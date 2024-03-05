دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة النابودة للسيارات، الوكيل الرسمي لشركة بورشه في دبي والإمارات الشمالية، عن تسليم سيارة بورشه تايكان إلى شرطة دبي والتي تنضمّ إلى أسطول مركباتها بهدف تعزيز أدائه العالي وقدراته المستدامة.

وتتميز بورشه تايكان التي تعدّ أول سيارة رياضية كهربائية كلياً تنتجها بورشه بأحدث التقنيات وبالتزامها بمبدأ بالاستدامة، حيث تسهم السيارة عالية الأداء في تعزيز القدرات التشغيلية للسلك وتطبيق استراتيجية التحديث التي يتّبعها. كما تتماشى مع ريادة الشرطة لجهود الحفاظ على البيئة ورؤية دولة الإمارات التي تهدف إلى إرساء أسس مستقبل أخضر.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: "يسعدنا التعاون مع شركة النابوده للسيارات بورشه التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية، وأكثرها التزاماً في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً واسعاً في دعم صورة ومكانة إمارة دبي، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، ونحن واثقون من أن هذه السيارات ستسهم في دعم القطاع المروري والأمني، ودعم العمليات الشرطية التي بدورها تحقق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات، وأمن وأمان المجتمع."

وأكد معاليه على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على رفد أسطول الدوريات الأمنية السياحية بأحدث طرز الدوريات الفارهة، والتي تعزز من التواجد الأمني للشرطة السياحية، وتكون حلقة الوصل بين الشرطة والسياح والزوار، وأفراد الجمهور عامة.

وتجمع شركة النابودة للسيارات وشرطة دبي شراكة طويلة الأمد حيث زوّدتها الشركة بمركبات ترتقي بمعايير الأداء والموثوقية والابتكار. ويندرج هذا التعاون أيضاً في إطار مبادرة أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبالتالي تحسين الخدمات العامة.

ومن جانبه، قال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: "تعدّ بورشه تايكان إضافة ممتازة إلى أسطول مركبات شرطة دبي بفضل تسارعها اللافت وسرعتها القصوى وقدرات شحنها المتقدمة. فستعزز هذه السيارة الخارقة التميّز التشغيلي ضمن دائرة الشرطة حيث تلبّي معايير أدائها العالي في مجال إنفاذ القانون. كما أنها ترتقي بمستوى الخدمات العامة وتحدد معايير جديدة لسيارات الشرطة الصديقة للبيئة."

وتوفر سيارة بورشه تايكان الكهربائية كلياً ذات الدفع الخلفي تجربة قيادة غامرة مع خيارين للبطارية، حيث تتيح بطارية Performance القياسية للسيارة توليد طاقة تصل إلى 300 كيلوواط (408 حصان) في وضع الدفع الزائد مع التحكم في الانطلاق، ويمكن رفعها إلى 350 كيلوواط (476 حصان) مع بطارية Performance Plus الاختيارية. كما يبلغ خرج الطاقة الاسمي 240 كيلوواط (326 حصان) أو 280 كيلوواط (380 حصان) على التوالي. أما قدرات الشحن فهي عالية أيضاً حيث توفر بطارية Performance قدرة شحن قصوى تصل إلى 225 كيلوواط، فيما يمكن لبطارية Performance Plus توليد ما يصل إلى 270 كيلوواط. وتتيح التكنولوجيا المتقدمة شحن المركبة السريع من 5 إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط. ويمكن للشحن لمدة خمس دقائق فقط أن يوفر طاقة كافية لاجتياز السيارة مسافة 100 كيلومتر إضافية.

ويعكس تصميم تايكان المبتكر الهوية التصميمية التي تعرف بها العلامة التجارية، حيث تتميز ببساطة الشكل والهيكل الرياضي الذي ينحدر بكل انسيابية نحو الخلف، وكذلك بالأقسام الجانبية المنحوتة، والمقصورة الداخلية الأنيقة.

وتكتسب السلامة أهمية كبرى في سيارة تايكان، مما يجعلها إضافة مثالية إلى أسطول شرطة دبي. فقد زوّدت بمجموعة من أنظمة الأمان الناشطة، بما في ذلك نظام بورشه المتكامل للتحكم بالهيكل Porsche 4D والذي يقوم بمزامنة كافة أنظمة الهيكل في الوقت الفعلي لتوفير ثباتٍ عالٍ على الطرق ومستويات أمان لا مثيل لها.

أما نظام التعليق الهوائي المتكيف مع وظيفة Smartlift والمزيج المتطور من المواد المستخدمة في بناء الهيكل فيوفران أقصى مستويات القوة مع الحفاظ على مركز ثقل منخفض، مما يعزز سلامة السيارة بشكل عام. وترسّخ تايكان مكانتها كرمز للتقدم والاستدامة بفضل هذه المزايا وكذلك بفضل محركها الكهربائي المبتكر وأدائها الديناميكي، مما يجعل منها خياراً موثوقاً وآمناً لأداء مهام الشرطة.

لمعرفة المزيد عن بورشه تايكان، الرجاء زيارة مركز بورشه التابع لشركة النابودة للسيارات في دبي، أو الموقع الإلكتروني التالي: www.porsche-dubai.com.

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نبذة عن النابودة للسيارات:

النابودة للسيارات هي الوكيل الرسمي لسيارات بورشه في دبي والإمارات الشمالية. تتمتّع الشركة بسمعة راسخة، وسرعان ما أصبحت شركة النابودة للسيارات موزّعاَ موثوقاً لسيارات بورشه وأودي وفولسفاكن في دبي والإمارات الشمالية. تقدم الشركة لعملائها خدمةً عالية المستوى تعدّ الأفضل في مجالها مع مجموعة واسعةٍ من طرازات بورشه. وتقدّم الشركة أيضاً مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الدعم الشامل ما بعد البيع مثل الصيانة والإصلاحات وقطع غيار بورشه الأصلية، بالإضافة إلى ورشة لصيانة الهياكل.

تعمل شركة النابودة للسيارات في مدن متعدّدة في دولة الإمارات العربية المتّحدة مثل دبي والشارقة والفجيرة، وهي تحرص على أن تسهيل وصول عملائها الكرام إلى تجارب بورشه.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة سياراتنا وعروضنا الحالية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.porsche-dubai.com.