حسن علام للإنشاءات السعودية توقع عقد الأعمال الإنشائية لبناء الحضانة المرجانية الأولية ضمن مبادرة جامعة "كاوست" لإحياء الشعاب المرجانية في نيوم، المملكة العربية السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية – 25 مايو 2024 : أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات السعودية بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن توقيع عقد الأعمال الإنشائية لحضانة مرجانية أولية ضمن مبادرة "كاوست" لإحياء الشعاب المرجانية، وهي أكبر جهود إحياء الشعاب المرجانية في العالم بالشراكة مع نيوم، الواقعة على شاطئ جدة في شمال المملكة العربية السعودية.

تم توقيع عقد الأعمال الإنشائية بحضور محمد الدهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، وتوني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ وكلاً من: إيان كامبل نائب رئيس معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية؛ ومحمد العصار العضو المنتدب لشركة حسن علام للإنشاءات السعودية، ومارك جيلان نائب الرئيس المساعد للتقنيات والمشاريع الخاصة في "كاوست"؛ سامح هلال رئيس الموارد البشرية في شركة حسن علام القابضة؛ وعمرو عطية رئيس المشروعات الخاصة في "كاوست" علاوة على العديد من الشخصيات العامة. يشمل المشروع بناء حضانة المرجان الأولية والأعمال الخارجية/البنية التحتية.

وأعرب حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "إن تعاوننا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هو شهادة حقيقية على قوة الشراكة والعمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية الملحة في عصرنا. وتعد مبادرة إحياء الشعاب المرجانية في "كاوست" أكبر جهد لإحياء الشعاب المرجانية في العالم، حيث لا تهدف إلى إحياء البيئات البحرية وحمايتها فحسب، بل تعد أيضاً نموذجاً لجهود الحفاظ على البيئة المستدامة".

وفي تصريح له، أعرب إيان كامبل نائب - رئيس معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية- قائلاً: " نشهد اليوم لحظة محورية في رحلة بناء أكبر مبادرة في العالم لإحياء الشعب المرجانية. يهدف هذا المشروع الطموح إلى الحفاظ على 100 هكتار من النظم البيئية المرجانية النابضة بالحياة في البحر الأحمر واستعادتها وتحسينها لتعطي هذه المبادرة الأمل لكافة الجهود المبذولة عالمياً للحفاظ على الشعب المرجانية. نتطلع للانتهاء من بناء المرافق الأرضية للمشروع بالشراكة مع شركة حسن علام."

وستشمل المبادرة حضانة مرجانية على اليابسة تضم ما يقرب من 400 خزان، وأحدث تقنيات تكاثر المرجان بهدف الحفاظ على النظم الإيكولوجية المرجانية الطبيعية في البحر الأحمر وترميمها وتعزيز انتشارها. ويستهدف المشروع إنتاج ما يصل إلى 400,000 من الشعاب المرجانية سنوياً بدءاً بـ100 هكتار من الشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة شوشة.

ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في توسع شركة حسن علام للإنشاءات السعودية في المنطقة، حيث يتماشى اهتمام الشركة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مع أهداف مبادرة إحياء الشعاب المرجانية في "كاوست"، مما يدل على التزامها بتنفيذ مشروعات مؤثرة ذات مسؤولية اجتماعية في المملكة العربية السعودية.

عن مجموعة حسن علام القابضة

شركة حسن علام القابضة هي مجموعة شركات مصرية رائدة تعمل في مجالات الهندسة، البناء، الاستثمار، والتطوير. تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة، المياه، الصناعة، اللوجستيات، البتروكيماويات، والمشاريع المعقدة واسعة النطاق في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأ مؤسسو شركة حسن علام القابضة أعمالهم في عام 1936، لتصبح واحدة من أعرق وأقدم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بسمعة ممتازة وقدرات تقنية فائقة ومحفظة متنوعة. مع إرثها المتمثل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمار فيها، قامت المجموعة بتسليم أكثر من 70 مشروعًا في السنوات الخمس الماضية فقط، ولديها تعاقدات حالية تتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي. تم تصنيف المجموعة كواحدة من أفضل 250 شركة مقاولات عالمية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

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