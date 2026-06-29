أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تحديث منصة الإيداع المركزي للأوراق المالية التابعة لشركة البحرين للمقاصة، وذلك من خلال تبني تكنولوجيا ناسداك المتطورة الخاصة بالإيداع المركزي “Nasdaq Eqlipse CSD”، والتي تُعد من أحدث الحلول العالمية في هذا المجال. وتُجسد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها البورصة، كما تعكس التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الكامل للمنصة بحلول الربع الرابع من عام 2028.

ويسهم هذا التحديث الاستراتيجي في الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية لبورصة البحرين، وتعزيز قدراتها على التطوير والتوسع، إلى جانب تحسين الأداء العام للنظام. كما يمكّن البورصة من الاستجابة بمرونة وفعالية لمتطلبات قطاع الأعمال المتنامية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية، الأمر الذي يرسّخ قاعدة قوية لاستكشاف فرص جديدة للنمو والابتكار.

تتوافق مبادرة تحديث البنية التحتية لما بعد التداول بشكل وثيق مع الخطة الشاملة لتطوير سوق رأس المال (2026–2028) التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والهادفة إلى الارتقاء بالسوق، كما تشكل جزءًا لا يتجزأ من الركائز الاستراتيجية الرئيسية لبورصة البحرين، والتي تركز على تعزيز تفاعل المُصدِّرين والمستثمرين عبر التطوير المستمر للبنية التحتية وتحديث الوظائف التشغيلية، وتحسين العمليات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتقدم منصة ناسداك الخاصة بالإيداع المركزي للأوراق مستوى متقدماً من الربط مع الأسواق العالمية، وذلك من خلال روابط قائمة مع مؤسسات الإيداع المركزي الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنصة عمليات موحدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يؤدي إلى تقليل التحديات التشغيلية والحد من التعقيدات المرتبطة بالاستثمارات العابرة للحدود وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة ودقة عمليات ما بعد التداول. كما ستتيح المنصة نطاقاً أوسع ومتقدماً من الخدمات، يشمل خدمات الحفظ الدولي، وتمويل الأوراق المالية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية.

وفي هذا السياق، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قائلاً: "يمثّل التحديث المرتقب إلى تكنولوجيا ناسداك الخاصة بالإيداع المركزي خطوة مهمة تجاه تعزيز جهود بورصة البحرين المستمرة في تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في المملكة وتحسين المرونة التشغيلية عبر منظومة عمليات ما بعد التداول. كما يعكس هذا التوجه التزامنا الراسخ باعتماد أحدث الحلول التكنولوجية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من تنافسية السوق ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة، ويدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل."

وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "ومع تسارع وتيرة تطوير أسواق رأس المال، فإن الاستثمار في بنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع يصبح مطلبًا أساسيًا لدعم النمو في المستقبل، وتعزيز سهولة الوصول إلى السوق، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد يتمتع بالقدرة التنافسية. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل بورصة البحرين تعزيز جاهزيتها لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتطورة لمختلف المشاركين في السوق، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين."

ومن جانبه، علَق السيد ماغنوس هاغليند، رئيس تكنولوجيا أسواق رأس المال لدى ناسداك، قائلاً: "ستسهم هذه الشراكة التحولية في تعزيز تكامل أسواق رأس المال في مملكة البحرين بالنسبة للمستثمرين الدوليين، وتقليص العوائق، وتحسين كفاءة عمليات التسوية، وتعزيز مرونة وكفاءة البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول. ومن خلال تبني المعايير والممارسات العالمية المعترف بها، تضع بورصة البحرين أساسًا متينًا لدعم التنمية المستدامة للسوق، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة بشكل متزايد لتدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية. ونتطلع إلى هذه الشراكة مع بورصة البحرين ودعم النمو طويل الأمد لمنظومة سوق رأس المال في المملكة."

وتتوافق هذه المبادرة التطويرية مع الأهداف الاستراتيجية لبورصة البحرين، والرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى السوق، ورفع مستوى الشفافية التشغيلية، وترسيخ القدرة التنافسية لأسواق المال في المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

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لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".