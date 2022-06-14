عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (“ميرا”) في مملكة البحرين ورشة عمل حول علاقات المستثمرين استضافتها مجموعة جي إف إتش المالية تحت عنوان "كيفية إعداد مبادرات مميّزة لبرامج علاقات المستثمرين" في بيت المرفأ، مرفأ البحرين المالي. وتأتي ورشة العمل ضمن الجهود المبذولة من قبل بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (“ميرا”) لتطوير قدرات ممتهني علاقات المستثمرين وكذلك تطوير برامج علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة بالبورصة وتعزيز الوعي حول أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة.

وقد حضر الورشة أكثر من 40 ممثلا من العاملين في مجال علاقات المستثمرين من مختلف الشركات المدرجة بالبورصة، حيث تمت مناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بإعداد التقارير السنوية وبرامج علاقات المستثمرين. وأعقب ذلك العديد من الاجتماعات للتواصل مع أخصائيي علاقات المستثمرين وغيرهم من أخصائيي السوق في المنطقة.

وطُرحت خلال ورشة العمل عروض توضيحية ناقش خلالها المشاركون كيفية إعداد التقارير السنوية المتميّزة وتطوير عملية التقديم لنيل الجوائز، بالإضافة إلى آلية إعداد وتقديم برامج علاقات المستثمرين، وتطبيق الأدوات التي تساهم في تطوير مهنة علاقات المستثمرين. وسلّطت الورشة الضوء على أهمية تناول المعايير الرئيسية التي تساهم في نجاح خطة علاقات المستثمرين للجهات المصدرة، مما يمكنها من الحصول على جوائز مرموقة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الورشة عروضًا قدمتها جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) و"إنستنكتيف بارتنرز"، إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات والاتصالات الدولية وعلاقات المستثمرين.

وتعليقًا على الورشة، قالت السيدة مروة المسقطي، مديرة إدارة التسويق وتطوير الأعمال في بورصة البحرين ورئيس فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين "ميرا": “لطالما كانت بورصة البحرين في طليعة الجهات التي تسلّط الضوء على أهمية ممارسات علاقات المستثمرين في سوق رأس المال في مملكة البحرين. ومع تزايد الإدراج المزدوج، يتزايد التركيز على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين والمحللين الإقليميين والدوليين، مما يتطلب من الشركات المدرجة إعداد مجموعة من الحلول المتعلقة بعلاقات المستثمرين التي تساهم في بناء تجربة ناجحة في مجال علاقات المستثمرين، حيث نتطلع إلى مواصلة التوسّع في نشر الوعي حول أهمية علاقات المستثمرين في مملكة البحرين. علاوةً على ذلك، يساهم هذا التعاون في توفير فرص لتطوير مهنة علاقات المستثمرين في مملكة البحرين".

من جانبه صرّح السيد جون قوليفير، المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا": “لا زال فرع ميرا بالبحرين – تحت رئاسة بورصة البحرين – يواصل جهوده في تطوير علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة في البورصة بمملكة البحرين، حيث تعد الورش التي تقدمها الجمعية مهمة للتواصل بين أخصائيي وخبراء علاقات المستثمرين ولمناقشة أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين بهدف جذب انتباه مجتمع الاستثمار للأدوار التي نستطيع القيام بها لتحقيق تجارب ناجحة ومختلفة في مجال علاقات المستثمرين. "

من الجدير بالذكر أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" في شهر أبريل 2019 بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين، كما انضمت بورصة البحرين لمجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط "ميرا" في شهر ديسمبر 2020.

وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين لفرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين كل من: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمؤسسة العربية المصرفية، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بورصة البحرين، وشركة الإثمار القابضة، وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب. (م).

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