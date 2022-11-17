· الهاكاثون هو أول مبادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين بيبسيكو ومركز الشباب العربي التي تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27، بهدف التعاون مع الشباب لإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات البيئية لمجابهة تغير المناخ

· بالشراكة مع مركز الشباب العربي، سيتم تمويل الهاكاثون من قبل مؤسسة بيبسيكو -الذراع الخيري لشركة بيبسيكو، وتنفيذه من قبل Plug and Play Tech Centre

· سيستقبل الهاكاثون المشاركين من مصر والسعودية والإمارات ولبنان والأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة بيبسيكو شراكة استراتيجية مع مركز الشباب العربي في مؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد في مصر بمدينه شرم الشيخ، وذلك بهدف إطلاق مبادرات إقليمية بشأنها تمكّين ودعم الشباب باعتبارهم صناع المستقبل. كخطوة أولى، أعلنت الشركتان عن إطلاق "هاكاثون الشباب العربي" #حلول من اجل التغييرHackforChange#، وهو برنامج ريادي إقليمي، يتم تمويله من قبل مؤسسة بيبسيكو، الذراع الخيري لشركة بيبسيكو، وسيتم تنفيذه من قبل Plug and Play Tech Centre. يهدف الهاكاثون بشكل أساسي لأشراك الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحدٍ لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لمجابهة تحديات المناخ من خلال الزراعة والاقتصاد الدائري والأمن المائي والطاقة المتجددة.

تم تشكيل هاكاثون الشباب العربي HackforChange# - #حلول من اجل التغيير رسميًا في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، وتم إطلاقه في قمة المناخ في نسخته السابعة والعشرين، وذلك بهدف بدء علاقة تكاملية مع المشاركين على مدار العام والإعلان عن الفائزين في النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP 28 . سيتم إطلاق الهاكاثون في أوائل العام المقبل، واستقبال المشاركين من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن في معسكر تدريبي لمدة 3 أيام ملحق بجلسات توجيه وإرشاد. ومن ثم، سيتم منح الفائزين جائزة مالية لرأس المال وذلك لمساعدتهم في تحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

يأتي الهاكاثون بدعم من مركز الشباب العربي الذي يقود المبادرة من خلال تحديد التحديات التي موجب إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى الاستثمار في عقول الشباب للحصول على أقصى استفادة من الفرص الإقليمية. وعلى صعيد اخر، سيقوم مركز Plug and Play Tech Centre، بتقديم خبراته التقنية و شبكة المرشدين العالمية لديه لتوفير محتوى خاص بريادة الأعمال من شأنه دعم المشاركين في بناء نماذج أعمالهم ودعم الفرق الفائزة في تطبيق مشروعاتهم.

في تلك المناسبة، صرح السيد صـــادق جرار المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: "قمة المناخ COP 27هو حدث ذو أهمية كبيرة لنا، الذي يأتي في إطار جهودنا التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتنا. نحن فخورون بهذا التعاون الذي سيمكننا من دعم الشباب في بناء عالم أفضل من خلال هاكاثون الشباب العربي، وذلك تماشياً مع سعينا لبناء وتأهيل قادة المستقبل. نتطلع لرؤية الشباب الصاعد في المنطقة يتألقون بأفكارهم المبتكرة.

وأضاف السيد وائل اسماعيل ، نائب الرئيس لشؤون الشركات بيبسيكولا الشرق الاوسط وشمال افريقيا : "تؤمن شركة بيبسيكو أن الاستدامة هي المحرك الرئيسي للابتكار التكنولوجي. فنحن نيقن ان هذا النوع من الهاكاثون قادر علي تشجيع شباب المستقبل علي التعاون والوصول الي أفكار فريدة تبني مستقبل أكثر مرونة. يأتي الإعلان عن "هاكاثون الشباب العربي #HackforChange" في إطار الجهود المبذولة لاستقبال قمة المناخ، وتعزيز التزامنا تجاه الوصول للاستدامة، إستقبالاً للنسخة الثامنة والعشرين من قمة المناخ. فنحن سعداء للتعاون مع شركائنا لإطلاق ابرنامج الأفكار بعد أن نجحنا في تنفيذ برنامج التسريع Greenhouse Accelerator، لضمان توفير الدعم الكامل لرواد الأعمال في جميع المراحل "

وأضاف السيد سي دي جلين، الرئيس العالمي للعمل الخيري ورئيس مؤسسة بيبسيكو: "يلعب الشباب دوراً مهماً مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل الوصول مستقبل أخضر. وفي ذلك الإطار، تلتزم مؤسسة بيبسيكو بدعم رواد الأعمال لتنمية قدراتهم من خلال الاستثمار في البرامج التعليمية وتوفير التوجيه والتدريب ورعاية البرامج مثل هاكاثون الشباب العربي#حلول من اجل التغيير #HackforChange، الذي تم إنشاءه بهدف ايجاد حلول مبتكرة التي تساهم في الوصول لمستقبل أكثر استدامة. فسيوفر الهاكاثون العديد من الفرص للمبتكرين من الشباب من جميع أنحاء المنطقة وتمكينهم حتى يصبحوا صانعي تغيير حقيقي."

