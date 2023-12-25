والفائز بالجائزة الربع سنوية الرابعة بقيمة 15,000 دولار أمريكي

المنامة، مملكة البحرين: أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن فوز السيد محمد جاسم مفتاح بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100,000 دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات شهر نوفمبر 2023 لحساب التوفير الاستثماري "لبشارة"، كما أعلن البنك عن الفائز بالجائزة الربع سنوية الرابعة لعام 2023 بقيمة 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى بما في ذلك 20 جائزة بقيمة إجمالية 20,000 دولار أمريكي و 40 جائزة من فئات لبشارة الخاصة بقيمة 500 دولار أمريكي لكل فائز. وقد حضر مراسم السحب أعضاء من إدارة البنك بوجود ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للبنك.

وقد صرح السيد حامد مشعل، مدير تنفيذي- رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: "أود أن أعبر عن خالص التهاني إلى السيد محمد جاسم مفتاح لفوزه بجائزة ´لبشارة` الكبرى لشهر نوفمبر. كما نهنئ السيد شهاب علي بدر لفوزه بالجائزة ربع السنوية الرابعة وكافة الفائزين بالجوائز لهذا الشهر."

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا في بيت التمويل الكويتي -البحرين لتلبية تطلعات عملائنا بل وتجاوزها أيضًا. ويعد حساب التوفير الاستثماري ´لبشارة` مثالا يؤكد اهتمامنا بعملائنا وتعزيز مكانتهم على قمة أولوياتنا. إننا نؤمن بأن كل عملاء البنك يستحقون فرصة الفوز بالجوائز، والاستمتاع بتجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم. إننا نسعى دائمًا إلى تشجيع الابتكار وتحسين منتجاتنا وخدماتنا لضمان الارتقاء بتجربة عملائنا المصرفية وتقديم الأفضل لهم."

ومن جانبه، عبّر السيد محمد جاسم مفتاح عن سعادته قائلا: "أشعر بالسعادة الغامرة لفوزي بالجائزة الكبرى لهذا الشهر. لم أكن أتخيل أبدًا الفوز بمثل هذا المبلغ الذي سيساعدني كثيراً، وكل ذلك بفضلالله سبحانه وتعالى ومن ثم حساب ´لبشارة`. وأتوجه بكل الشكر والتقدير إلى بيت التمويل الكويتي-البحرين لإتاحة هذه الفرصة الرائعة لي. وأدعو الجميع إلى فتح حساب التوفير الاستثماري ´لبشارة` لأنه يعتبر بديلا متميزًا لكل من يرغب في توفير المال والفوز أيضًا بجوائز رائعة."

يمكن لجميع أصحاب حسابات "لبشارة" الاستمتاع بفرص مجزية للفوز بمكافآت رائعة، بما في ذلك الجوائز الكبرى والشهرية والخاصة، حيث يمكن للعملاء الحصول على فرصة للدخول في السحب مع كل 50 دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي يتم إيداعها في حساباتهم "لبشارة" لمدة لا تقل عن 30 يومًا. يمكن للعملاء زيادة فرصهم ثلاثة أضعاف للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 500,000 دولار أمريكي عبر زيادة مدة الاستثمار في حساب "لبشارة".

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