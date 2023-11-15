دبي: أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة الطيران الرائدة في مجال طائرات الشحن بدون طيار "دروناميكس"، اليوم، توقيعهما مذكرة شروط لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرة الشحن بدون طيار "بلاك سوان" لتلبية الطلب العالمي ومتطلبات عملاء "دروناميكس" الدوليين والمحليين. وسيشكل المشروع المشترك أول مصنع للإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات المبتكرة.

وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أصبح في أواخر عام 2022 أكبر مستثمر استراتيجي في "دروناميكس" بعدما ضخ استثمارات في الشركة من خلال قسم رأس المال الاستثماري التابع له.

وتأتي مذكرة الشروط لهذا المشروع المشترك، التي جرى توقيعها في معرض دبي للطيران 2023، بناءً على استثمار قسم رأس المال الاستثماري ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق و"دروناميكس" الشهر الماضي خلال حفل إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لمجمع صناعة المركبات الذكية في مدينة مصدر.

وقال عبدالله الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: "يواصل صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تنفيذ التزامه بالاستثمار في شراكات مستدامة مالياً وتسهم في بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية بدولة الإمارات".

وأضاف: "من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الرائدة من دروناميكس والمنظومة اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، سيوفر هذا المشروع المشترك القاعدة التصنيعية لهذا الحلّ التكنولوجي المتقدم الذي نعتقد أنه سيرسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية الجوية خصوصاً التوصيل لمسافات متوسطة".

ومن جهته، قال سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دروناميكس: "سيسهم هذا المشروع المشترك في تعزيز حضور تكنولوجيا طائرات الشحن بدون طيار التي نقدمها على نطاق واسع. كما إن تعاوننا مع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وهو مستثمر استراتيجي رئيسي في دروناميكس، سيعزز رؤيتنا بشأن تسليم شحنات التوصيل في نفس اليوم، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات. وكلنا ثقة بأننا سنتمكن معاً من إحداث تغيير جذري في قطاعي الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في دولة الإمارات والسوق العالمية على نطاق أوسع".

وبدوره، قال كريستيان زيهي، المدير التنفيذي لإدارة المحافظ ورئيس محفظة الاستثمارات الصناعية في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: "تعد هذه الاتفاقية مثالاً على كيفية قيام صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدمج مناهجه الاستثمارية المختلفة، لتحقيق رسالته المتمثلة في تحقيق عوائد مالية واستراتيجية بطريقة مثالية، بما يحقق أفضل قيمة للشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالتزامن مع تطوير قدرات التكنولوجيا والأعمال في دولة الإمارات. ومن خلال هذا المشروع المشترك، سنقوم بإنشاء مصنع في دولة الإمارات لبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2025 بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 طائرة بدون طيار من طراز بلاك سوان سنوياً. كما سيسهم هذا المشروع في دعم تطور سلاسل التوريد المحلية ضمن صناعة الطيران بدولة الإمارات".

ويشار إلى أن طائرة "بلاك سوان" المبتكرة، التي طورتها دروناميكس ويتم توجيهها عن بعد، تمتاز بقدرتها على نقل ما يصل إلى 350 كجم لمسافة 2500 كيلومتر، مما يمثل قفزة في الخدمات اللوجستية الجوية عالية الحمولة وطويلة المدى. وتشارك دروناميكس في معرض دبي للطيران ضمن جناح صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، رقم S40.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.dronamics.com و www.sdf.ae.

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نبذة عن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية

يركز صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذي تأسس في أبوظبي عام 2019، على الاستثمار في قطاعات تقنية وصناعية استراتيجية محددة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات مع تحقيق عائدات مالية مجزية. ويعمل الصندوق على الاستثمار في الشركات والمشاريع ضمن مجالات الأسهم الخاصة ومشاريع الأعمال الجديدة ورأس المال الاستثماري محلياً ودولياً. ومن خلال برنامجه التمويلي، يوفر الصندوق التمويل التنموي الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بدولة الإمارات للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق النمو المستدام وخلق القيمة للاقتصاد الوطني.

نبذة عن دروناميكس

تعد دروناميكس أول شركة طيران متخصصة في طائرات الشحن بدون طيار في العالم. وباعتبارها مطوراً ومشغلاً رائداً لطائرات شحن بدون طيار كبيرة وبعيدة المدى، تمتاز طائرتها الرائدة "بلاك سوان" (بلاك سوان) بقدرتها على حمل 350 كجم لمسافة تصل إلى 2500 كم بسرعة أكبر بنسبة 80% وتكلفة أقل بنسبة 50% وانبعاثات أقل بنسبة 60% من وسائل النقل البديلة، بما في ذلك الشحن الجوي. وتتيح هذه التكنولوجيا التي أثبتت جدواها الشحن لمسافات طويلة جداً في نفس اليوم لمجموعة متنوعة من القطاعات، من الأدوية إلى الأغذية، ومن التجارة الإلكترونية إلى قطع الغيار. ويعمل لدى الشركة فريق متميز يضم عدداً من خبراء الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وتعتبر دروناميكس أول شركة طيران مرخصة لطائرات الشحن بدون طيار في أوروبا، وأول شريك استراتيجي للاتحاد الدولي للنقل الجوي للطائرات بدون طيار في العالم.

ويتم تمويل دروناميكس بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي عبر مجلس الابتكار الأوروبي، وهو برنامج ابتكار رائد في أوروبا.

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