يعد برنامج هاكاثون الشباب العربي مثالاً آخر على كيفية قيام شركة بيبسيكو بتحقيق النمو وخلق قيمة مشتركة من خلال استراتيجية بيبسيكو الايجابية +pep والتي تهدف إلى تطبيق مفهوم الاستدامة عن طريق ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع والبيئة. فعلى مر السنوات الماضية، دائماً ما كانت تبذل بيبسيكو جهود كبيرة في هذا الإطار، وذلك من خلال مجموعة من برامج التسريع مثل هاكاثون مصر 2030، وكذلك Greenhouse Accelerator. فمن خلال هذه البرامج.

تعمل شركة بيبسيكو بشكل وثيق مع الحكومات لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة محلياً من خلال الشراكة مع الشباب لدعم الابتكار وريادة الأعمال من أجل تحقيق الاقتصاد الدائري.

سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهاكاثون الشباب العربي بما في ذلك معايير الاختيار وتفاصيل التقديم في الأشهر المقبلة.

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بيبسيكو

تقدم شركة بيبسيكو منتجاتها لمستهلكيها التي يتم شرائها أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. تقدم الشركة ملف متنوع من الأطعمة والمشروبات تشمل Lay's وDoritos وCheetos وGatorade وPepsi-Cola و Mountain Dew و Quaker و Soda Stream، الذين استطاعت الشركة من خلالهم أن تحقق أكثر من 79 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2021. ذلك بجانب مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي تساهم في تحقيق أكثر من مليار دولار في مبيعات التجزئة السنوية المقدرة لكل منها.

تطمح بيبسيكو أن تكون الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال استراتيجية بيبسيكو الايجابية (pep +). التي تمثل إطارا للتحول الاستراتيجي للشركة الذي يضع الاستدامة في صميم خططها لتحقيق النمو والقيمة عبر العمل وفق ضوابط تحمي الكوكب وتُحفِّز التغيير الإيجابي الذي يصبّ في مصلحة الكوكب وسكانه.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pepsico.com ومتابعة Twitter وInstagram وFacebook وLinkedInPepsiCo.

مؤسسة بيبسيكو

تأسست مؤسسة بيبسيكو في عام 1962، وهي الذراع الخيري لشركة بيبسيكو، الذي يستثمر في المحاور الأساسية للوصول لنظام غذائي مستدام ودعم وتنمية المجتمعات. فمن خلال العمل مع المنظمات غير هادفة للربح والخبراء في جميع أنحاء العالم، تستهدف المؤسسة مساعدة المجتمعات في الحصول على غذاء ومياه آمنة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية. نحن نسعى جاهدين لترك أثر ايجابي في الأماكن التي نعيش ونعمل بها، وذلك بالتعاون مع أقراننا في الصناعة والمنظمات المحلية والدولية وموظفينا لإحداث تغيير واسع المدى في القضايا التي تهمنا وتهم العالم أجمع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pepsico.com/pepsico-foundation foundation/.-https://www.linkedin.com/showcase/pepsico

مركز الشباب العربي

صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لمركز الشباب العربي ، لتمكين الشباب العربي وتلبية احتياجاتهم. تتمثل رؤيتها في المساهمة في إنشاء نموذج رائد لتمكين الشباب في العالم العربي ، وتتمثل مهمتها في تمكين الشباب العربي من خلال التعاون مع الحكومات العربية وتطوير مبادرات مختلفة لرعاية الجيل القادم من القادة العرب القادرين على بناء مستقبل أفضل. يقدم المركز منصة فريدة لتطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع لدى الشباب. يقوم مركز الشباب العربي بتنفيذ مبادرات هادفة عبر قطاعات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك ، تجري أبحاثًا مع الشباب العربي لمساعدة صانعي القرار على صياغة السياسات التي تمكنهم من التقدم. يتعاون مركز الشباب العربي مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة العربية التي تحرص على تمكين الشباب ، وخلق فرص جديدة للشباب العرب

"بلج آند بلاي"

"بلج آند بلاي" هو أكبر نظام "إيكولوجي" للابتكار في العالم، يربط بين الشركات الرئيسية والشركات الناشئة الرائدة والمستثمرين. يقع مقرنا الرئيسي في وادي السيليكون، وقد قمنا بإطلاق مسرعات لأعمال الشركات، وتقديم خدمات ابتكارية لها، وتوفير رؤوس الأموال لتمكين الشركات من تحقيق التقدم التكنولوجي بشكل أسرع من أي وقت مضى. ومع وجود الشركة في أكثر من 30 مكاناً حول العالم، تتمتع الشركات الناشئة بالموارد اللازمة للنجاح في وادي السيليكون وغيرها من المواقع، فإن "بلج آند بلاي" تبني نظاماً بيئياً حيوياً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات.

ومع "بلج آند بلاي مصر"، تأمل الشركة في ترسيخ هذه المهمة على المستوى الوطني. ونهدف إلى أن نكون رافعة (أوقاطرة) للابتكار الرقمي، تقدم الدعم لشركات ريادة الأعمال الإقليمية، وذلك كجزء من التزامنا بترسيخ موقع مصر كمركز لريادة الأعمال المدفوع بالابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.