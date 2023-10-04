الشراكة الجديدة تعزز التزام بروج و"تدوير" المستمر بدفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع

التعاون يتيح بحث سبل الشراكة بتبني أفضل الممارسات في جمع البوليمرات وإعادة تدويرها في دولة الإمارات

الشركتان تسعيان لاكتشاف مشاريع تطوير أعمال مشتركة وإنشاء أنظمة قياسية لإعادة تدوير البوليمرات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225) شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" لاستكشاف الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وجمع وفرز البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها ميكانيكياً.

وتعتبر شركة "تدوير" التابعة للـ "القابضة" (ADQ)، الشركة الحصرية المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، حيث تلتزم بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتسعى لتصبح رائدة في استخلاص القيمة من النفايات للمساهمة في تحقيق طموحات الاستدامة الوطنية. تم توقيع الشراكة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع شركة "تدوير" من أجل تعزيز وتنفيذ مبادرات أقوى في الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات. سنقوم معاً باكتشاف طرق مبتكرة لجمع البوليمرات وفرزها وإعادة تدويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع التزامنا المستمر بتحقيق رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة. لطالما كانت الاستدامة وستبقى جزءًا لا يتجزأ من عملياتنا وثقافتنا التي تمكّننا من الحد من المخاطر وتعزيز النمو الإيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة."

من جهته، قال المهندس علي محمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "تدوير": "في هذه المناسبة المهمة في مسيرة الاستدامة، ستتضافر جهودنا معاً في بروج وتدوير لتمهيد الطريق نحو اقتصاد دائري في دولة الإمارات. سنبدأ معاً رحلة تحولية لإعادة تعريف النفايات كمصدر قيّم ومحفّز لتحقيق التنمية المستدامة. إن شراكتنا لا تتعلق فقط بمجال إعادة تدوير البوليمرات، بل أيضاً بإعادة اكتشاف مدى تأثيرنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد. نحن ملتزمون بخلق ثقافة جديدة لنبني مستقبلاً أكثر إشراقاً واستدامة للجميع."

ستقوم شركتي بروج و"تدوير" باكتشاف المزيد من الفرص في مجال الفرز المتقدم للبوليمرات المستهلكة لإعادة تدويرها ميكانيكياً في أبوظبي. كما ستقوم الشركتان بتطوير نموذج أعمال مستدام أو نظام بيئي لضمان توفير مواد معادة التدوير وعالية الجودة من البوليمرات باستخدام تقنيات مختلفة. وستقوم الشركتان معاً بوضع أطر عمل قياسية لتطوير أعمالهما بما يساعد على إيجاد فرص أعمال ذات قيمة مضافة من خلال الاستثمارات المشتركة المحتملة في الأصول الحالية والجديدة. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة بروج وتدوير الرائدة في القطاع ودعم طموحاتهم في مجال الاقتصاد الدائري.

وستعمل الشركتان أيضاً على دعم الأطر التنظيمية المحلية المتعلقة بالإدارة المستدامة والفعالة للبوليمرات المستهلكة. كما سيقوم الشريكان بإطلاق مبادرات وحملات عامة للجمهور لزيادة وعيهم حول أفضل الممارسات في إدارة البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها.

انطلاقاً من التزامها بدفع عجلة التدوير من أجل بيئة خالية من النفايات، رفعت بروج عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع شركات إعادة التدوير لتوسيع مجموعة منتجاتها من الحلول المستدامة إلى 18 شراكة في ثمان دول تخدم أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، ما يمثل علامة فارقة وإنجازاً كبيراً في طموحاتها نحو تحقيق استراتيجيتها لعام 2030.

وبصفتها شركة بتروكيماويات مسؤولة بما توفره من الحلول المستدامة، تتعاون بروج مع العملاء والموردين وشركاء سلسلة القيمة لمواجهة التحديات العالمية، مع وجود خارطة طريق شاملة للحد من الانبعاثات. كما تتعاون بروج أيضاً مع هيئة البيئة في أبوظبي في قضايا بيئية متعددة تتعلق بإدارة النفايات.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، قامت شركة "تدوير" بعقد شراكات مع كيانات عالمية رائدة في اليونان وإسبانيا والأردن وغيرها. وتساهم هذه الشراكات، التي تركز على تبادل المعرفة والخبرات، في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق مستقبل مستدام. كما يقوم شركاء "تدوير" بدور محوري في دعم الشركة لتطوير نظام متكامل في إدارة النفايات، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن بروج

تمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بنسبة 54% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE" / ورمز التعريف الدولي "AEE01072B225" شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والزراعة والرعاية الصحية والتغليف المطور. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى زيارة borouge.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رحاب عمر عتيق

نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي

Media@borouge.com



نبذة عن "تدوير":

تعتبر شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، التابعة للـ "القابضة" (ADQ)، الشركة الحصرية المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، حيث تلتزم الشركة بتطوير قطاع متكامل في إدارة النفايات وتسعى لكي تصبح رائدة في استخلاص القيمة من النفايات للمساهمة في تحقيق طموحات الاستدامة الوطنية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أوليفر لاوسن

استشاري الاتصال والإعلام

Oliver.lawson@tadweer.ae