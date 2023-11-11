طاقة عربية تطلق أول محطة أول محطة متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط في تنزانيا لخدمة ما يزيد عن 800 مركبة يوميًا.

تعد المحطة الأولى من سلسلة 12 محطة سيتم افتتاحها خلال السنوات القادمة باستثمارات تتخطى 10 ملايين دولار

أعلنت "طاقة عربية" عن أفتتاح و بدء تشغيل أول محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط (CNG) وكذلك أول مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تنزانيا تحت علامة "ماسترجاس".

تعد شركة طاقة دلبيت الشركة التى تعمل على تطوير و ادارة محطات ماسترجاس فى تنزانيا ، شراكة بين "طاقة عربية" و"جاي سي جي للنفط والغاز JCG Oil & Gas "، و تعمل على الأستثمار و أنشاء و تشغيل محطات تموين و مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط.

وبهذه المناسبة أشاد معالى الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا، الذي ترأس حفل الافتتاح، بشركة طاقة عربية لاستثمارها ودعمهما للحكومة، مشيرًا: "نحن على أعتاب طفرة تحولية لمشهد الطاقة في تنزانيا مما يدل على سعي الحكومة التنزانية لتقديم أفضل الحلول والبدائل التكنولوجية كجزء من التزامنا بمستقبل مستدام ، أخضر وأكفأ من الجانب الاقتصادي."

و من جانبه صرح المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية عن سعادته بهذه الخطوة الهامة قائلا " تسعى شركة طاقة عربية للتوسع فى السوق التنزانى فى مجالات عدى منها أنشاء وتشغيل محطات تموين و مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى و الذى نحن بصدده اليوم. تقوم أيضا شركة طاقة عربية عبر مختلف شركاتها التابعة بدراسة التوسع فى مختلف خدمات و حلول توصيل الغاز الطبيعى للمنازل و كذلك خدمات الغاز المضغوط المنقول و الغاز السائل المنقول لتلبية أحتياجات مختلف العملاء فى تنزانيا".

و خلال الافتتاح أعربت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية"، عن سعادتها بهذا الحدث الهام قائلةً: "يسعدنا أن نعلن عن بدء تشغيل محطة تموين الغاز الطبيعي المضغوط المتكاملة ومركز التحويل بدار السلام، حيث نعتبر هذا المشروع من أهم خطوات شركة طاقة عربية، بالتعاون مع جاي سي جي والحكومة التنزانية، مما يمثل أحدى الخطوات الحيوية في تواجد طاقة عربية فى دولة تنزانيا لتقديم حلول مختلفة لتوسيع أستخدامات الغاز تماشيًا مع رؤية الطاقة في البلاد."

وأضافت كفافي أنه يسر شركة طاقة عربية، الرائدة في مختلف مجالات توزيع الطاقة وبالأخص تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، تقديم هذه الخدمة الفعالة من حيث التكلفة الاقتصادية والمحافظة على البيئة ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الانبعاثات. فبفضل خبرة الشركة وسجلها الحافل بمشاريع الطاقة الناجحة، فإن "طاقة عربية" على استعداد لدعم تنزانيا في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز، وإمكانات الطاقة الكبيرة لديها من خلال حلول أكثر فعالية وكفاءة واستدامة؛ كما تتطلع الشركة أيضا إلى إضافة قيمة أكبر للعملاء سواء من خلال توزيع الغاز الطبيعي أو توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من خدمات توزيع الطاقة والمرافق التي تقدمها مجموعة طاقة عربية.

والجدير بالذكر أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بحوالي 25٪ من السيارات التي تستخدم الوقود السائل ، كما أن تكلفة الغاز المضغوط تعد أرخص بحوالي 50٪ من تكلفة الوقود. و تعد محطة الغاز الطبيعي المضغوط الأولى من بين 12 محطة تخطط "طاقة عربية" أفتتاحها بالتعاون مع شركة دالبيت في تنزانيا فى السنوات القادمة لدعم الخطط الاستراتيجية للحكومة وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بصفته بديلًا أنظف وأرخص للوقود.

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نبذة عن مجموعة طاقة عربية

طاقة عربية ، تعد المجموعة الرائدة في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، كهرباء، طاقة متجددة، منتجات بترولية، ومياه فى50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

تقوم مجموعة طاقة عربية بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تموين وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".

علاوة على ذلك، تعمل المجموعة في مجال تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى من خلال محطات "ماستر جاس"، فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG)لتوصيل الغاز إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز فى جميع أنحاء مصر والمنطقة.