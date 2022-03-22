صرح المهندس محمد أبو العينيين الرئيس التنفيذي لشركة زين للتطوير العقارى بإن الشركة تسعى خلال الأشهر القادمة لطرح منتج عقارى مختلف عن منتجاتها الحالية وذلك من خلال استهداف أسواق عقارية جديدة، بحجم استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الشركة تشهد طفرة إدارية كبيرة تتواكب مع تحقيق أهدافها خلال العام الجارى.

وأضاف مصطفى فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة، بإن فرقّ العمل داخل الشركات تعد أحد أهم أوجه الأستثمار الناجح إذا تم توظيفها وتطويرها بالشكل الأمثل.

وأكد فكرى على أن أحد أهم أهداف الشركة خلال العام الجارى هو رفع كفاءة العاملين بكافة القطاعات واستقطاب الكوادر البشرية الفعالة لتطوير المنظومة العاملة بالشركة، وتطبيقاً لخطة استقطاب الكوادر تم تعيين محمد أبو الهوايل مديراً لقطاع المبيعات، ومحمد عمر مديراً لإدارة خدمة العملاء.

وأوضح أن إستعانة الشركة بعدد من الكفاءات والخبرات المتخصصة فى عدد من القطاعات تتماشى مع الرؤية المستقبلية للشركة واستراتيجيتها بالسوق، مستهدفة التوسع في السوق العقاري بعدة مشروعات متنوعة لتطوير أداء الشركة وتوفير كافة المنتجات العقارية للعملاء.

وتستهدف الشركة خلال العام الجاري طرح عدة مشروعات جديدة بالقاهرة الجديدة لما تتمتع به المدينة من مميزات من حيث الموقع وازدياد حجم الطلب عليها، بالإضافة إلى تسليم عدد من المشروعات بمنطقة الأندلس وبيت الوطن بحلول 2023.

ومن جانبه عبر محمد أبو الهوايل مدير قطاع المبيعات عن سعادته لإنضمامه لفريق العمل بشركة زين للتطوير العقارى بإعتبارها أحد شركات التطوير العقاري الرائدة فى القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه قد تم وضع الخطط البيعية لتحقيق رؤية الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنها مستهدفة تحقيق خطة تنموية فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، بخلاف توفير عروض وخصومات حقيقة للعملاء بخطط سداد متنوعة تبدأ من 10% و تسهيلات تصل إلى 100 شهر.

وقال محمد عمر مدير إدارة خدمة العملاء، إن كسب رضاء العملاء وولائهم هو المعيار الذي يحدد مدى تميّزك ونجاحك المهني، لذا يتعين عليك السعي جاهداً لتقديم خدمة متميزة لعملائك وتعزيز شعورهم بالراحة والسعادة.

وأوضح أنه في ظل سوق العمل الحالي الذي تتنافس فيه آلاف الشركات لجذب العملاء والاحتفاظ بهم، يتعين على من يرغب بالتميّز العمل على تبني السياسات والأساليب التي ترتكز بشكل رئيسي على تفهم احتياجات العملاء ورغباتهم، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه عملائك عن طريق تقديم أفضل الخدمات وايجاد حلول مبتكرة لكافة المشاكل.

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