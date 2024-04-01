دبي، الإمارات العربية المتحدة – 1 أبريل، 2023: أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، الرائدة عالميًا في صناعة منتجات التبغ، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: PM)، عن صافي إيراداتها الفصلية خلال الربع الرابع من 2023، حيث تجاوز صافي إيرادات منتجات التبغ المسخن "IQOS" سجائر "مارلبورو، لتصبح بذلك منتج النيكوتين الأول عالمياً على هذا القياس.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيقها لنمو في المبيعات للعام الثالث على التوالي، مدفوعاً بزيادة قدرها 15% في مبيعات منتجات "IQOS".

وأشار ياتشك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال إلى أن الشركة حققت نتائج أعمال قوية مع نهاية العام 2023، مع تحقيق عدد من الإنجازات المهمة ضمن مسيرتنا الرامية إلى التحول إلى شركة خالية من الدخان".

وأضاف: "يسعدنا وصول المنتجات الخالية من الدخان إلى ما يقرب من 40% من إجمالي صافي إيراداتنا وأكثر من 40% من إجمالي أرباحنا في الربع الرابع من العام الماضي. وكان ذلك مدفوعًا بالنمو المستمر لجهاز IQOS الذي تجاوز الآن مارلبورو من حيث صافي الأرباح. ما يؤكد مكانته كعلامة تجارية رائدة لتوصيل النيكوتين بعد أقل من 10 سنوات من إطلاقها. كما شهد الربع الرابع الذكرى السنوية الأولى لاندماجنا مع سويديش ماتش، التي حققت نتائج قوية للغاية في عام 2023 مدفوعة بالأداء الأمريكي الممتاز لمنتج أكياس النيكوتين ZYN. إننا ندخل عام 2024 بزخم قوي، ونتوقع أن يكون عاماً آخر من الأداء المتميز مدعوماً بتسارع نمو صافي الإيرادات الأرباح من المنتجات الخالية من الدخان".

ومنذ يوم 31 ديسمبر 2023 باتت منتجات فيليب موريس انترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 84 سوقاً حول العالم، ومن بينها 25 سوقاً تتجاوز فيه منتجات خالية من الدخان نسبة الـ 50% من إجمالي دخل الشركة في عام 2023. فيما تتوفر منتجات IQOS ILUMA الآن في 51 سوقًا، ومن المتوقع زيادة عدد مستخدميها لتصل إلى أكثر من 17 مليون مستخدم بالغ.

فيليب موريس إنترناشونال: لمستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. استثمرت فيليب موريس إنترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 12.5 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان ومُثبتة علمياً للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، لا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

في نوفمبر2022 إستحوذت شركة فيليب موريس إنترناشونال على شركة سوديش ماتش (Swedish Match) الشركة الرائدة في منتجات توفر النيكوتين عن طريق الفم لإنشاء شركة عالمية خالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN . أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق شركة فيليب موريس لمنتجاتها من أجهزة IQOS من نموذج Platform 1 والمواد الاستهلاكية الخاصة به ومنتجات سنوس (snus) من شركة سويديش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر.

واعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2023، تُباع منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال الخالية من الدخان في 84 دولة. وتُقدِر الشركة ان نحو 20.4 مليون بالغ حول العالم، قد تحولوا بالفعل الى IQOS وتوقفوا عن التدخين . كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان نحو 37% من إجمالي صافي إيرادات الشركة وفقاً لتقرير إيرادات الشركة للعام 2023. وأعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال في فبراير2021 عن طموحها للتوسع في مجال الرعاية الصحية،

وتهدف من خلال شركة Vectura Fertin Pharma التابعة لها إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة وذلك استناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة.

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للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

فراس حمزه

شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة

feras.hamzah@contracted.pmi.com

+971 (56) 520 0982

هايدي نبوي

ميماك اوجلفي

haidy.nabawy@ogilvy.com

+971 (52) 550 2289

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