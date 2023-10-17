منحت داماك شركة "اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (UNEC) حزمة أعمال البناء الرئيسية للمشروع

من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء لمشروع "صفا ون" الذي يقع على شارع الشيخ زايد بحلول عام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترسية حزمة الأعمال الرئيسية لمشروعها المميز "صفا ون دي جريسوغونو" على شركة "اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (UNEC) بعقد تتجاوز قيمته نصف مليار درهم إماراتي.

تمتلك اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء خبرة واسعة في مجال البناء وتنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المتوقع أن تقدم إضافة كبيرة إلى مشروع "صفا ون"، الذي يتميز بموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد بجوار حديقة الصفا وسط دبي.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "مع ترسية حزمة الأعمال الرئيسية، نقترب خطوةً أخرى من عملية بناء برج صفا ون دي جريسوغونو، والذي نتوقع بأن يصبح معلماً جديداً من معالم الفخامة في شارع الشيخ زايد الحيوي في دبي. لدينا رؤية واضحة تتمثل في تنويع محفظتنا العقارية عبر الدخول في شراكات مع علامات تجارية عالمية مرموقة، والارتقاء بأساليب الحياة الفاخرة في دبي إلى مستوياتٍ جديدة".

عنوان جديد للفخامة بتوقيع علامة تجارية عالمية

تماشياً مع استراتيجيتها لإثراء محفظتها العقارية السكنية التي تحمل توقيع علامات تجارية مرموقة، تعمل داماك على توسيع عروضها من المشاريع الفاخرة بمزايا حصرية وخصائص فريدة. خلال العام الماضي، أطلقت الشركة في دبي أكثر من عشرة مشاريع سكنية تحمل توقيع علامات تجارية فاخرة، تأكيداً لالتزامها بتقديم تجارب معيشة استثنائية تلبي طموحات ورغبات عملائها المميزين.

وكانت داماك قد أعلنت عام 2021 عن إطلاق برج "كافالي تاور" الأيقوني في منطقة مرسى دبي الرائعة، وهو في طور البناء حالياً، حيث أتمت داماك مرحلة تجهيز الموقع وصب الخرسانات الرئيسية. وتتوقع الشركة بأن يتم الانتهاء من أعمال بناء البرج بحلول النصف الثاني من عام 2026، والذي سيصبح عند اكتماله معلماً جديداً من معالم دبي العمرانية، بإطلالات خلابة على نخلة جميرا الشهيرة، وتصاميم عصرية تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي.

تم الإعلان لأول مرة عن مشروع صفا ون دي جريسوغونو العام الماضي، وهو مستوحى في تصميمه من الطبيعة الاستوائية الوارفة. على مستوى الأعمال الإنشائية، تم الانتهاء من عمليات الحفر وتجهيز الموقع في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، مما يمهد الطريق أمام إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المخصص له.

سيتألف المشروع من برجين توأمين سيضمان طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة، كما سيشمل على حدائق معلقة تمتد من الطوابق الأرضية إلى العليا، في حين ستتولى علامة "دي جريسوغونو"، الشهيرة عالمياً بتصاميمها الفريدة في عالم المجوهرات النفيسة، التصاميم الداخلية لإضفاء لمسة استثنائية من الفخامة والفرادة على المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت داماك مجموعة أخرى من المشاريع بما في ذلك: صفا تو، وشيك تاور، وإليغانس تاور، وكافالي كوتور، وداماك باي 1 و2، وكانال هايتس 1 و2، وكانال كراون، وداماك كورال ريف، وفولتا تاور، وداماك كازا، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.