القاهرة، أعلنت اليوم شركة «بيتابس مصر»، الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أولين»، وهي منصة شاملة لحلول التمويل الاستهلاكي تابعة لجلوبال كورب، إحدى المؤسسات المصرية الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير أحدث حلول وخدمات الدفع الرقمية لشركة جلوبال كورب لتعزيز إدارة منتجات التمويل الاستهلاكي.

وقد تم إطلاق منصة «أولين» عام 2022، لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للعملاء، حيث تقدم المنصة الشاملة باقة متنوعة من خطط التقسيط المرنة، ومن بينها تمويل شراء السيارات، والتمويل العقاري، والتشطيب، والمصروفات الدراسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسفر وعضوية النوادي.

وسوف تساهم هذه الشراكة في تلبية الطلب المتنامي على حلول الدفع الرقمية وذلك عبر إتاحة باقة شاملة من حلول وخدمات الدفع الرقمية المتطورة التي ستوفرها «بيتابس مصر» لمستخدمي منصة «أولين»، وهو ما سيساهم في تعزيز وتسهيل معاملاتهم المالية أثناء استخدام المنصة وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل المتنوعة التي تقدمها بما يضمن الارتقاء بتجربة العملاء وتزويدهم بباقة شاملة من الخدمات المالية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب هيثم مرسي، المدير التجاري لشركة «بيتابس مصر»، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة «أولين»، التابعة لجلوبال كورب، والتي تعد بمثابة خطوة هامة لتمكين الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي المتنامي. وأضاف مرسي أن هذه الشراكة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خبرات كلا الطرفين وتبني نهج ابتكاري قوي لتوفير تجربة دفع رقمية سهلة لمستخدمي منصة «أولين»، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة. وأشار مرسي إلى أن هذه الشراكة تعد بمثابة شهادة على الرؤية السديدة لكلا الطرفين التي تستهدف مواصلة الابتكار وتطوير مجال المدفوعات الرقمية.

ومن جانبه صرح الراحل مصطفى فهمي، العضو المنتدب لجلوبال كورب سابقاً*، أن الشراكة مع «بيتابس مصر» ستساهم في توفير حلول دفع متطورة تساهم في إعادة صياغة مستقبل خدمات المدفوعات في السوق المصري، بما يضمن مساعدة الأفراد في إدارة شؤنهم المالية بكفاءة. وأشار فهمي إلى التزام جلوبال كورب بتزويد مستخدمي منصة «أولين» بباقة شاملة من الحلول الابتكارية، وذلك عبر تنمية محفظة الخدمات المقدمة مستفيدة من الخبرات والموارد التي تنفرد بها الشركة. وأكد فهمي على أهمية هذه الشراكة في تعظيم القيمة المقدمة للعملاء وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال حلول المدفوعات ويضمن ترسيخ مكانة الشركة، لتتصدر طليعة المؤسسات المالية من حيث الابتكار الرقمي والحفاظ على رضا العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في أعقاب العديد من الشراكات الاستراتيجية التي قامت «بيتابس مصر» بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية. وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على تفانيها في تعزيز مجال الخدمات المالية في مصر والمنطقة بوجه عام.

*ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الراحل مصطفى فهمي. سيظل حاضراً في ذاكرتنا.

عن شركة «بيتابس مصر»

تعد «بيتابس مصر» أفضل شركة ابتكارية مزودة لحلول الدفع الرقمية وقد تأسست بموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة في مجال تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech) وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة إي اف چي القابضة، – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتزود بيتابس مصر التجار بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن بيتابس تدعم باقة متكاملة من أساليب المدفوعات الإلكترونية كما تتواجد علامتها التجارية في العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

«بيتابس مصر» هي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا والتي أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

وقد استهلت الشركة أولى تعاملاتها عبر بوابة الدفع عام 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات والأسواق العالمية، وذلك بسرعة وبصورة آمنة. وتقوم أيضًا الشركة بتوفير البنية الأساسية لحلول المدفوعات بين الشركات، ويتضمن ذلك الفواتير الرقمية للشركات ورمز الاستجابة السريع (QR) ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ونقاط البيع الإلكترونية ومنصات التبديل، وهو ما يتيح لها تسهيل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المتاجر الكبيرة والصغيرة.

كما تواصل «بيتابس مصر» تطوير وإطلاق تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا للربط بين الشركات العاملة في السوق الذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصة «بيتابس مصر» المعترف بها عالميًا عملية موحدة للمدفوعات والتي تساعد الحكومات والمؤسسات الكبرى لتصبح منصات مستقلة بذاتها للمدفوعات بما يساهم في خدمة القطاعات التي تعمل بها على أكمل وجه. تم إطلاق منصة «بيتابس مصر» لتمكين أي شركة من الحصول على المدفوعات، وإصدارها، وإدارتها، والتحكم فيها وفقًا لاحتياجات كل شركة.

وخلال عام 2022، نجحت الشركة في الاستحواذ على منصة التجارة الاجتماعية التركية «بيميس» وهو بمثابة استكمال لمحفظة استثماراتها الحالية في مجال البيع بالتجزئة. كما حصلت الشركة مطلع عام 2023 على اعتماد شركة "المدفوعات السعودية" كبوابة للمدفوعات. وبحلول نهاية عام 2023، حصلت «بيتابس مصر» على جائزة "أفضل حلول التجار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حصولها على جائزة "أفضل شركة للتكنولوجيا المالية" لهذا العام.

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر والأردن وتركيا. وتعمل الشركة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف. لمعرفة المزيد عن إنجازات الشركة:

: https://site.paytabs.com/ar/

عن مؤسسة جلوبال كورب

جلوبال كورب هي مؤسسة مصرية رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ومنذ تأسيسها في عام 2015، تعكف الشركة على تقديم خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك، كبرى المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها، حيث تقدم لهم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية تشمل، التأجير التمويلي والتشغيلي، والتخصيم وحلول التمويل المهيكل لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتنمية أعمالهم من خلال الاستفادة من حلول التمويل البديل.

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