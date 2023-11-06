أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، المصرف الإسلامي الرائد ، المصنف من قبل وكالة "موديز" بدرجة (A2) ومؤسسة "فيتش" بدرجة (A+) مع أفق مستقرة، بتعيين بنك ستاندرد تشارترد كمنسق و مستشار استدامة وحيد إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين اكتتاب مشتركين وتكليفهم لترتيب اتصال مع مستثمرين عالميين يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 , على أن يلي ذلك سلسلة اجتماعات فردية مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت واجتماعات في لندن يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. ومن المرجح أن يتبع ذلك طرح صكوك خضراء مقوَمة بالدولار، وفقاً لظروف السوق.

يأتي هذا الإصدار في إطار عمل التمويل المستدام الذي أصدره مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة الماضي 3 نوفمبر، ويأتي بمثابة تأكيد على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتضمين تقييمات مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات المصرف. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أصدر مؤخرا صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن في يوليو 2023، و كان طلب الاكتتاب متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرات.

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عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 184 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة " أفضل بنك اسلامي للتجزئة المصرفية " من مجلة "ذا بانكر" العالمية بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" من "جوائز جلوبال فاينانس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.