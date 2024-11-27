أكثر من 65 اجتماع بين سبع شركات كويتية مدرجة في السوق "الأول" و39 مستثمرًا محتملاً من كبرى الشركات والجهات العالمية المرموقة

دبي: اختتمت بورصة الكويت فعاليات يومها المؤسسي الرابع عشر، الذي نظمته بالتعاون مع مجموعة جيفيريز المالية، إحدى المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة عالميًا، والمنعقد في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 25 و26 نوفمبر، حيث شهد الحدث حضور ممثلي سبع شركات مدرجة في السوق الكويتي، من بينهم شركة بورصة الكويت، وانعقاد أكثر من 65 اجتماعًا مع 39 مستثمرًا محتملاً من كبريات الشركات والجهات العالمية المرموقة، والتي تشمل بنوكاً استثمارية، وشركات إدارة الأصول المالية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وغيرها.

وإلى جانب بورصة الكويت، شارك في الحدث كل من بنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان، وشركة ميزان القابضة، وشركة طيران الجزيرة، وشركة مباني، وشركة عقارات الكويت، مما أتاح للمستثمرين الدوليين فرصة التعرف على أحدث التطورات المالية والاستراتيجية لهذه الشركات، والتعرف على أدائها المالي، واستراتيجيات الأعمال التي تعتمدها، بالإضافة إلى ممارساتها في مجالات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وبهذه المناسبة، أكدت نورة العبد الكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، أن اليوم المؤسسي يأتي ضمن جهود الشركة المتواصلة لتعزيز التواصل بين المصدرين والمستثمرين الدوليين. وأشارت إلى أن هذا الحدث يمثل جزءً من التزام البورصة بتطوير سوق مالي مستقر ومستدام يتمتع بسيولة عالية وشفافية.

وقالت العبد الكريم: "تحرص بورصة الكويت على تعزيز حضور سوق المال الكويت دولياً من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فيه، وذلك عبر تنظيم فعاليات الأيام المؤسسية والجولات الترويجية بالتعاون مع أبرز المؤسسات المالية العالمية. يمثل هذا الحدث جزءً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم جاذبية السوق المالي الكويتي. وتلتزم البورصة بتهيئة بيئة استثمارية شفافة وفعالة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني."

وفي اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين، استعرضت بورصة الكويت أبرز نتائجها وخططها المستقبلية، مسلطة الضوء على أداء السوق في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع صافي ارباح الشركة بنسبة 14.50% ليبلغ حوالي 14.43 مليون دينار كويتي (47.08 مليون دولار أمريكي)، وسجل صافي الارباح التشغيلية إرتفاعاً بنسبة 21.27% في فترة التسع أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2024 إلى 17.93 مليون دينار كويتي (58.50 مليون دولار أمريكي). كما إرتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 16.42% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 26.20 مليون دينار كويتي (85.48 مليون دولار أمريكي).

تعليقاً على مشاركة بورصة الكويت في اليوم المؤسسي، صرّح رئيس قطاع الشؤون المالية للشركة السيد نعيم آزاد الدين: "تُعد الأيام المؤسسية جزءاً محورياً من استراتيجية بورصة الكويت، حيث تتيح لنا هذه الفعاليات فرصة لعرض الأداء المالي والتشغيلي للشركة أمام المجتمع الاستثماري الدولي، واستعراض أبرز نتائجنا وخططنا المستقبلية للمستثمرين المحتملين. فقد حققت البورصة نتائج ملفتة في الربع الثالث من هذا العام، بما في ذلك ارتفاع صافي أرباح الشركة، وصافي الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية. وتسلط هذه النتائج الضوء على نجاح عملية خصخصة البورصة، وتثبت مكانتها كإحدى أبرز قصص النجاح في القطاع المالي في الشرق الأوسط."

تعكس مشاركة الشركات في الأيام المؤسسية التزامها بتطبيق أرقى الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، ما يؤكد الدور الحيوي لهذه العلاقات في صياغة استراتيجيات عمل متطورة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام. وتمثل هذه الفعاليات منصة مثالية تمكّن المستثمرين من الوصول المباشر إلى المعلومات الجوهرية التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية، حيث يتم استعراض ومناقشة البيانات المالية وغير المالية بعمق وشفافية، ما يتيح تقديم رؤى شاملة تسلط الضوء على نقاط القوة الحالية والآفاق الواعدة للمستقبل.

ومثَّل اليوم المؤسسي الرابع عشر التعاون الثالث بين بورصة الكويت ومجموعة جيفريز المالية، والأول في عام 2024. وخلال عام 2023، تعاونت المؤسستان على جولة ترويجية في لندن، بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة أسهمت في عدد من مشاريع التطوير، لتسهيل الوصول للسوق، إضافة إلى إقامة يوم مؤسسي في دبي، بمشاركة 13 شركة مدرجة بسوق المال الكويتي.

عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

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