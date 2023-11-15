المنامة، البحرين: أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة ديار المحرق، يقوم بمقتضاها بيت التمويل الكويتي-البحرين بتقديم عروض حصرية خاصة لعملائه لتمويل قسائم الأراضي في مشروع البارح حيث تم الكشف عن هذا التعاون المثمر في معرض سيتي سكيب البحرين 2023، المعرض العقاري الرائد في مملكة البحرين.

يعد مشروع البارح واحدًا من أرقى المشاريع الواقعة في ديار المحرق، ويتضمن 55 قسيمة تلبي مختلف الاحتياجات والرغبات. تبدأ مساحة القسائم من 467 متر مربع، وتوفر العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب أنماط الحياة المختلفة. ويبدأ سعر هذه القسائم من 140,000 دينار بحريني.

ومن خلال التعاون المشترك بين الجانبين، سيستفيد المشترون من عروض حصرية تشمل فترة سماح لمدة سنتين تتيح للعملاء إمكانية عدم دفع أي قسط خلال أول سنتين من فترة التمويل مما يوفر مرونة مالية أكبر للمشترين.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر بيت التمويل الكويتي – البحرين خدمات التوثيق العقاري مجانًا لتسهيل وتسريع إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، مما يضمن إجراءات سلسة وفعالة للمشترين.

تتوفر هذه العروض الخاصة غير المسبوقة لفترة محدودة، تتيح للمشترين المهتمين الاستفادة من هذه الفرصة لامتلاك عقارات أحلامهم بشروط مالية مناسبة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: "إننا سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع بيت التمويل الكويتي-البحرين. إن هذه الاتفاقية تؤكد مرة أخرى التزامنا بتوفير مشاريع متميزة وتلبي في نفس الوقت الاحتياجات المالية للمشترين. إن هذا التعاون المشترك مع بيت التمويل الكويتي- البحرين يعد تحالفًا مثمرًا للمشترين الباحثين عن حلول تمويل مرنة."

ومن جانبه، صرّح السيد حامد مشعل، مدير تنفيذي- رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي- البحرين: "نلتزم في بيت التمويل الكويتي-البحرين بتمكين الأفراد والعائلات ومساعدتهم على امتلاك عقارات أحلامهم. وفي هذا الصدد، نحرص على التعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل ديار المحرق لتوفير فرص التمويل المرنة، بما يضمن دعم عملائنا في طريق امتلاك عقاراتهم."

ويمثل التعاون بين بيت التمويل الكويتي-البحرين وديار المحرق خطوة مهمة لكلا المؤسستين، كما يوفر فرصة للمشترين المهتمين بامتلاك قسائم سكنية في واحد من أهم المشاريع الراقية في المملكة. هذا التعاون يؤكد التزام الطرفين بتقديم عروض تنافسية تتوافق مع معايير الخدمة المتميزة التي يحرص كلا الطرفين على توفيرها لعملائه.

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