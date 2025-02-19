المنامة، البحرين - في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، أعلنت البورصة اعتماد شركة الرمز كابيتال كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام بورصة البحرين بتعزيز السيولة في السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "إن اعتماد شركة الرمز كابيتال كصانع سوق خارجي يعكس التزامنا المتواصل بتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال وخلق بيئة تداول أكثر كفاءة وفعالية، حيث أن زيادة الاهتمام بنشاط صناعة السوق في بورصة البحرين إنما يعكس فعالية الإطار التنظيمي الجديد لبورصة البحرين وحرصها على تطوير السوق وتعزيز السيولة بما يتوافق مع المعايير العالمية."

من جانبه، قال السيد كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة الرمز كابيتال معلّقًا: " إننا سعداء بالانضمام إلى بورصة البحرين كصانع سوق خارجي. إن خبراتنا في صناعة السوق وتعزيز السيولة سوف تساهم في تطوير سوق رأس المال في البحرين. ومن خلال النشاط الفعال لصناعة السوق، فإننا نستهدف زيادة السيولة، وتقديم أسعار أفضل للمستثمرين، والمساهمة في خلق سوق أكثر تنظيمًا وشفافية، بالإضافة إلى توفير فرص تداول أكبر لكل من المستثمرين ومصدري الأوراق المالية."

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت إطار تنظيمي جديد لصناعة السوق في يوليو 2024 كما قامت بتحديث القواعد المطبقة لتنظيم خدمة مزودي السيولة. تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم خدمة صناعة السوق ومزودي السيولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكما توضح القواعد الفرق بين دور صنَاع السوق ومزودي السيولة. وبانضمام الرمز كابيتال، يبلغ عدد صناع السوق المرخصين في بورصة البحرين 3.

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