الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "بوينج" عن تفعيل مبادرتها الإقليمية "افردي جناحيكِ وحلّقي" في المملكة العربية السعودية، بهدف إلهام الشابات السعوديات لاستكشاف المسارات المهنية المتنوعة في قطاع الطيران والفضاء، وتعزيز رؤيتهن المستقبلية. جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في جامعة الفيصل بالرياض، لتسليط الضوء على دور المملكة الريادي في تمكين المرأة وتعزيز الابتكار في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM).

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ أسعد الجموعي، رئيس شركة بوينج السعودية، قائلًا: "نفخر بتفعيل هذه المبادرة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع لأن تقود جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الاقتصاد من خلال رؤية السعودية 2030. ونسعى عبر مبادرتنا إلى تحقيق التزام بوينج بتعزيز التنوع ودعم الجيل القادم من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات".

وقد صُممت المنصة من قِبَل نساء عاملات في القطاع، بهدف إلهام الأجيال القادمة وتشجيعهن على الانضمام إلى الصناعة. وتسلّط المبادرة الضوء على قصص ملهمة لنماذج نسائية ناجحة في قطاع الطيران والفضاء، حيث تُركز على تجاربهن الشخصية والمهنية، وتقدم نصائح عملية تُساعد الخريجات على اتخاذ قرارات مدروسة لمستقبلهن المهني الواعد.

من جانبها، أضافت الدكتورة زينة الهجين، رئيسة قسم الاتصال المؤسسي في بوينج السعودية: "تأتي مبادرة 'افردي جناحيكِ وحلّقي' انعكاسًا لالتزام بوينج بتعزيز الشفافية وتمكين المرأة في قطاع الطيران، من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح واقعية. نحن نقدم للشابات السعوديات الإلهام والموارد التي تدعم مستقبلهن المهني، ونتطلع لبناء جيل جديد من القيادات النسائية في هذا القطاع الحيوي".

نبذة عن مبادرة "افردي جناحيكِ وحَلّقي"

هي مبادرة أطلقتها شركة بوينج لدعم النساء في استكشاف الفرص المهنية في قطاع الطيران والفضاء. تهدف المبادرة إلى إلهام وتشجيع الشابات في منطقة الشرق الأوسط عبر تسليط الضوء على قصص نجاح لنماذج نسائية رائدة في القطاع.

تركز المبادرة على رفع الوعي بالمسارات المهنية المتنوعة التي يقدمها قطاع الطيران، وتقديم نصائح عملية تساعد الشابات في اتخاذ قرارات مهنية مدروسة. وتتعاون المبادرة مع نساء عاملات في القطاع يشاركن تجاربهن الشخصية والمهنية لتمكين الأجيال الجديدة.

يمكنكم متابعة حساب المبادرة @pickupyourwings على إنستغرام للمزيد من الإلهام، أو إرسال رسالة مباشرة لترشيح نماذج نسائية ملهمة للظهور ضمن قصص المبادرة.

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