توسع استراتيجي شرقاً لـ "أدمو لايفستايل القابضة" في مجال الرفاهية والحياة العصرية يرسخ حضورها العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدمو لايفستايل القابضة"، المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ALPHADHABI) و"مونتيروك إنترناشيونال ليميتد"، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على مجموعة "سي لا ڤي" للحياة العصرية والتجارب الفاخرة سريعة النمو، في خطوة استراتيجية تأتي تتويجاً للجهود المتسارعة للشركة في إثراء محفظة أعمالها بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المتخصصة بالرفاهية والتجارب الفاخرة والمطاعم والترفيه، مما يسهم في توسيع حضورها العالمي شرقاً في عالم الضيافة والحياة العصرية.

يُذكر أن مجموعة "سي لا ڤي"، وتعني بالفرنسية "هذه هي الحياة"، انطلقت للمرة الأولى في جنوب شرق آسيا، مستوحية أعمالها من التراث الفني الغني للمنطقة في مجال الفنون والمنحوتات واللوحات والمعابد. وتوسعت المجموعة خلال السنوات الماضية إلى مدن عالمية مثل سنغافورة ودبي وطوكيو وتايبيه، وتقدم بعلامتها التجارية عالماً من الترفيه والمطاعم متعددة المفاهيم في أماكن مميزة وساحرة مواصلة بذلك جذب الزوار الباحثين عن تجارب فريدة وممتعة من مختلف دول العالم.

وفي عام 2022، كشف النقاب عن شركة أدمو لايفستايل القابضة، بهدف إضافة علامات تجارية فاخرة وتجارب راقية، والذي كان من ثماره الاستحواذ على "مجموعة ناموس" الرائدة عالمياً في قطاع الحياة العصرية والأطعمة والمشروبات. وتلتزم كل من الشركتين باستكشاف أفضل فرص الاستثمار العالمية، ولديهما خطط طموحة لإنشاء منصة رائدة لمشاريع الحياة العصرية والرفاهية والضيافة والترفيه.

وقال بتروس ستاثيس، نائب رئيس مجلس الإدارة، أدمو لايفستايل القابضة: "يشكل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة للتوسع في أعمالنا عالمياً، وتجسيداً واضحاً لرؤيتنا في المضي قدماً لاستكشاف العلامات التجارية البارزة التي تتمتع بحضور مميز في السوق والاستثمار فيها وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. وقد سجلت أدمو لايفستايل نمواً كبيراً بسرعة قياسية لتتحول إلى منصة رائدة تحتضن مجموعة من أهم العلامات التجارية المتخصصة بتقديم التجارب الفاخرة وأنماط الحياة العصرية والمطاعم والترفيه. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تعزيز الحضور العالمي لـ "أدمو لايفستايل" شرقاً فحسب، بل يؤكد حرصنا على امتلاك محفظة أعمال غنية بالعلامات التجارية الرائدة في قطاع الرفاهية والحياة العصرية على مستوى العالم. وتعكس "سي لا ڤي"، بعلامتها التجارية الفريدة وحضورها القوي في كبرى الأسواق العالمية، التزامنا الثابت بتطوير أعمالنا، والحرص الدائم على إثراء محفظتنا."

وتتماشى عملية الاستحواذ هذه مع "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العام 2031، وجذب استثمارات سياحية جديدة للقطاع السياحي في الدولة تصل إلى 100 مليار درهم. ويؤكد هذا الاستحواذ، الذي يُعد من أحدث صفقات "أدمو"، التزام الأخيرة بتوسيع نطاق عملها وتطوير منصتها لاحتضان المزيد من العلامات التجارية الرائدة.

تقدم سي لا ڤي مطاعم ووجهات مميزة لعشاق المأكولات الآسيوية، التي تعد من أفضل وجهات تناول الطعام في المنطقة. ولا تكتمل هذه التجربة الراقية إلا بزيارة "سي لا ڤي سكاي بار"، عنوان الرفاهية والفخامة، والذي يمنح ضيوفه فرصة الاستمتاع بمناظر بانورامية خلابة ونكهات آسيوية فريدة، إضافة إلى صالات أندية سي لا ڤي التي تشتهر بتقديمها لأجمل عروض الـ "دي جي" العالمية واحتضانها لفعاليات ومناسبات مميزة مثل "أمسيات سباق الجائزة الكبرى" التي يتم تنظيمها على هامش سباقات الفورمولا 1، والأجواء الاحتفالية الرائعة لليلة رأس السنة الجديدة، عروضٌ تجسد التزام سي لا ڤي بتقديم أرقى التجارب العالمية التي لا تُنسى.

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نبذة عن أدمو لايفستايل القابضة

تأسست شركة أدمو لايفستايل القابضة في عام 2022، وهي مشروع مشترك بين ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ALPHADHABI) ومونتيروك إنترناشيونال ليميتد. وتمتلك الشركة رؤية طموحة لإنشاء محفظة أعمال رائدة وغنية بالعلامات التجارية الفاخرة المتخصصة بالحياة العصرية والضيافة والمطاعم الراقية والترفيه في جميع أنحاء العالم. وقد أطلقت الشركة أولى استثماراتها في هذا المجال في "مجموعة ناموس، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجالات الحياة العصرية والأطعمة والمشروبات، والتي تتميز بفخامة خدماتها وجودتها العالية. ولدى أدمو لايفستايل حضور قوي في ميكونوس ودبي، بالإضافة إلى فروع ستُفتتح قريباً في لندن وكان وميامي وأبوظبي، مع وجود خطط للشركة لمزيد من التوسع عالمياً لإطلاق تجارب شاملة ورفيعة المستوى للضيوف.

نبذة عن سي لا ڤي

تدير شركة سي لا ڤي مطاعم ومقاهٍ وصالات نوادٍ راقيةٍ في مختلف أنحاء العالم. تشمل المواقع الحالية فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، وفندق العنوان سكاي فيو في دبي، وتقاطع شيبويا في طوكيو، وبريز نان شان بلازا في تايبيه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.celavi.com.