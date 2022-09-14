· تهدف الشراكة إلى خلق تجربة تعليمية تركز على مفهوم الاستدامة لدى طلاب الجامعة

· تسعى بيبسيكو إلى جعل الحرم الجامعي خالياً من النفايات من خلال انشاء نقاط لإعادة التدوير

الرياض: أعلنت شركة بيبسيكو، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان، بهدف خلق تجربة تعليمية متطورة، تركز على مفهوم الاستدامة لدى الطلاب، وتسليط الضوء على المفاهيم ذات الصلة بالاستدامة، كالاقتصاد الدائري.

وبموجب مذكرة التفاهم، يسعى الطرفان إلى دعم الطلاب في دراسة فوائد الاقتصاد الدائري، ودعم البحوث الأكاديمية في هذا السياق، وتشجيع الطلاب على إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والعمل على تقليل النفايات في الحرم الجامعي، بطرق يمكن تعميمها على نطاق واسع في كافة الجامعات في المملكة.

كما سيتمكن الطلاب، من خلال هذه الخطوة، من الوصول إلى المحاضرات، والندوات، التي تستضيف كبار المدراء والخبراء في شركة بيبسيكو، والتي تسلط الضوء حول قضايا البيئة، وتمكينهم من اكتساب المعرفة العملية في هذا الجانب، كما تسعى شركة بيبسيكو إلى جعل حرم جامعة الأمير سلطان خالياً من النفايات من خلال انشاء نقاط لإعادة تدويرها.

وتعليقاً على هذه الخطوة قال الرئيس التنفيذي، لشركة بيبسيكو في إفريقيا، الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، يوجين ويليمسن: "لدى بيبسيكو روابط تاريخية مع المملكة تمتد لأكثر من 65 عاماً، ولهذا نعتبر أنفسنا شركاء استراتيجيين في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري و إطلاق مجموعة من المشاريع والاستثمارات، بالإضافة الى اطلاق استراتيجية بيبسيكو العالمية Pep+، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الشاملة. وعلى ضوء هذه التجارب، نسعى، بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان، إلى تحويل طموح الاستدامة إلى واقع ملموس في المملكة، وذلك من خلال إلهام الشباب ليصبحوا سفراء للحياة المستدامة".

ومن جهته، قال رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد يماني: "تلتزم جامعة الأمير سلطان بتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ونسعى، من خلال شراكتنا مع بيبسيكو، إلى

ترسيخ التزامنا من خلال هذا التعاون المشترك، لخلق تأثير إيجابي في المجتمع السعودي. وأضاف الدكتور يماني:" نحن فخورون بكوننا جزء من منظومة التعليم في المملكة، وهو الأمر الذي يسهم في بناء مستقبل مزدهر للمملكة العربية السعودية".

ومن جانبه، صرح البروفيسور محمد نور النبي مدير إدارة الاستدامة والمناخ: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة بيبسيكو، التي تعد شركة عالمية رائدة. وفي ضوء التزام الشركة المتواصل نحو تعزيز الاستدامة في المملكة، تسعى بيبسيكو إلى دعم وتطوير جودة التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رؤية المملكة 2030. ومن اجل ذلك نرحب ونقدر هذا التعاون المشترك، الذي يسعى إلى تقديم حلول ملموسة لمعالجة التحديات التي تواجه الاستدامة".

وتسعى شركة بيبسيكو، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مواصلة جهودها نحو بناء نظام غذائي أكثر استدامة، حيث تعمل الشركة على دعم الاستهلاك الصديق للبيئة عبر مفهوم الاقتصاد دائري. وخلال العام الماضي، أطلقت الشركة منصة "Food for Thought"، التي تهدف إلى تعزيز النقاشات حول الأمن الغذائي والاستدامة، من خلال إشراك الجهات المعنية في السلاسل الغذائية.

وتعد مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع جامعة الأمير سلطان، إحدى أهم الوسائل، التي تجسد جهود شركة بيبسيكو في المملكة، وذلك لضمان إعادة تدوير كميات كبيرة من البلاستيك، كما تسعى الشركة، بالتعاون مع شركائها الرئيسيون، إلى زيادة الوعي، وجهود إعادة التدوير الأولية في جميع أنحاء المملكة.

كما عملت شركة بيبسيكو بشكل وثيق مع شركائها في مجال التعبئة في المملكة لضمان تدوير كميات كبيرة من البلاستيك، وقامت مع شركائها الرئيسيين، بما في ذلك شركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو WASCO)، ونقاء لحلول إعادة التدوير، بتركيب 16 آلة فرز ذكية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع وفرز الزجاجات البلاستيكية الفارغة في مكة المكرمة، ووضع 80 محطة إعادة تدوير في رالي داكار في جدة. تجمع. بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة بيبسيكو أيضًا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN)، وأطلقت مشاريع إعادة تدوير مجتمعية وشراكة مع هيئة بوابة الدرعية (DGDA) لجمع البلاستيك وزيادة معدلات إعادة التدوير ورفع الوعي. والجدير بالذكر ان شركة بيبسيكو تعمل عن كثب على جعل جميع فعالياتها في المملكة خالية من النفايات البلاستيكية.

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حول بيبسيكو

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة والرأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني ww.pepsico.comw.

حول جامعة الامير سلطان

تعد جامعة الأمير سلطان جامعة الأمير سلطان أول مؤسسة خاصة غير ربحية في المملكة العربية السعودية، حيث يلتزم مركز الاستدامة والمناخ بجامعة الأمير سلطان بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال الإدارة الفعالة للموارد المؤسسية، والتعلم المبتكر، والبحث، والشراكات الوطنية والدولية، والدراسات المستمرة والتوعية، وتتمثل مهمة المركز في دعم رؤية 2030 ، إضافة إلى تعزيز التوجهات الإستراتيجية للجامعة، وتحويل CSC الالتزامات إلى أفعال، وبناء عالم أكثر استدامة وخال من الكربون، ويقود المركز التحولات التكنولوجية والاقتصادية لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، تنسيق وتعزيز وتسريع البحث والتدريب متعدد التخصصات حول الاستدامة والمناخ ودور البشر في البيئة. هذا، وتعد جامعة الأمير سلطان أول جامعة سعودية تتعهد بإنشاء جامعة خالية من الكربون بحلول عام 2060، حيث احتلت جامعة الأمير سلطان المرتبة الثانية في SDG 17 في المملكة العربية السعودية وفقلً لتصنيف التأثير 2022 على مؤشر SDG.