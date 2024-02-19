(المنامة، البحرين) – أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين عن إطلاق فعالية "اربح مع بيتك" للترويج لحسابي "لبشارة" و"معاشي" في مجمع الأڤنيوز البحرين، بدءا من 20 وحتى 24 فبراير 2024. وتوفر هذه الفعالية الممتدة لمدة 5 أيام تجربة متميزة للجميع، مع فرص للفوز بجوائز نقدية فورية.

هذه الحملة الترويجية مفتوحة للجميع. كل ما عليك هو فتح حساب "لبشارة" الخاص بك وإيداع مبلغ 50 د.ب كحد أدنى أو فتح حساب "معاشي". ويمكن للمشاركين تحميل تطبيق بيتك جزيل من بيت التمويل الكويتي-البحرين لفتح حساب "لبشارة" خلال دقائق بمساعدة فريق عمل البنك المتواجد في منصته في مجمع الأڤنيوز. ولتعزيز المشاركة وزيادة فرص الفوز، سوف يحصل العملاء الذين يستثمرون في حساب "لبشارة" وفتح حساب "معاشي" على فرصتين للعب ومضاعفة الفوز.

وبهذه المناسبة، صرح السيد حامد مشعل، مدير تنفيذي- رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين: "إننا سعداء بالإعلان عن حملة "لبشارة" الجديدة لعام 2024 من خلال منصتنا التي ستقام في مجمع الأڤنيوز البحرين. إنها تجربة فريدة مع فرصة للحصول على جوائز نقدية فورية. إننا في بيت التمويل الكويتي-البحرين نحرص على بناء علاقات وطيدة مع عملائنا الكرام، وذلك من خلال مبادرات ترويجية لخدماتنا ومنتجاتنا. ويسعدنا أن ندعو الجميع للانضمام إلينا والحصول على فرصة للفوز، وبدء تجربتهم المصرفية المميزة مع بيت التمويل الكويتي-البحرين."

وفي إطار هذه الفعالية، يكشف بيت التمويل الكويتي- البحرين أيضًا عن جوائز "لبشارة" لعام 2024 والتي تمنح جوائز نقدية طوال العام. وفي عام 2024 تقدم جائزتين نقديتين كبيرتين بقيمة 500,000 دولار أمريكي في شهر يونيو، و1,000,000 دولار أمريكي في شهر ديسمبر. وفي هذا العام، سوف يتم منح جائزة شهرية كبرى تبلغ قيمتها 50,000 دولار إلى 10فائزين على مدار السنة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يمنح البنك جوائز شهرية لـ 50 فائز بقيمة 1,000 دولار لكل فائز شهريا. كما يمكن للعملاء أيضًا التعرف على "برنامج الولاء من لبشارة" والذي يتيح لهم الاستمتاع بفرص أكثر بمجرد ثبات استثماراتهم في حساب لبشارة لفترات طويلة، ستضاعف فرصهم في السحب على الجوائز الكبرى في يونيو وديسمبر.

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