القاهرة، أعلنت اليوم شركة بيتابس مصر، الحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أزيموت، وهي شركة دولية رائدة في مجال إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية بمصر.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من تسوية المدفوعات الإلكترونية على حسابات التداول وصناديق الاستثمار الخاصة بهم على منصة أزينفست، التابعة لشركة أزيموت باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مسبقًا. وتعد هذه المبادرة أحد الإنجازات البارزة في مجال المدفوعات الرقمية الخاصة بمعاملات تداول الأسهم في مصر. جدير بالذكر أن تم توقيع هذا الشراكة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري فيما يتعلق بقبول بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مسبقًا في تداول الأسهم.

وتهدف هذه المبادرة الابتكارية إلى توفير حلول ومزايا الدفع الإلكتروني لقطاع الاستثمار، حيث إنها مصممة لتسهيل التجربة المالية للعملاء، وتمكينهم من تحويل الأموال إلى حساباتهم بسلاسة لتعزيز معاملاتهم الاستثمارية. كما تعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على التزام شركتي بيتابس مصر وأزيموت بتوفير حلول دفع آمنة وسهلة الاستخدام مزودة بأحدث المزايا والخدمات لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم الادخارية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، عبر كريم عيادة المدير العام لشركة بيتابس مصر، أن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أزيموت مصر هي بمثابة خطوة بارزة في سوق الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في إتاحة حلول الدفع الرقمية للتداول في الأسهم باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مسبقًا. كما أكد عيادة على التزام شركة بيتابس مصر بدعم الشركات لتبني أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز تجارب العملاء، مضيفًا أن هذه الشراكة تتماشى مع مهمة الشركة الأساسية والمتمثلة في تسهيل وتطوير معاملات الدفع بجميع القطاعات.

ومن جانبه أعرب أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر ورئيس إدارة الاصول الاقليمية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن سعادته بقيام الشركة بتسطير فصلًا جديدًا من الإنجازات بالقطاع المالي غير المصرفي وذلك عبر إطلاق منصة azinvest وهي منصة رقمية شاملة تسمح للمستثمرين إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى جميع صناديق ازيموت التي تغطي فئات أصول متعددة بما في ذلك الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت والأسهم والذهب والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية .وأضاف أبو السعد أن المنصة هي الأولى من نوعها في مصر، وهي مصممة لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو توقيع المستندات. كما أعرب أبو السعد عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة بيتابس مصر لتوفير حلول الدفع لمستخدمي المنصة ومساعدتهم في تحقيق جميع أهدافهم الادخارية والاستثمارية بسهولة، مؤكدًا على ثقته في هذه الشراكة التي ستثمر عن تحقيق مردود إيجابي عبر تبنى أفضل الحلول التكنولوجية لتوفير قنوات دفع مختلفة للمستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ قرارت استثمارية سديدة وملائمة.

عن شركة بيتابس مصر:

تعد «بيتابس مصر» أفضل شركة ابتكارية مزودة لحلول الدفع الرقمية وقد تأسست بموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة في مجال تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech) وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتزود بيتابس مصر التجار بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن بيتابس تدعم باقة متكاملة من أساليب المدفوعات الإلكترونية كما تتواجد علامتها التجارية في العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

«بيتابس مصر» هي الشركة الرائدة في معالجة المدفوعات إلكترونيًا وتوفير حلول مدفوعات آمنة ومتطورة وسهلة الاستخدام لدعم سوق التجارة المحلية وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة، وهي حاصلة أيصًا على عدة جوائز مرموقة وأسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

وقد استهلت الشركة أولى تعاملاتها عبر بوابة الدفع عام 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات والأسواق العالمية، وذلك بسرعة وبصورة آمنة. وتقوم أيضًا الشركة بتوفير البنية الأساسية لحلول المدفوعات بين الشركات، ويتضمن ذلك الفواتير الرقمية للشركات ورمز الاستجابة السريع (QR) ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ونقاط البيع الإلكترونية ومنصات التبديل، وهو ما يتيح لها تسهيل التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المتاجر الكبيرة والصغيرة.

وعلى مدار عقود، واصلت «بيتابس مصر» تطوير وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا للربط بين الشركات العاملة في السوق الذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال عام 2021، أطلقت الشركة “ PT Touch" أولى حلول نقاط البيع من خلال الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2022، قامت الشركة بإطلاق منصة موحدة للمدفوعات مملوكة لها بالكامل ومعتمدة عالميًا، والتي تتيح للجهات الحكومية وكبرى المؤسسات حلول دفع مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات القطاعات العاملين بها.

وخلال نفس العام، نجحت الشركة في الاستحواذ على منصة التجارة الاجتماعية التركية «بيميس» وهو بمثابة استكمال لمحفظة استثماراتها الحالية في مجال البيع بالتجزئة. كما حصلت الشركة مطلع عام 2023 على اعتماد شركة "المدفوعات السعودية" كبوابة للمدفوعات. وبحلول نهاية عام 2023، حصلت «بيتابس مصر» على جائزة "أفضل حلول التجار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حصولها على جائزة "أفضل شركة للتكنولوجيا المالية" لهذا العام.

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر والأردن وتركيا. وتعمل الشركة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف. لمعرفة المزيد عن إنجازات الشركة:

https://site.paytabs.com/ar/