلة.

ضمن هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن باكستان تضم شريحة سكانية ديناميكية وشابة مهتمّة بتبنّي التقنيات المبتكَرة الجديدة، مما يمنح ’بيجو‘ الفرصة لدخول الدولة بالتزام كبير بهدف تلبية احتياجات التنقّل المختلفة لدى العملاء.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات ’بيجو‘ في باكستان، يرجى زيارة www.peugeot-luckymotorcorp.com.

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سلام فيصل

salam@performancecomms.com

ريهام الديدي

reham.eldidi@stellantis.com

آمنة زريق

amna.zariq@luckymotorcorp.com

مبشر أحمد

mubashir.ahmed@luckymotorcorp.com

الروابط:

موقع بيجو للبيانات الصحفية

https://int-media.peugeot.com

حول ’بيجو‘ (Peugeot)

تُعتبَر ’بيجو‘ علامة تجارية مبتكِرة وعامّة ضمن الفئة الأرقى على المستوى الدولي، وترتكز على قِيَم أساسية هي التميّز والجاذبية والعواطف.

وتنشط ’بيجو‘ في أكثر من 160 دولة من خلال 10,000 نقطة بيع، وقد باعت نحو 1,200,000 مركبة حول العالم خلال 2020. وفي العام 2021، وبعد الاحتفال بعيدها الـ210، تنطلق ’بيجو‘ بهوية جديدة مع شعار يركّز على شخصيتها وعدم تأثّرها بمرور الزمن. وإضافة إلى توافر مجموعة كاملة من سيارات الركّاب والمركبات التجارية العاملة بالكهرباء، قامت ’بيجو‘ بتطوير مفهوم جديد للأداء وفق مبدأ Neo Performance. وتُعدّ 508 PEUGEOT Sport Engineered الأولى ضمن هذا الخط الجديد من المركبات عالية الكفاءة والأداء.

حول ’ستيلانتيس‘ (Stellantis)

’ستيلانتيس إن.في.‘ (Stellantis N.V.)(المدرَجة في بورصات NYSE/MTA/Euronext Paris تحت الرمز STLA) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى البارزة وعملاء اليوم عبر منتجاتها وخدماتها المبتكَرة، شاملة ’أبارث‘ (Abarth)، ’ألفا روميو‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر‘ (Chrysler)، ’سيتروين‘ (Citroën)، ’دودج‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز‘ (DS Automobiles)، ’فيات‘ (Fiat)، ’جيب‘ (Jeep®)، ’لانسيا‘ (Lancia)، ’مازيراتي‘ (Maserati)، ’أوبل‘ (Opel)، ’بيجو‘ (Peugeot)، ’رام‘ (Ram)، ’فوكسهول‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys). وبالارتكاز على ميّزة التنوّع، تقود المجموعة كيفية تحرّك العالم – وتطمح لأن تصبح أعظم شركة مستدامة لتقنية التنقّل، وليس الأكبر، بينما تولّد القيمة المضافة لكافة الأفرقاء المعنيين وكذلك للمجتمعات التي تنشط فيها. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: www.stellantis.com.

حول ’لاكي موتور كوربوريشن ليميتد‘ (Lucky Motor Corporation Limited)

تم إنشاء ’لاكي موتور كوربوريشن ليميتد‘ في باكستان بشهر ديسمبر من العام 2016. ويوجد لدى ’لاكي موتور كوربوريشن‘ اليوم ثلاثة أقسام للأعمال تُعنى بشكل أساسي بقطاع السيارات، تصنيع قطع السيارات، والإلكترونيات. يتولّى قسم السيارات مسؤولية تجميع وتوزيع مركبات ’كيا‘ (KIA) و’بيجو‘ (Peugeot) في باكستان. أما قسم تصنيع قطع السيارات فهو مسؤول عن تجميع وتصنيع القطع المخصَّصة للمركبات، بينما يتولّى قسم الإلكترونيات مسؤولية تجميع أجهزة ’سامسونغ‘ (Samsung) الخليوية في باكستان.