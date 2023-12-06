الرياض: قامت شركة بوديو وشركة روتانا للخدمات الإعلامية بتوقيع شراكة استراتيجية لتسويق و رعاية محتوى البودكاست المتواجد على بوديو Podeo، أكبر منصة بودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شركة روتانا للخدمات الإعلامية هي الذراع الإعلاني والتسويقي لمجموعة روتانا الإعلامية و هي أكبر مجموعة إعلامية عربية في العالم مملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال والتي تمتلك شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو بالإضافة إلى أكبر مكتبة أفلام وموسيقى عربية. و بهذه الشراكة اندرجت منصة بوديو ضمن مجموعة الوسائل الاعلامية الممثلين من قبل روتانا للخدمات الاعلامية إلى جانب الراديو، التلفزيون والإعلانات الخارجية.

من خلال هذه الشراكة الطويلة الأمد تصبح روتانا الوكيل الإعلاني الحصري لمنصة بوديو لربط أكثر من 50,000 مبدع وناشر على بوديو مع مجموعة واسعة من الرعاة والمعلنين. مع ذكر بأنه من خلال تقنية الإعلان المتطورة على منصة بوديو سيتمكن المعلنون من الوصول إلى ملايين المستمعين على عدة منصات واستهدافهم بشكل عالي الدقة في نفس الوقت. كما تضيف هذه الشراكة بُعدًا جديدًا، حيث ستستضيف منصة بوديو إنتاجات روتانا من محتوى البودكاست لتستفيد من شبكة التوزيع الحصرية لديها.

تم توقيع الشراكة في حفل في الرياض بين ستيفانو فلاحه، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بوديو (على اليسار)، ومحمد حمود، المدير العام لمجموعة روتانا للخدمات الإعلامية (على اليمين).

"هذا التحالف يمثل نقطة تحول لمحتوى البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نحن نتحد مع أقوى وسائل الإعلام العربية وأكثرها تأثيرا لمواجهة التحدي الرئيسي للمبدعون والناشرون: تحقيق الأرباح بشكل فعال" قال ستيفانو فلاحه، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بوديو Podeo.

و من جهته قال الرئيس التنفيذي لروتنا للخدمات الاعلامية – نزار ناقرو – "سجِل روتانا للخدمات الاعلامية الحافل بالانجازات سيمككننا من تثبيت حق صانعي محتوى البودكاست و سيضاعف إيراداتهم. تمثل هذه الشراكة إنجازًا هامًا في التزامنا بدفع النمو الزائد لصناعة البودكاست المزدهرة في المنطقة الأمر الذي نعتبره جزءا من رسالتنا و مهمتنا الاجتماعية" وأضاف معبرا عن سعادته قائلًا، 'نحن سعداء ببدء هذه الشراكة مع بوديو، والتي تعد ثورة في مشهد انتشار محتوى البودكاست في المنطقة و نحن على ثقته بنجاح هذا التعاون الذي سيخلق منصة غير مسبوقة لصانعي المحتوى والمعلنين والمستمعين على حد سواء مما يعزز رؤية روتانا و دورها في تقديم قيمة استثنائية وفرص مبتكرة في المشهد الإعلامي ككل".

في وقت سابق من الشهر الماضي، وقعت بوديو شراكة حصرية تاريخية في الصناعة مع Anuvu، مما يجعل بوديو المنصة الوحيدة التي تقدم محتوى البودكاست العربي للمسافرين على متن الطائرات عالميًا، وهو شهادة على تأثيرها القوي وأثرها في عالم البودكاست.

#بياناتشركات

-انتهى-