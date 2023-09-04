دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ترودوك" TruDoc، المزوّد الرائد لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد وخدمات الرعاية الأولية الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على استثمار من "بولسار كابيتال"، إحدى أبرز شركات الاستثمارات الخاصة الإقليمية والمتخصصة في قطاعات الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. ويمثل هذا الاستثمار إنجازاً جديداً في مسيرة "ترودوك" ومساعيها الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم تقديم الرعاية الصحية وتوسيع نطاق عملياتها لخدمة المرضى في عدة مناطق حول العالم.

وسوف يسهم استثمار شركة "بولسار كابيتال" في تعزيز منتجات شركة "ترودوك" وتسريع وتيرة خططها التوسعية في مختلف دول جنوب آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا من خلال جلب أفضل الممارسات العالمية إلى المنطقة. واستحوذت شركة "بولسار كابيتال" على حصة مسيّطرة في "ترودوك" بعد عام واحد فقط من استثمارها الأولي في الشركة عام 2022 والذي امتلكت بموجبه حصة أقلية قبل أن تقرر مؤخراً ضخ مزيد من الاستثمارات في "ترودوك".

تسعى "ترودوك" جاهدة إلى سد الفجوة المتعلقة بتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها بتكلفة مناسبة، وهما أكبر تحديين يواجهان قطاع الرعاية الصحية العالمية، وذلك من خلال توفير رعاية شاملة لكلٍ من الأفراد الأصحاء والمصابين بالأمراض الحادة والمزمنة. في الوقت الراهن، تخدم "ترودوك" مناطق جغرافية متنوعة تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا ومناطق أخرى في القارة الإفريقية.

تحتل "ترودوك"، التي تأسست في عام 2011، الصدارة في مجال توفير حلول الرعاية الصحية المبتكرة التي يسهل الوصول إليها. وبفضل التزامها بتقديم خدمات متطورة، أصبحت "ترودوك" المزوّد الموثوق لخدمات الرعاية الصحية عند بعُد لقرابة مليون مشترك في دولة الإمارات ومليوني مشترك على مستوى العالم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب توفير أطباء الرعاية المنزلية، والمختبرات والخدمات التشخيصية، وخدمات الصيدلة الإلكترونية وبرامج الاستشفاء المختصة.

أرست "ترودوك" معايير جديدة للرعاية الصحية التقليدية من خلال نهجها المبتكر الذي يمكّن المرضى من إدارة حالتهم الصحية بصورة استباقية من داخل منازلهم، ما يوفر في نهاية المطاف تجربة رعاية صحية مخصّصة وسهلة. وتلتزم "ترودوك" بتوفير الرعاية الصحية التي تزوّد العملاء بقيمة حقيقية وخدمات طبية قائمة على الأدلة، كما يمنح فريقها الذي يضم طواقم طبية متفانية الأولوية لاحتياجات المرضى لضمان حصول كل فرد على رعاية مخصصة وشاملة تلبي متطلباته الصحية الفريدة.

بهذه المناسبة، قال فيش نارين، الشريك الإداري لشركة "بولسار كابيتال" والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة "ترودوك": "تعكس عملية الاستحواذ على "ترودوك" التزامنا المستمر بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة مع التركيز على توفير خدمات تمتاز بالتفرّد والتكلفة المناسبة وسهولة الوصول. ستغيّر التكنولوجيا طريقة توفير الرعاية الأولية بصورة ملحوظة، لذا تمتلك "ترودوك" أدوات متطورة وتستعين بأحدث التقنيات في إدارة سجلات المرضى الإلكترونية، والرعاية الصحية المنزلية، والمراقبة عن بُعد، والأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي ستعود جميعها بالنفع على المساهمين والمستهلكين النهائيين".

تستعد "ترودوك"، تحت قيادة فريقها الإداري الجديد، لتحويل مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى الأفضل من خلال التركيز على منتجاتها وخططها التوسعية ومهمتها الرامية إلى توفير الرعاية الصحية في منازل المرضى بكل سهولة.

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نبذة عن "ترودوك"

تأسست "ترودوك" في عام 2011، وهي المزوّد الرائد لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد وخدمات الرعاية الأولية الافتراضية، وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات التي تتراوح بين العيادات الافتراضية، وبرامج تدريب الأطباء، وخدمات المراقبة عن بُعد للمصابين بالأمراض الحادة والمزمنة. انطلاقاً من مهمتها الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم توفير الرعاية الصحية، تسعى "ترودوك" إلى تقديم خدمات صحية مناسبة التكلفة ومتاحة للجميع من خلال حلول مبتكرة تقدّم قيمة حقيقية للمرضى. يضم طاقم عمل "ترودوك" نخبة من الكوادر التي تعمل بدوام كامل وتضم الأطباء، والاخصائيين النفسيين، وخبراء الصحة والعافية، ومديري الحالات ومتخصصي التكنولوجيا.

نبذة عن "بولسار كابيتال"

تُعد "بولسار كابيتال" شركة استثمارية رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مع التركيز على أسواق الشرق الأوسط والهند. تولي الشركة اهتماماً للاستثمارات التي تمنحها حصة الأغلبية في الشركات متوسطة الحجم العاملة في القطاعات التكنولوجية، وتقدم الشركة حلولاً مبتكرة لتحقيق معدلات نمو مضطردة لجميع المساهمين وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وتولّت قيادات شركة "بولسار كابيتال" تنفيذ مبادرات استثمارية في المنطقة بقيمة تجاوزت المليار دولار وشملت عدداً من الاستثمارات الكبرى في القطاعات الاستهلاكية، والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

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