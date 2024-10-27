أعلن "بيت.كوم" (Bayt.com)، أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع مذكَّرة تفاهم مع "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" في المملكة العربية السعودية. وتُعتبَر هذه الشراكة الاستراتيجية محطّة رئيسية كجزء من السعي لتطوير النظام الإيكولوجي العام للمهارات المتميّزة في المملكة، وبالأخص ضمن قطاعَي التقنيات والاتصالات وذلك بالتوافق مع "رؤية السعودية 2030".

ومن شأن مذكَّرة التفاهم هذه أن تُرسي الأسس لمبادَرة "شبكة المواهب الرقمية" والتي تشكّل برنامجًا مصمّمًا للتعرُّف على أصحاب المهارات التقنية البارزة وتنميتها والحفاظ عليها في المملكة، وذلك باعتماد طريقة استراتيجية محدَّدة ضمن هذا المجال. ومن خلال هذا التعاون، يهدف كل من "بيت.كوم"، الموقع الذي يضم أكثر من 52 مليون باحث عن عمل، و "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" لدعم النمو الحاصل بين أوساط الشركات التقنية الناشئة وتعزيز مجموعة الكفاءات العامّة ضمن قطاع التقنيات في السعودية. وتُمثِّل هذه المبادَرة خطوة هامّة نحو تمكين جهات التوظيف والباحثين عن عمل على حدّ سواء، مما يضمن حفاظ قوّة العمل السعودية على مزاياها التنافسية ضمن المشهد الرقمي العام دائم التبدُّل والتطوّر.

في تعليق له على هذا الموضوع، قال سعادة الأستاذ إبراهيم الناصر، وكيل "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" لقدرات ووظائف المستقبل: "يُسعِدنا جداً الدخول في شراكة مع شركة "بيت.كوم" في هذه المبادَرة الهامّة، إذ إن "شبكة المواهب الرقمية" ستعلب دورًا محوريًا في تعزيز المهارات والخبرات المطلوبة في المملكة العربية السعودية لإتاحة التطوّر في قطاع التقنيات الذي يشهد نموًا سريعًا. ونؤكّد أن هذه الشراكة تتوافق مع التزامنا بتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" عبر رعاية ودعم الابتكار وبناء اقتصاد مستدام مرتكز على المعرفة."

بناءً على هذه الشراكة، سوف تقود "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" عملية إنشاء "شبكة المواهب الرقمية" بالتعاون مع "تالنتيرا" (Talentera)، منصّة التوظيف البرمجية المتخصِّصة من "بيت.كوم" والتي تشمل نظام تتبُّع المتقدِّمين للوظائف (ATS). وستتميّز "شبكة المواهب الرقمية" من خلال مسار مخصَّص للمهارات التقنية، وستُقدِّم "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" بيانات رئيسية حول الباحثين عن الوظائف لتفعيل نهج أكثر استهدافًا وفعالية لإدارة المهارات. بدوره، سوف يساهم موقع "بيت.كوم" عبر تقديم مجموعة من الخدمات المخصَّصة للشركات التقنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنظيم ورش عمل وتوفير الدعم المستمر للمساعَدة بتطوير وربط المهارات التقنية مع متطلّبات واحتياجات هذا القطاع.

من جهته، قال ربيع عطايا، المؤسِّس والمدير التنفيذي لموقع "بيت.كوم": "نحن في "بيت.كوم" ملتزمون تمامًا بدعم رؤية المملكة لأن تصبح مركزًا دوليًا للتقنيات. ومن خلال الشراكة مع "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات"، فإننا نضمن التعرُّف على أبرز المهارات التقنية في المملكة العربية السعودية ورعايتها وربطها مباشرة مع الفرص الصحيحة. وهذه المبادَرة لا تفيد الباحثين عن وظائف فحسب، بل تُمكِّن الشركات من الوصول إلى مجموعة متنوّعة من المهارات العالية، وبالتالي تدفع النمو أكثر في قطاع التقنيات."

يُشار إلى أنه سيتم طرح "شبكة المواهب الرقمية" وفق ثلاث مراحل على مدار عام واحد، وهو ما يسلّط الضوء على التزام كل من "بيت.كوم" و "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" بدفع الابتكار وتعزيز مهام تطوير القوى العاملة في قطاعَي التقنيات والاتصالات في المملكة العربية السعودية. وتتميّز مبادَرة "شبكة المواهب التقنية" بكونها لا تدعم فقط أهداف "رؤية السعودية 2030"، بل وتدعم أيضاً تعزيز إمكانية التوظيف لآلاف الباحثين عن عمل في مختلف أنحاء المملكة، وهو ما يبرز تصميم "بيت.كوم" على توفير حلول توظيفية حديثة ومتطوّرة، وتعزيز دورها كشريك رئيسي ضمن مسيرة التحوّل الاقتصادي والتقني التي تمضي بها المملكة.

نبذة عن "بيت.كوم‘"

"بيت.كوم" (Bayt.com) هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو شبكة الوصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل العازمين على التوظيف. كل يوم، يقوم أهم أصحاب العمل في المنطقة بإضافة آلاف الوظائف الشاغرة على المنصّة الحائزة على جوائز عدّة. وتستخدم هذه المنصة أكثر من 60,000 جهة توظيف دولية في ظل وجود قاعدة بيانات تشمل ما يزيد عن 52 مليون مرشّح من أصحاب الكفاءات.

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