الرياض: تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، أعلنت بيبسيكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، عن تعاونها مع أكاديمية "أسترولابز"، إحدى شركات بناء النظام الإيكولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق برنامج جديد مبتكر مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، حيث سيتعاون جميع الأطراف لتأسيس مسرعة "Scale Up Accelerator" في السعودية وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من تحقيق أقصى إمكانات مشاريعهم.

وتنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية بالكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمثل خطوة جديدة في سياق جهود شركة بيبسيكو وأكاديمية أسترولابز التي تسعى لتطوير قدرات رواد الأعمال والشركات السعودية الناشئة من النمو والنجاح. وحيث تم إطلاق المسرعة منتصف شهر يناير 2023 الماضي، حيث سيتم دعوة 100 من رواد الأعمال بهدف تسريع عمل مشاريعهم عبر التسوق الإلكتروني وتحويلها إلى شركات قادرة على تقديم خدماتها ومنتجاتها بالكامل عبر الإنترنت.

ويقدم البرنامج للشركات الناشئة في جميع أنحاء السعودية منصة إرشادية لتمكينهم من تحقيق أهداف الأعمال، من خلال توفير التدريب والتوجيه والتعليم اللازم لتجهيزهم بالأدوات الضرورية للنجاح في عالم الأعمال المعاصر، وسيوفر البرنامج للشركات الناشئة الصاعدة في جميع أنحاء المملكة منصة إرشادية لتحقيق أهداف أعمالهم، فضلاً عن توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في عالم الأعمال.

وسيتم تدريب المشاركين ضمن بيئة إيجابية تعزز نموهم وتطورهم، تحت إشراف نخبة من الخبراء المتمرسين، الذين سيشاركون معارفهم وخبراتهم، حيث سيتعلم المشاركون أساسيات التجارة الإلكترونية وكيفية وضع خطة للتجارة الإلكترونية والاستثمار وإنشاء الأعمال التجارية في المملكة، فضلًا عن كيفية تحسين قدراتهم التقنية وتنمية أعمالهم عبر التجارة الإلكترونية.

هذا، وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التعاون مع بيبسيكو لتمكين رواد الأعمال في البرنامج ودعمهم من خلال برنامج " المحفزات الرقمية" في مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، ويهدف البرنامج الى تسريع تبني التقنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية التي تساهم بخلق فرص وظيفية جديدة وتوطين التقنية، في حين تركز مؤسسة بيبسيكو، الذراع الخيري لشركة بيبسيكو، على توفير حلول مستدامة ومبتكرة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية. فمن خلال هذه الشراكة ، تهدف الشركة إلى دعم رواد الأعمال الشباب لتحويل رؤية أعمالهم إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وفي هذا الجانب، قال الأستاذ عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: "نحن سعداء بعقد شراكة مع أسترولابز، ومركز "كود" لإطلاق مسرعة Scale Up Accelerator. فمن خلال تمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال

وصناع التغيير من تحقيق إمكانياتهم، سيسهم هذا البرنامج الفريد في وضع قادة الأعمال الناشئين على طريق النجاح، ويساعد في نمو مستقبل المملكة، وترسيخ مكانتها كأحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، لاسيما وأنها تحتل حالياً المركز السابع والعشرين في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم".

وأضاف شيخ: "نحن ملتزمون بدعم نمو وازدهار وتقدم المملكة التي تمتد جذور علامتنا عميقة فيها. ونعتقد بأن هذا البرنامج سيساعدنا في تحقيق ذلك من خلال إعداد قادة الغد وتمكينهم من النجاح في ظل المشهد الاقتصادي المتطور".

من جانبه قال رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز: "نحن نعمل مع العديد من المؤسسات الكبيرة والجهات الحكومية المعنية من مختلف أرجاء المنطقة منذ حوالي عقد من الزمن، وقد لمسنا بشكل مباشر مدى فعالية بناء شبكات رقمية لدعم العلامات التجارية الناشئة والجديدة. وقد منحنا تنفيذ هذا البرنامج مع شركة بيبسيكو الفرصة للاستفادة من النمو الهائل الذي تشهده المملكة، وسنعمل على تجهيز الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج بجميع المعلومات والأدوات والمهارات العملية اللازمة لتحقيق النجاح وتوسيع أعمالها كشركة تجارة إلكترونية في المملكة".

وتتوافق هذه الشراكة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجهودها المستمرة لدعم مسيرة ريادة الأعمال الرقمية وتحسين المهارات التقنية العالية ودعم ثقافة تقوم على الابتكار. كما سيسهم برنامج المحفزات الرقمية في مساعدة هذه الشركات على النجاح والقيام بدورها في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واقتصادًا للمملكة، وأطلقت بيبسكو أحد مبادراتها برنامج مسرعة النمو نحو السوق السعودي الذي يؤكد على التزام شركة الأغذية والمشروبات لدعم جهود التحول في المملكة من خلال حملة سعودي بفخر. للمزيد من المعلومات حول برنامج Scale Up Accelerator الرجاء زيارة الرابط التالي: scaleup/-https://astrolabs.com/pepsico

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نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع أكثر من مليار مرة في اليوم فيما يزيد عن 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل استراتيجية بيبسيكو الإيجابية "pep+" محور عمليات "بيبسيكو" لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتمثل ep+p استراتيجية تحول شاملة، تكون فيها الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني .comwww.pepsico، أو تابعونا على تويتر أو انستجرام أو فيسبوك، أو لينكدإن @PepsiCo

نبذة عن أسترولابز:

تعد أسترولابز شركة رائدة في بناء النظام الإيكولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز امكانات الأفراد والشركات، وتطوير قدرات الابتكار على المستوى الإقليمي. فعلى امتداد الـــ 10 سنوات من العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعبر 3 مساحات عمل مشتركة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أصبحت أسترولابز الشريك الموثوق به لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معالجة تحديات الابتكار في المستقبل، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتسعى الشركة إلى تعزيز سبل الشراكة مع قادة الصناعة الرئيسيين، بما في ذلك الكيانات الحكومية، والشركات والمؤسسات، والنظام الإيكولوجي لريادة الأعمال، حيث تصمم أسترولابز التحولات الرقمية، من خلال توسيع الأعمال، وتعزيز عمليات دخول السوق، وتحسين المهارات الفعالة، وريادة الأعمال، وبرامج الابتكار، إضافة إلى توظيف المواهب التي تركز على القيمة الممارسات.