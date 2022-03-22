هونغ كونغ : أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال توقيع إتّفاق إدارة وتشغيل فندق شبرد التاريخي في العاصمة المصرية، القاهرة. وسيكون هذا الفندق الأوّل للمجموعة في جمهورية مصر العربية، ويوسّع بذلك محفظة العلامة التجارية في المنطقة.

افتتح فندق شبرد أبوابه لأول مرة عام 1841 وهو يعدّ إلى يومنا هذا من أبرز معالم المدينة ويحظى بحبّ جمهور كبير من المجتمعين المحلّي والعالمي على حدّ سواء. وقد بدأت أعمال إعادة تجديد الفندق بشكل كامل، و تمّ تكليف مصممّة الديكور الداخلي المعروفة في باريس، سيبيل دي مارجيري بهذه المهمّة، على أن يتمّ الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى مع تعزيز المرافق والخدمات التي يقدّمها. وعند الانتهاء من أعمال التجديد المتوقع اختتامها عام 2024، سيعاد افتتاح الفندق تحت اسم ماندارين أورينتال شبرد، القاهرة.

يقع الفندق على الضفة الشرقية لنهر النيل، في قلب وسط القاهرة، وهو مؤلّف من 188 غرفة و88 جناحاً يضمّ العديد منها شرفات تتمتّع بإطلالات رائعة على المدينة ونهر النيل والجزيرة. كما ويتميّز الفندق بموقع مثالي يسمح لضيوفه باستكشاف أبرز الأماكن السياحية في المدينة من المتحف المصري التاريخي إلى سوق خان الخليلي وجامع الأزهر، كما ويمكن الوصول منه بسهولة إلى النهر والمباني التجارية الرئيسية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي التي تنبض بالحياة.

وسيضمّ فندق ماندارين أورينتال شبرد، القاهرة خمسة مطاعم وبارات، بما في ذلك مطعماً على السطح لتناول الطعام في الهواء الطلق، فضلاً على ردهة النادي "كلوب لاونج" الحصرية. كما وسيقدّم الفندق مساحات واسعة للمناسبات بما في ذلك قاعة للحفلات على السطح، مما يجعل من الفندق الوجهة المثالية للمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية من مختلف الأحجام.

وسيوفر مرفق العافية الفاخر والسبا في ماندارين أورينتال شبرد، القاهرة، ثمانية أجنحة علاجية، ويقدم تجارب مخصصة حسب الطلب إضافة إلى مختلف العلاجات المميزة التي تشتهر بها المجموعة. وتشمل مرافق العافية الأخرى حوض سباحة داخلياً وحوض سباحة آخر على السطح وصالون تجميل ومركزاً للياقة البدنية ونادياً للأطفال.

الشركة المطوّرة للمشروع هي الشريف للسياحة والفنادق، وهي شركة تابعة لمجموعة الشريف القابضة ومقرها جدة، المملكة العربية السعودية، والتي فازت بامتياز إعادة تطوير الموقع من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق عام 2020.

وصرّح في هذا الإطار جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال، قائلاً: "يسعدنا التوسّع إلى مصر لتقديم مستويات الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، ويشرّفنا العمل مع مجموعة الشريف القابضة لإعادة إحياء هذا الفندق التاريخي الذي يمثّل واحداً من أبرز معالم المدينة. يشكّل هذا المشروع فرصة مثالية لتنمية علامتنا التجارية بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونتطلّع قدماً لمنح ضيوفنا في مصر تجارب فريدة بأعلى مستويات الفخامة التي نُعرف بها."

وأضاف من جانبه السيد نواف بن فايز الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة، قائلاً: "ماندارين أورينتال علامة تجارية عالمية حائزة على جوائز مرموقة، وتشتهر بخدماتها النموذجية وباهتمامها الكبير بأدقّ التفاصيل. إنها الشريك المثالي لهذا المشروع المتميّز والفاخر، ونتطلع قدماً إلى العمل معاً لمنح القاهرة لمسة إضافية من الفخامة والجاذبية، وتطوير أكثر الفنادق فخامة ورقياً في المدينة."

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نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

مجموعة فنادق ماندارين أورينتال على الحائزة جوائز مرموقة هي الجهة المالكة والمشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وقد نجحت تلك المجموعة التي وُلدت من أصول آسيوية في ترسيخ إسمها كعلامة تجارية عالمية، وباتت اليوم تشغّل 35 فندقاً و7 مشاريع سكنية في 24 دولة ومنطقة، وحيث تعكس كلّ منشأة إرث العلامة الشرقي العريق وجوهر المكان التي توجد فيه. كما وتخطّط مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لافتتاح عدد من الفنادق والمشاريع السكنية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي عضوٌ في مجموعة جاردين ماثيسون.

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