دبي، الإمارات العربية المتحدة : يسرّ شركة "واليت فاكتوري"، وهي مزود خدمات التكنولوجيا المالية والحلول المؤسسية، أن تعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعززت الشركة حضورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية وحصرية مع شركة "إم دي ساب"، وهي الشريك الذهبي لـ"إس إيه بيه" وجزء من مجموعة "ميديس جروب" التي تخدم العملاء المؤسسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا الوسطى.

ويُجسّد توسع شركة "واليت فاكتوري" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التزامها الراسخ بتقديم دعم أكثر شمولية لشركائها خلال التواصل مع المستهلكين الحاليين والمحتملين في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال مايكل ميرو، الرئيس التنفيذي لشركة "واليت فاكتوري": "نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع ’إم دي ساب‘، المزود الأول للخدمات المهنية عالية الجودة التي تنشر حلولاً متكاملة عالمية المستوى. ويُعدّ التوسّع إلى دبي خطوة منطقية لنا لتنمية أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونهدف من افتتاح هذا المكتب الجديد لأن نكون أقرب إلى جميع عملائنا في المنطقة، فضلاً عن تعزيز اتصالات المبيعات مع شريكنا الحصري".

وأسندت "واليت فاكتوري" إلى كيريل زوتشكوف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، مهمة قيادة تنفيذ استراتيجية المبيعات الإقليمية للشركة وتسهيل إجراءات تطوير الشراكات طويلة الأمد. وستتولى مجموعة من خبراء المنتجات مساعدة فريق ’إم دي ساب‘ من خلال تبسيط التفاعل القائم على المبيعات مع العملاء المؤسسيين.

ومن جانبه، قال طوني أشقر، المدير الإداري للمجموعة بشركة "إم دي ساب": "بصفتها جزءاً جوهرياً من مجموعة ’ميديس جروب‘، تتمتع ’إم دي ساب‘ بخبرة تتجاوز 25 عاماً في دعم العملاء المؤسسيين على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا الشرقية. ونرحب بشراكتنا مع ’واليت فاكتوري‘، وهي مزود رائد للخدمات المالية الجوّالة يُقدم حلولاً متطورة للقطاعات العاملة في مجال الأعمال المباشرة بين الشركات والأعمال المباشر بين الشركات والمستهلكين. ونحن على يقين أنّ هذه الشراكة ستعود بالفائدة على المؤسستين".

وإضافةً إلى ضمان دعم المبيعات الشامل، تخطط "واليت فاكتوري" لتزويد شركائها وعملائها الحاليين والمستقبليين بتفاصيل أكثر حول أحدث حلول وخدمات المؤسسات استناداً إلى نموذج أعمال المحفظة كخدمة.

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لمحة عن "واليت فاكتوري"

تُعدّ "واليت فاكتوري" مزود تكنولوجيا مالية لخدمات التمويل الرقمي والمنصات المؤسسية. وتُتيح "واليت فاكتوري" للشركات المالية على اختلاف أحجامها الوصول إلى الفرص الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية الجاهزة للسوق وحلول الدفع وبرامج ولاء العملاء والمزيد غيرها.

لمحة عن "إم دي ساب"

تُعدّ "إم دي ساب" شريكاً ذهبياً رائداً لشركة "إس إيه بيه" وشركة ورائدة إقليمياً في برمجيات التطبيقات المؤسسية. وتُقدّم الشركة خدماتها للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا الوسطى والشرقية.

وتُركّز "إم دي ساب"، التي تضمّ أكثر من 120 مستشار تجاري وتقني في الموقع، على حلول تكنولوجيا المعلومات الجاهزة في مجال تحويل الأعمال والمشاريع الذكية وتحليلات البيانات الضخمة والخدمات المصرفية متعددة القنوات وإدارة رأس المال البشري.

وتصبّ "إم دي ساب" تركيزها على الخدمات المصرفية والمالية والقطاع العام وقطاعي الرعاية الصحية والاتصالات، وتهدف إلى ضمان تجربة من الطراز الأول لقاعدة عملائها على امتداد مسيرة التحول الرقمي.

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للاتصال

"واليت فاكتوري"

كيريل زوتشكوف

الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال

البريد الإلكتروني: kirill.zhuchkov@walletfactory.com

"إم دي ساب"

طوني أشقر

المدير الإداري للمجموعة

البريد الإلكتروني: info@mdsaptech.com