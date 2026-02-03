دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت بوينج بالتعاون مع منظمة أمديست برنامج AeroSTAR، وهو برنامج تعليمي جديد يهدف إلى إعداد طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعمل مستقبلاً في قطاع الطيران.

ويشارك في نسخة البرنامج هذا العام أكثر من 200 طالب من مصر والأردن والكويت والمغرب والإمارات، حيث سيتعرّفون على مجموعة واسعة من المسارات الوظيفية الأساسية في قطاع الطيران، بما في ذلك الهندسة، والبحث، والتصنيع، والسلامة، والاستدامة، ودعم العملاء، وإدارة الأعمال.

وقال فهد المهيري، نائب رئيس شركة بوينج لشؤون منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشكل قطاع الطيران ركيزةً رئيسيةً لاقتصادات الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يحتاج هذا القطاع 234,000 متخصصاً جديداً خلال السنوات الـ 20 المقبلة. وهنا تكمن أهمية برنامج AeroSTAR الذي سيعرّف الطلاب على العديد من المهن الرائدة في مجال الطيران في المنطقة والعالم غير مهنة الطيار أو أعضاء طاقم الطائرة. فتعريف الطلاب على اختصاصات الطيران الواسعة في مراحل مبكرة من تعليمهم يسهم في إعداد كوادر محلية مؤهلة وقادرة على دعم نمو قطاع الطيران سواء في المنطقة أو خارجها".

يتبنى البرنامج نهجاً يجمع بين التعلم والخبرة العملية، وذلك عبر ثلاثة مكونات هي:

• أكاديمية AeroSTAR: توفر منهاج عملي مدته 60 ساعة يتمحور حول مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية المهارات الناعمة. وتتخلله مشاركة مجموعة من المتحدثين الضيوف، والزيارات الميدانية، والأنشطة المتعلقة بالطيران.

• تحدي AeroSTAR: مسابقة وطنية تقوم خلالها فرق طلابية في كل دولة باستعراض حلولها المبتكرة أمام متخصصين متمرسين في قطاع الطيران.

• مخيم AeroSTAR: تجربة غامرة مدتها ثلاثة أيام تُقام في العاصمة الأردنية عمّان، ويشارك فيها الطلاب المتميزون للتعرّف عن كثب على عمليات الطيران، ومقابلة كوكبة من متخصصي الطيران، وتحديد مساراتهم المهنية الممكنة في هذا القطاع.

من جانبها، قالت السفيرة المتقاعدة جريتا سي. هولتز، الرئيسة والمديرة التنفبذية لدى أمديست: "تلتزم منظمتنا بتمكين الشباب الموهوبين من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات التي تدعمهم في حياتهم المهنية وتمكنهم من المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لبلدانهم. ونحن فخورون بتوسيع شراكتنا الرائدة مع بوينج في هذه المبادرة المهمة".

سيساعد برنامج AeroSTAR الطلاب على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن تعليمهم ما بعد المرحلة الثانوية ومهنهم المستقبلية، ويمنحهم فرصة التواصل مع مرشدين وأصحاب عمل في قطاع الطيران. ويستهدف البرنامج الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً في مصر والأردن والكويت والمغرب والإمارات. وتتولى مكاتب أمديست في كل واحدة من البلدان المشمولة تنسيق عملية اختيار المشاركين، حيث ينبغي على المتقدمين إعداد طلبات تتضمن شرح موجز وفيديو توضيحي قصير، وتقديمها عبر الإنترنت إلى موقع أمديست في دولتهم. ويتم اختيار المرشحين بناءً على دوافعهم، وإبداعاتهم، ومهارات التواصل لديهم، وما يظهرونه من اهتمام كبير بقطاع الطيران.

نبذة عن أمديست

أمديست هي منظمة غير ربحية أمريكية بارزة، تأسست عام 1951، وهي تُعنى بأنشطة التعليم والتدريب والتطوير الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقع مقرها الرئيسي في العاصمة واشنطن وتمتلك 19 مكتباً في جميع أنحاء المنطقة. وتوفر أمديست برامج الاختبار والتدريب والتبادل والمنح الدراسية. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.amideast.org/

