دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة " بوزيتف تكنولوجيز" الروسية، والرائدة في مجال الأمن الإلكتروني القائم على النتائج، عن تطوير وإطلاق برنامج تدريب دولي في موسكو بتاريخ 12 أغسطس 2024، للطلاب والشباب المهتمين بالأمن الإلكتروني. وجمع برنامج التدريب المجاني في هذا العام مشاركين من 20 دولة، في حين تجاوزت نسبة المشاركين من دول الخليج 40٪، مما يدل على أن خبرات شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" في الأمن السيبراني العملية وتجاربها الواسعة في التحقيقات الميدانية في حوادث الأمن الإلكتروني مطلوبة على المستوى الدولي.

يشارك قرابة 70 طالباً دولياً في "معسكر بوزيتف هاك - Positive Hack Camp" الذي تنظمه " بوزيتف إديوكيشن - Positive Education" و"سايبير إي دي – CyberEd"، ويمثل الطلبة العرب نحو أربعة وثلاثين مشاركاً من دول عربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين وفلسطين. وقد تم اختيار هؤلاء المرشحين الناجحين من بين أكثر من ثلاثمائة وخمسين متقدماً تقدموا للمشاركة في هذا البرنامج. وخضع المتقدمين خلال مرحلة الاختيار لاختبارات لقياس مستوى المعرفة اللازم في مجال تكنولوجيا المعلومات ليتم قبولهم في البرنامج. سيستمر "معسكر بوزيتف هاك" لمدة أسبوعين حتى تاريخ 25 أغسطس. وبالإضافة إلى ورش العمل التدريبية، سيستمتع المشاركون بالمشاركة في جولات سياحية مصحوبة بمرشدين وإجراء أنشطة أخرى للتعرف على على ثقافة وتاريخ روسيا.

قال ديمتري سيريبريانيكوف، المدير لتنفيذي لقسم أمن المعلومات لدى شركة بوزيتف تكنولوجيز: " تعمل شركة بوزيتف تكنولوجيز منذ أكثر من 20 عاماً على حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات وحماية أكبر الشركات والمؤسسات في روسيا. واكتسبنا خلال هذه الفترة خبرة ثمينة نرغب بمشاركتها مع الجميع. يتطلب التصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة والهجمات الإلكترونية المعقدة جهوداً جماعية مشتركة. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نعمل على بناء وتعزيز مجتمع عالمي من خبراء الأمن الإلكتروني. إن فهم كيفية الهجوم هو السبيل الوحيد لتطوير التقنيات الدفاعية. ولهذا السبب يركز مشروعنا الدولي الجديد على مهارات تقييم الأمن السيبراني."

ويشار إلى أنه بالإضافة إلى برامج الارتقاء بالمهارات، تنظم الشركة سنوياً فعاليات لخبراء الأمن الإلكتروني من عدة دول للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار. وأبرز هذه الفعاليات هو المهرجان الإلكتروني الدولي " بوزيتف هاك ديز – Positive Hack Days"، الذي أقيم في الفترة من 23 إلى 26 مايو من هذا العام واستقطب حوالي 200 مشارك دولي من 17 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ومن الأحداث المنتظمة الأخرى فعالية التدريب الإلكتروني المفتوح "ستاند أوف - Standoff" التي تنعقد مرتين في السنة، مما يسمح لمحترفي الأمن الإلكتروني باستكشاف التوائم المادية الرقمية للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللحظية وصقل مهاراتهم في اكتشاف نقاط الضعف أو مواجهة الهجمات الإلكترونية. وقد انضم إلى "ستاندوف" أكثر من 4000 خبير في الأمن السيبراني على مدار تسع سنوات من وجوده، وشكلوا 150 فريقاً من 19 دولة.

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