يقع البرج الجديد في منطقة الصفوح بدبي

يضم المشروع مزايا ترفيهية متنوعة ومرافق مائية مستوحاة من الواحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر، النقاب عن أحدث مشاريعها المعمارية "داماك كازا" في وسط مدينة دبي، والذي يعيد صياغة مفهوم "العيش في المجتمعات السكنية العمودية"، ويوفر لساكنيه مزيجاً فريداً من حياة الجزر وسط السحاب المحاطة بالمياه والمفعمة بالهدوء والرفاهية.

"داماك كازا" مستوحى من جوهر المياه التي تمثّل القوة الدافعة وراء هذا التصميم المعماري المبتكر. يقع البرج الجديد في منطقة الصفوح بدبي، وتشكِّل نخلة جميرا الشهيرة خلفية رائعة له، ليجسّد هدوء الحياة في الجزيرة في كل جوانب تصميمه. كما يهدف البرح الذي يرمز تصميمه إلى زهرة اللوتس التي تزدهر في البيئات المائية، إلى تعزيز تجربة السكان بتوفير مناظر مائية فريدة من مختلف جوانبه.

وبهذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: "نفخر بتقديم أحدث عروضنا، ’داماك كازا‘، الذي يشكّل إضافة نوعية إلى محفظتنا الغنية والمتنوعة من الأبراج الفاخرة الفريدة في تصاميمها ومفاهيمها. يعكس البرج الجديد الذي صُمّمت جميع تفاصيله بعناية ودقة، رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب لا مثيل لها لعملائنا المتميزين، إذ تجسّد هذه الإضافة جوهر ما تقدّمه شركة داماك، وذلك استناداً إلى خبراتنا الممتدة على مدى سنوات عديدة وسمعتنا الرائعة التي اكتسبناها خلال تلك السنين".

مرافق تفوق الخيال

يقع البرج الجديد بالقرب من كافالي تاور، ويضم مرافق تعيد تعريف مفاهيم المعيشة الفاخرة، إذ يشتمل البرج على "الجزيرة الطائرة" وهي واحة خلابة تأسر الألباب وتحيطها المياه من كل الجوانب. كما تنفرد الوحدات السكنية التي تتسم بالفخامة، بشرفات خارجية دائرية، توفر إطلالات على المياه بزاوية 270 درجة.

وسيحتوي "داماك كازا" على ملاذات مستوحاة من الواحات تتمثّل بتحويل أحواض السباحة إلى واحات محاطة بمساحات خضراء وارفة، مما يقدم نموذجاً استثنائياً لنمط الحياة في دبي. كما يمثّل "أكوا سبا" (Aqua Spa) ملاذاً مائياً رائعاً، إذ تبدو غرف العلاج وكأنها تطفو على سطح الماء، وهو ما يوفر تجربة استرخاء أثيرية.

وينفرد "داماك كازا" بتقديمه إحدى أبرز "محفزات الغوص" في دبي، لإتاحة تجارب الواقع الافتراضي المتنوعة، من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي وحتى عجائب الفضاء. ستُحاط أحواض السباحة بحدائق من النخيل، وفي ذات الوقت، سيزدان البرج وملاعب الأطفال بتفاصيل الفن المائي، لتمكين الأطفال من التعبير عن إبداعاتهم المائية في مساحات مخصّصة، وعرض رسوماتهم على الشاشات الرقمية في المدخل الرئيسي للبرج.

يضم البرج أيضاً صالة استرخاء تعيد جوهر الحياة على الجزيرة، بينما يتم دراسة إضافة حوض سباحة زجاجي وشفاف بزاوية 360 درجة. كذلك فإن المناطق العامة داخل "داماك كازا" تأخذ السكان والزوار إلى عالمٍ تحت الماء بالتأثيرت المائية المذهلة التي تحدثها القدرات الرقمية، فيما تزين تأثيرات الشاطئ الممرات الداخلية.

وتتنوع خيارات الوحدات السكنية في البرج الذي يوفر شققاً فاخرة مؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، فيما تتكون الشقق فائقة الفخامة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف نوم مع مصعد خاص لكل شقة. وتحظى الشقق فائقة الفخامة بحوض سباحة خاص بكل منها على طراز الواحة، مما يوفر ملاذاً حصرياً داخل هذه الجنة العمودية.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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ساهر صوقار

مدير - قسم الاتصال المؤسسي، داماك العقارية

البريد الإلكتروني: saher.soukar@damacgroup.com