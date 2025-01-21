الرفاع، مملكة البحرين: أعلنت بودي وركس، واحدة من أفضل منشآت إصلاح وتعديل هياكل المركبات في مملكة البحرين، مؤخرًا عن توقيع اتفاقية لتصبح الموزع المعتمد والحصري لمجموعة منتجات بينوتو في المملكة، مما يعزز مكانتها الرائدة في هذا المجال.

هذا وتعتبر بينوتو مجموعة عالمية رائدة تعمل في تصنيع الأسطوانات الهيدروليكية والأنظمة الخاصة بحلول التفريغ، بدءًا من الاستخدام الخفيف وحتى الاستخدامات الأكثر تعقيدًا. وستوفر هذه الشراكة الجديدة أنظمة هيدروليكية كاملة وموثوقة وعالية الجودة للعملاء من داخل مملكة البحرين وخارجها، حيث تشمل هذه الأنظمة الأسطوانات التلسكوبية الأمامية وتحت الهيكل والجرّارات وخزانات الوقود والمضخات وأجهزة نقل الطاقة والصمامات وغيرها المزيد. وتتوافق جميع منتجات بينوتو مع أعلى معايير الجودة الدولية (ISO 9001) لتلبي احتياجات السوق المختلفة في مجالات النقل والبناء وصناعة التعدين الثقيلة.

وستقدم بودي وركس مجموعة منتجات بينوتو مع التركيب والخدمات والصيانة المطلوبة، إضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع والدعم الفني بشكل مستمر لضمان المتانة. وتسعى بودي وركس عبر هذه الجهود المستمرة للحفاظ على مكانتها كأفضل منشأة في مجال تعديل هياكل السيارات في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد حامد الزياني، العضو المنتدب في بودي وركس، بالقول: "نفخر باختيارنا كمزودٍ حصري لمجموعة بينوتو في مملكة البحرين، حيث يؤكد هذا التعاون على مكانتنا كأفضل منشأة لتعديل الهياكل في المملكة. كما نتطلع إلى توسيع منتجاتنا وخدماتنا المقدمة بصورة تدعم الاحتياجات التشغيلية لقاعدة عمل بودي وركس المتنوعة."

من جانبه، علق السيد ماركو سيميوني، مدير مبيعات المنطقة في بينوتو، قائلًا: "نحن سعداء بإتمام هذه الاتفاقية مع بودي وركس، ونثق تمامًا في تأسيس شراكة مثمرة تعمل على تعزيز المصالح المشتركة. كما أننا متأكدون من اختيارنا لبودي وركس كموزع معتمد ونتطلع إلى توفير خط منتجاتنا للسوق البحريني وتعزيز وجودنا الإقليمي."

تتخذ مجموعة بينوتو من إيطاليا مقرًا لها وتدير 5 مصانع حديثة على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بخبرة تتجاوز 65 عامًا في السوق، لتقدم خدماتها لأكثر من 150 دولة حول العالم عبر شركات تابعة ووكلاء معتمدين وورش عمل متخصصة.

من الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين بودي وركس في عام 2015 لتصبح أول مشروع صناعي من نوعه وحجمه في المملكة. وتقدم بودي وركس خدمات ممتازة ومعاييرًا أعلى في مجال الإصلاح والتعديل. وتتميز بودي وركس عن منافسيها من خلال تقديم الجودة العالية والضمان على منتجاتها وخدماتها، بينما تضمن العمليات الآلية بالكامل أفضل النتائج النهائية.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مقر بودي وركس الكائن على شارع المعسكر في منطقة الرفاع. للحصول على التسعيرات وحجز المواعيد، تفضل بزيارة www.bodyworks.com.bh أو تواصل عبر الاتصال الهاتفي أو واتساب على الرقم 97317705000+.

نبذة عن بودي وركس:

تُعتبر بودي وركس منشأة رائدة في مجال إصلاح وتعديل هياكل المركبات، وهي جزء من شركة الزياني للاستثمارات. منذ انطلاقها في عام 2015، حققت بودي وركس مكانة بارزة كمشروع صناعي فريد من نوعه في المملكة. تقدم المنشأة خدمات تصنيع وتعديل متقدمة ذات جودة عالية، موجهة لمختلف أنواع المركبات التجارية. بفضل كفاءة ومهارة فريق العمل المتخصص لديها، تسعى بودي وركس دائمًا إلى تحقيق أعلى معايير الخدمة في مجال الإصلاح والتعديل، مما يعكس التزامها القوي بتلبية احتياجات العملاء وتقديم نتائج متميزة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: www.bodyworks.com.bh

-انتهى-

#بياناتشركات