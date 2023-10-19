أعلنت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار عن دعمها بأدوية من منتجاتها بقيمة مليون دولار لتقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة. وتؤكد على وقوفها الثابت مع فلسطين الحبيبة وأهل قطاع غزة أعانهم الله.

وأعلنت شركة "دار الدواء" عن دعمها عبر تصريح لرئيس مجلس الإدارة السيد أكرم جراب والرئيس التنفيذي السيد خالد حرب، مؤكدين أهمية دعم الأشقاء في قطاع غزة إنسانياً وطبياً في هذا الوقت الصعب لحاجتهم الماسة والضرورية للأدوية للمساعدة في تخفيف أزمتهم وتلبية جزء من احتياجاتهم.

علماً بأن الشركة قامت وبشكل فوري بتلبية نداء الواجب للوطن والإنسان نحو الأشقاء في قطاع غزة. وأعربت شركة دار الدواء عن حزنها العميق وتعازيها الحارة لأسر الشهداء وذويهم، متمنية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.