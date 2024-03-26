أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، توقيعه شراكة استراتيجية مع "تسلا"، يوفر بموجبها لمتعامليه معدل مرابحة تنافسي يبلغ 1,79% فقط لتمويل سيارات "تسلا" من خلال برنامج تمويل "فولت" الذي يقدمه المصرف. كما يوفر موصلات شحن مجانية لمتعامليه أيضاً، والتي سيتم تصمينها جميعاً خلال حملة شهر رمضان المبارك للمتعاملين حتى تاريخ 31 مارس.

وكجزء من هذه الشراكة، ستتوفر قريبًا في فروع "مصرف أبوظبي الإسلامي" تجارب قيادة سيارات "تسلا" وفق مفهوم الخدمة الذاتية، ما يتيح لمتعاملي المصرف تجربة تقنيات تسلا المبتكرة بأنفسهم وفي الوقت الذي يناسبهم. وستتوفر هذه التجارب في عدد مختار من فروع المصرف، حيث يمكن للمتعاملين حجز تجربة القيادة مباشرة من خلال التطبيق الذكي من "تسلا" ومسح رمز الاستجابة السريعة، وإدخال البيانات الشخصية باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو رخصة القيادة. وستقوم شركة "تسلا" بالإشراف على تجارب القيادة عن بعد، بما في ذلك فتح أو إغلاق خصائص السيارة.

وتماشيًا مع التزامه بإضافة قيمة للمجتمع، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية في فروعه ومقراته الرئيسية، ما يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لهذه الفئة من السيارات التي تعد أحد أبرز خيارات النقل المستدامة.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نؤمن في مصرف أبوظبي الإسلامي بأهمية إحداث التغيير الإيجابي وتقديم القيمة المضافة لمتعاملينا. وسيتيح لنا هذا التعاون مع "تسلا"، القيام بالأمرين معًا. ومن خلال تركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية في فروعنا ومقراتنا الرئيسية، نسهم مباشرة في تطوير بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات. فضلًا عن توفيرنا لمعدلات تمويل تنافسي، تشجع المتعاملين على التوجه نحو خيارات النقل المستدامة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا بالتمويل الأخضر واستراتيجيتنا الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية."

وتؤكد هذه الشراكة مع "تسلا" على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالتمويل الأخضر والابتكار، وذلك تماشيًا مع مهمته المتمثلة في تقديم القيمة والراحة لمتعامليه وتشجيعهم على تبني الاستدامة. كما يتماشى هذا التعاون أيضًا مع استراتيجية "أبوظبي الإسلامي" التي كشف عنها مؤخرًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وكان "مصرف أبوظبي الإٍسلامي" قد أطلق حديثًا برنامج "فولت" لتمويل السيارات الكهربائية، والذي يقدم معدل مرابحة تنافسي يبلغ 1,79%، وهو الأدنى في قطاع تمويل السيارات الكهربائية الجديدة. ويتماشى هذا البرنامج مع التزام المصرف بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويهدف إلى جعل تمويل السيارات الكهربائية متاحًا لشرائح أوسع من المتعاملين.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 193 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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