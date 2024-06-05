"أكو ا باور" و"إيتوتشو" اليابانية تدرسان التنفيذ المشترك لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وشراء الأمونيا في مصر

الرياض، المملكة العربية السعودية، 06 يونيو 2024: وقّعت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصّة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقية لبحث سُبُل التعاون مع شركة إيتوتشو اليابانية، لإنشاء محطة أكوا باور لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وشراء الأمونيا الخضراء التي ستقوم المحطة بإنتاجها. وسيتم تطوير المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طنٍ من الأمونيا الخضراء سنويًا، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويًا.

بموجب هذه الاتفاقية، أعربت كلًا من "أكوا باور"، و"إيتوتشو" اليابانية عن رغبتهما بالتعاون لتقييم جدوى المشاركة في تنفيذ المشروع على صعيد إبرام عقود أعمال الهندسة، والمشتريات، والبناء، واختيار أصحاب المصلحة المعنيين، فضلاً عن النظر في إمكانية شراء "إيتوتشو" للأمونيا الخضراء التي سيجري إنتاجها في محطة أكوا باور في مصر.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تُعزز هذه الاتفاقية من مكانتنا بصفتنا إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم. نحقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد تطوير البنية التحتية للعديد من مشروعاتنا حول العالم، كما نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون؛ بما يسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا المشروع على كافة الأطراف".

من جانبه، قال تاكيو أكاماتسو، المدير العام لوحدة الابتكار الأخضر في شركة إيتوتشو اليابانية: "ستُسهم شراكتنا مع أكوا باور في دعم مبادراتنا الهادفة إلى توفير الأمونيا منخفضة الكربون في القطاع البحري، وذلك على شكل وقود بديل خالٍ من الانبعاثات. ستكون الأمونيا الخضراء التي سيتم إنتاجها مصدرًا مهمًا لمركزنا المستقبلي الذي نقوم بإنشائه اليوم بالتعاون مع أكوا باور، بدعم من الحكومة المصرية، لتزويد السفن بوقود الأمونيا في قناة السويس".

الجدير ذكره أن "أكوا باور" وقّعت اتفاقية إطارية مع صندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، وذلك في شهر ديسمبر من عام 2023، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. وتضمّ محفظة شركة أكوا باور في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، والذي بلغ مرحلة الإغلاق المالي باستثمارات إجمالية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، وتوقيع اتفاقية شراء الأمونيا الخضراء لمدة 30 عامًا. وبتاريخ 27 نوفمبر عام 2023، بدأت شركة أكوا باور العمل في مشروعها الثاني للهيدروجين الأخضر في جمهورية أوزبكستان، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة الأولى إلى 3000 طنٍ من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد عن 3700 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 82 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 321.3 مليار ريال سعودي ( 85.7مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 55.1 جيجاواط من الكهرباء ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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