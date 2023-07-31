(المنامة، البحرين): أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن ترقية اثنين من كبار موظفيه إلى منصب مدير تنفيذي وهما حامد يوسف مشعل الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وراشد خالد الخان الذي يشغل حاليًا منصب رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. وفي منصبيهما الجديدين، سوف يواصل حامد مشعل وراشد الخان جهود البنك الرامية إلى الابتكار والتميز فيما يقدمه من منتجات وخدمات لعملائه، وإحداث تأثير إيجابي من خلال طرح المزيد من المبادرات الاستراتيجية، وتنفيذ الخطط التي تستهدف خدمة العملاء وفق أعلى المستويات.

وقد علّق السيد عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: "يمتلك حامد مشعل وراشد الخان خبرات واسعة في مجال عمليهما. ومن خلال الاستفادة من خبراتهما الواسعة، سوف يتمكن البنك من الارتقاء بتجربة العملاء، وضمان توفير حلول مالية مصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، فضلا عن المساهمة الفعالة في دفع الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويلية إلى آفاق جديدة في ظل السعي الدائم إلى تحقيق التميز. يمتلك كل منهما مخزوناً هائلاً من الخبرات المصرفية، وقد نجحا في تنفيذ مهامهما بكفاءة عالية وتحقيق نتائج ملموسة خلال عمليهما على مدى عدة سنوات. إن ترقيتهما تؤكد التزامنا التام بدعم الكوادر والكفاءات البحرينية المتميزة وخلق بيئة عمل تزخر بفرص التطوير والتقدم. ونظراً لدرايتهما الكاملة باحتياجات العملاء في قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد، فإن ترقيتهما تأتي في إطار تلبية الاقبال المتزايد على خدماتنا من جانب عملائنا الكرام."

حامد مشعل هو رئيس الخدمات المصرفية لدى البنك ويتولى مسؤولية قسم الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك شبكة الفروع، وتمويلات المستهلك، وتطوير الأعمال، والتطوير الرقمي، ومركز الاتصال، والبطاقات، والقنوات الإلكترونية. وقبل ذلك، شغل حامد منصب مدير أول في إدارة الاستثمارات في البنك، حيث كان يعمل على إدارة استثمارات البنك في عدد من المشاريع العقارية الضخمة واستثمارات الأسهم الخاصة الدولية. يشغل حامد في الوقت الحالي عضوية عدد من مجالس الإدارة ذات العلاقة ببيت التمويل الكويتي. بعد حصوله على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الكمبيوتر ودراسات الأعمال من جامعة وارويك في المملكة المتحدة، انضم إلى برنامج الخريجين التابع لدويتشه بنك في لندن. وعند انضمامه للبنك في عام 2007، استكمل حامد اختبارات شهادة إدارة المشاريع المتخصصة (PMP)، ثم حصل على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)في عام 2010 . بالإضافة إلى ذلك، في عام 2016 حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من جامعة وارويك للأعمال. ثم حصل على مؤهل MRICS من المعهد الملكي للمساحين القانونيين في المملكة المتحدة في عام 2017. كما قام بإصدار كتاب بعنوان "صناديق الاستثمار العقاري الإسلامي: منهج اختيار العقارات."

من ناحية أخرى، يمتلك راشد الخان خبرة تناهز 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارات. وقد أشرف على تأسيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في بيت التمويل الكويتي-البحرين، وقاد بنجاح كافة جهود النمو الملموس في قاعدة العملاء وكذلك حجم الموجودات المدارة من قبل البنك. قبل انضمامه إلى إدارة الثروات، شغل راشد منصب مدير أول في إدارة الاستثمارات في بيت التمويل الكويتي- البحرين، بتركيز على الاستثمارات البديلة في الأسواق العالمية. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات، ويشارك في عدد من اللجان الداخلية في البنك. راشد الخان حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في عام 2018، ومحلل معتمد للاستثمارات البديلة (CAIA)، وحاصل على ماجستير في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة والتمويل من جامعة لوفبرا في المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على بكالوريوس في التمويل من كلية جون مولسون للأعمال التابعة لجامعة كونكورديا في كندا، واستكمل دراسته التنفيذية من معهد إنسياد (INSEAD). كما أنه قام بإصدار أول كتاب عن الصكوك الإسلامية في 2006 بعنوان "التوريق الإسلامي: ثورة في صناعة الصيرفة."

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