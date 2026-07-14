إطلاق برنامج تدريب كوادر التمريض المتخصصين في قصور القلب كأول مبادرة ضمن هذا التعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير الأدوية الحيوية القائمة على الأبحاث، مذكرة تفاهم مع "أستر دي إم للرعاية الصحية"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة، للتعاون في تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز التعليم الطبي، وإشراك المرضى، ورفع مستوى الوعي بأمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي في دولة الإمارات.

وانعقد حفل توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين عن الجانبين، بمن فيهم راهول كادافاكولو، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، وأسامة الحاج المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية في منطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات في شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، وغالب الأحدب، مدير الشؤون العامة والحكومية في منطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات في شركة "بوهرنجر إنجلهايم".

ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزاماً مشتركاً بتحسين النتائج الصحية للمرضى من خلال التعليم والوقاية والابتكار. ومن خلال الجمع بين منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" والخبرة العالمية لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في مجال أمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي، تهدف الشراكة إلى إثراء المعرفة السريرية لدى الكوادر الصحية، وتمكين المرضى، ودعم التدخل المبكر عبر مبادرات التوعية وفحوصات الكشف عن الأمراض.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة مالاثي أرشانابالاي، رئيسة قسم الشؤون الطبية ورئيسة قسم الجودة في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "نؤمن في أستر بأهمية الشراكات الاستراتيجية البنّاءة ودورها الحيوي في تطوير قطاع الرعاية الصحية. ويأتي تعاوننا مع شركة ’بوهرنجر إنجلهايم‘ ليعكس التزامنا المشترك بتمكين كوادر الرعاية الصحية وتحسين تعليم المرضى وتعزيز التدخل المبكر عبر زيادة الوعي وإجراء الفحوصات التشخيصية. ومعاً، نتطلع قدماً للارتقاء بالمخرجات الصحية ووضع بصمة إيجابية طويلة الأجل في حياة المصابين بأمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي في المنطقة".

من جانبه قال أسامة الحاج المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية في منطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات في شركة "بوهرنجر إنجلهايم": " يشكّل الارتقاء بحياة الأجيال الحالية والقادمة جوهر كل ما نقوم به في شركة ’بوهرنجر إنجلهايم‘. وفي ضوء تنامي الأعباء الصحية التي تتسبب بها أمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي، بات من الواضح أنه لا يمكن التعامل مع هذه الأمراض بمعزل عن بعضها الآخر. فتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل يتطلب تبني نهج أكثر تكاملاً، يجمع بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والجهات الفاعلة في القطاع، والمرضى، لتعزيز الوقاية والتدخل المبكر وتقديم الرعاية الصحية بأسلوب أكثر تنسيقاً. ويجسد تعاوننا مع مجموعة ’أستر دي إم للرعاية الصحية‘ هذا الالتزام المشترك، ونتطلع قدماً للمساهمة في بناء منظومة رعاية صحية أكثر مرونة، وتحقيق أثر إيجابي ملموس للمرضى والمجتمعات".

وتؤسس هذه الشراكة أيضاً لإطار عمل يمهّد لإطلاق مبادرات مشتركة في المستقبل تستفيد من نقاط القوة التي يتمتع بها الجانبان لمعالجة تحديات الأعباء المتزايدة التي تفرضها الأمراض المزمنة المرتبطة بالقلب والكلى والتمثيل الغذائي. ومن خلال البرامج التعليمية، والمبادرات التي تركز على المرضى، وجهود الرعاية الصحية الوقائية، تسعى شركة "بوهرنجر إنجلهايم" إلى الإسهام في إعداد كوادر صحية مزوّدة بأفضل المؤهلات، وتمكين المرضى، وتعزيز صحة المجتمعات في دولة الإمارات والأردن.

نبذة عن "بوهرنجر إنجلهايم"

"بوهرنجر إنجلهايم" هي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية وتزاول أعمالها في مجالي صحة البشر والحيوان. وباعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال البحث والتطوير، توجه الشركة تركيزها نحو تطوير خيارات علاجية مبتكرة قادرة على تحسين حياة المرضى، ضمن مجالات طبية ذات احتياجات غير ملباة. ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة مستقلة، تتبنى "بوهرنجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، تحرص على تبني أرقى معايير الاستدامة في كل ما تقوم به. ويعمل لديها أكثر من 52000 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً سعياً لصناعة مستقبلٍ أكثر صحة واستدامة. ولمعرفة المزيد حول الشركة يرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.boehringer- ingelheim.com

نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية – منطقة حرة ذ. م. م. في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في خمسة بلدان في المنطقة بالإضافة إلى الأردن. كما تلتزم أستر برؤية توفير رعاية صحية سهلة المنال وعالية الجودة، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الرباعية، مع وعدها "سنعتني بك جيداً". ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى و 128 عيادة و 338 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم أستر جميع شرائح المجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر "Aster" وميدكير "Medcare" وآكسيس "Access" ما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو تطبيق ماي استر (myAster).

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