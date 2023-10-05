الناقلة الوطنية لدولة قطر تشغل اكثر من 125 رحلة اسبوعياً إلى تسع مدن في المملكة، معززة من تواجدها في المنطقة

الدوحة، قطر ــ تعلن الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تدشين رحلاتها الجوية إلى مدينتي العلا وتبوك واستئناف رحلاتها الى مدينة ينبع. وتؤكد هذه الرحلات على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية للمسافرين من المملكة العربية السعودية وانحاء العالم وتقديم تجربة سفر لا تضاهى.

واعتباراً من 29 اكتوبر 2023، تباشر الخطوط الجوية القطرية في تشغيل رحلاتها إلى العلا، يليها في 6 ديسمبر الرحلات الجوية المباشرة إلى ينبع وفي 14 ديسمبر إلى تبوك. وستساهم هذه الرحلات المباشرة الجديدة في اتاحة المزيد من خيارات السفر لتمكن المسافرين من استكشاف التراث الثقافي الغني بالمناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية عن الإعلان عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينتي العلا وتبوك واستئناف رحلاتها الى مدينة ينبع. يسعدنا أن نتيح المجال أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المدن الرائعة والغنية بالعديد من التجارب الثقافية والتاريخية والطبيعية."

وستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين اسبوعياً إلى مدينة العلا الشهيرة بمناظرها الطبيعية الخلابة وإرثها التاريخي العريق، ليتمكن المسافرين من استكشاف روعة موقع التراث العالمي لليونسكو في المدينة، بما في ذلك التكوينات الصخرية والشواهد الأثرية الشامخة في قلب الصحراء.

كما وستسيّر الناقلة القطرية ثلاث رحلات اسبوعياً إلى مدينة ينبع التي تعد الوجهة المثالية لمحبي المغامرات والبحر وذلك لما تملكه من ثروة سمكية غنية وشواطئ ذهبية خلابة.

ومن ناحية اخرى، سيتم تشغيل ثلاث رحلات اسبوعياً إلى مدينة تبوك الجبلية التي تطل على الوديان الرائعة متيحة فرصة أمام المسافرين لاستكشاف جمال المدينة الطبيعي وتراثها الثقافي الغني.

ومع تدشين هذه الرحلات، سيتمكّن المسافرون من السعودية من زيارة أكثر من 160 وجهة في العالم، بما في ذلك في الصين، وأوروبا، واندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي. كما وتشدد هذه الخطوة على ريادة الخطوط الجوية القطرية في تقديم أفضل تجارب السفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً اكثر من 125 رحلة اسبوعياً إلى تسع مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية وهي: الدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف والعلا وتبوك وينبع، مقدمة بذلك شبكة وجهات شاملة ومتنوعة لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافات المتنوعة لهذا البلد المميز، ومعززةً ايضاً الروابط الاقتصادية والثقافية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

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عن الخطوط الجوية القطرية

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم 2023" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما وحصلت أيضاً على جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022) ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق.



وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ"أفضل مطار في الشرق الأوسط". وكان قد حصد جائزة "أفضل مطار في العالم" لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.