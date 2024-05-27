مركز دبي للسلع المتعددة يتعاون مع سيجنتشر للتطوير العقاري لإطلاق مشروع "دبليو ريزيدنس" في منطقة أبراج بحيرات جميرا

يُعد المشروع السكني الجديد امتداداً لسلسلة واسعة ومستمرة من المشاريع التطويرية الفاخرة في منطقة أبراج بحيرات جميرا

يُعد "دبليو ريزيدنس" المشروع التالي الذي يستكمل مسيرة التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة "سيجنتشر للتطوير العقاري"، امتداداً لسلسلة المشاريع الناجحة بينهما، مثل فندق تاج أبراج بحيرات جميرا وذا ريزيدنس أبراج بحيرات جميرا، اللذين اكتمل بناؤهما خلال العام 2019

يستمر مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير المشهد الحضري والعمراني في دبي، ملتزماً بدوره الرئيسي في دفع عجلة نمو وازدهار الأعمال والتجارة في الإمارة

دبي، الإمارات؛ 27 مايو 2024: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكة مع "سيجنتشر للتطوير العقاري" لإطلاق "دبليو ريزيدنس"، وهو مشروع سكني فاخر جديد يقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وبالشراكة مع "ماريوت إنترناشيونال"، ستعيد شركة "سيجنتشر للتطوير العقاري" صياغة مفهوم نمط الحياة الفاخر من خلال هذا المشروع المؤلف من 32 طابقاً ويضم 200 شقة حصرية. ويهدف مشروع "دبليو ريزيدنس"، الذي من المقرر انطلاق أعمال البناء والتشييد فيه بحلول نهاية العام 2024، إلى إرساء معايير جديدة للمشاريع السكنية الفاخرة والمتفرّدة في منطقة أبراج بحيرات جميرا. وسينعم القاطنون بإطلالات خلابة وبانورامية على أفق أبراج بحيرات جميرا، والمساحات الخضراء الوارفة في ملعب الغولف في نادي "مونتغمري"، وحي تلال الإمارات وميدوز دبي، بالإضافة إلى باقة واسعة ومتنوعة من المرافق الراقية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "انطلاقاً من شراكتنا مع ’سيجنتشر للتطوير العقاري’، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تدشين وتنفيذ مشروعات من الطراز العالمي التي تُحدِث نقلة نوعية في مفهوم نمط الحياة الفاخرة. ويعد مشروع دبليو ريزيدنس، بالتعاون مع ’ماريوت إنترناشيونال’، خطوة بارزة أخرى ضمن جهودنا الرامية إلى دعم تطور ونمو منطقة أبراج بحيرات جميرا. وسيقدم هذا المشروع السكني الفاخر، المؤلف من 32 طابقاً ويشتمل على 200 شقة حصرية، إضافة قيّمة ومميزة إلى منطقة أبراج بحيرات جميرا، مما سيساهم في تعزيز القيمة المضافة لقطاع العقارات الفاخرة الذي يشهد نشاطاً ونمواً مستمرين في دبي".

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية امتداداً للمشاريع السابقة الناجحة بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة "سيجنتشر للتطوير العقاري"، بما فيها فندق تاج أبراج بحيرات جميرا وذا ريزيدنس أبراج بحيرات جميرا، اللذين اكتمل بناؤهما خلال العام 2019. وهذه الشراكة تؤكد الطلب القوي على المشاريع العقارية الفاخرة في مثل هذه المنطقة الحيوية والنشطة.

ومن جانبها، قال أحد كبار ممثلي شركة "سيجنتشر للتطوير العقاري": "في عالم نمط الحياة الفاخرة، يمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من الاستثنائي. ومن خلال تعاوننا الأخير مع العلامة التجارية دبليو من ماريوت في قلب أبراج بحيرات جميرا، فإننا نسعى إلى بناء مشروع سكني متميز يقدم نمط حياة يفوق التوقعات".

شهدت منطقة أبراج بحيرات جميرا تطوراً مذهلاً وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المجتمعات المتميزة والمتعددة الاستخدامات في المنطقة، وهي تزخر بمجموعة متميزة من المرافق الترفيهية والضيافة. وبفضل مشهدها الحيوي والمتنوع، تقدم منطقة أبراج بحيرات جميرا وجهة متكاملة وشاملة تلبي تطلعات كافة القاطنين والزوّار وفقاً لاهتماماتهم وتفضيلات أنماط حياتهم.

انطلاقاً من التزامه بحفز نمو الأعمال وازدهار المشهد التجاري في دبي، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة أداء دور حيوي في تطوير المشهد الحضري بالإمارة. وخلال العام 2023 والربع الأول 2024، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع عدد من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بهدف إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية التجارية والسكنية في كل من منطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي. ويظل التطوير المستمر في المنطقتين أولوية رئيسية لدى مركز دبي للسلع المتعددة، بينما يواصل جذب عدد قياسي من الشركات إلى دبي، من خلال توفير بيئات أعمال متخصصة ومجتمعات سكنية فاخرة.

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