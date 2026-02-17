استنادًا إلى نجاح إطلاق خدمة الاستثمار في الذهب بالشراكة مع «أو جولد»، أطلقت «بوتيم للمال» خدمة الاستثمار في الفضة الرقمية لتعزيز فرص تنويع الأصول أمام الملايين من المستخدمين

سجّلت ميزة الاستثمار في الذهب عبر «بوتيم للمال» أكثر من 128,000 صفقة تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون درهم إماراتي منذ إطلاقها في أغسطس 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «بوتيم للمال»، ذراع الخدمات المالية لتطبيق «بوتيم» ضمن منظومة «أسترا تِك»، اليوم عن إطلاق خدمة الاستثمار في الفضة الرقمية ضمن مزايا الاستثمار على التطبيق، مما يتيح للمستخدمين المؤهلين شراء وبيع وإدارة حصص جزئية من الفضة بدءًا من 10 دراهم إماراتية. ويأتي هذا الإطلاق عقب تقديم خدمة الاستثمار في الذهب داخل التطبيق بالشراكة مع شركة «أو جولد» العام الماضي، في خطوة توسّع نطاق خدمات الاستثمار في المعادن الثمينة التي توفرها «بوتيم» في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى خفض الحواجز التقليدية المرتبطة بشراء المعادن الثمينة بكميات كبيرة أو التعامل معها بشكل مادي، من خلال توفير وسيلة أبسط وأكثر سهولة للوصول إلى الفضة عبر تجربة رقمية منظمة بالكامل داخل التطبيق. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية «بوتيم للمال» لتطوير مجموعة متكاملة من الأدوات المالية العملية على المنصة، إلى جانب تعزيز فرص تنويع الأصول أمام المستخدمين وخدمات الدفع والتحويلات المالية الحالية.

ومنذ إطلاقها في أغسطس 2025، سجّلت ميزة الاستثمار في الذهب عبر «بوتيم للمال» أكثر من 128,000 صفقة تداول داخل التطبيق، بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون درهم إماراتي. ويعكس هذا الإقبال السريع طلبًا قويًا ومستمرًا من المستخدمين لتوسيع خدمات الاستثمار في المنصة لتشمل الفضة إلى جانب الذهب ضمن نفس المنظومة الاستثمارية.

في هذا السياق، قالت ساشا حيدر، الرئيس التنفيذي للعمليات في أسترا تِك | بوتيم: "كنا أول منصة تكنولوجيا مالية تعلن عن خطط لإطلاق محفظة استثمار رقمية في الذهب ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الخاصة بـ "بوتيم" في عام 2023، وذلك بالشراكة مع أو جولد. ومنذ الإطلاق، ساهمت ميزة الاستثمار الجزئي في إزالة الحد الأدنى التقليدي للاستثمار، والذي كان يحدّ من مشاركة شريحة واسعة من المستخدمين، كما ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستخدام. مع التوسع ليشمل الفضة و سهولة استخدام "بوتيم" وقاعدة مستخدميه الواسعة، نوفر مسارًا سلسًا وشاملًا يمكّن المستخدمين من بدء رحلتهم الاستثمارية بثقة".

بندر العثمان، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في "أو جولد": "بصفتنا شركة إماراتية، يتمثل هدفنا في “أو جولد” في جعل تملّك المعادن الثمينة أمراً بسيطاً ومتاحاً وآمناً للجميع. إن شراكتنا مع منصة واسعة الانتشار مثل “بوتيم” تتيح لنا تقديم حلول مبتكرة لتحقيق عوائد على الفضة إلى ملايين المستخدمين. وتمثل هذه الخطوة تحولاً نوعياً في إتاحة الوصول إلى الأصول ذات القيمة المستدامة من خلال “وكالة الفضة”، التي تضمن عدم بقاء الفضة استثماراً ساكناً. فبدلاً من أن تبقى محفوظة في خزنة، يتم توظيف الفضة لتنمية ثروتك ببضع نقرات فقط."

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في وقت تشهد فيه الفضة اهتمامًا متجددًا على المستوى العالمي، سواء باعتبارها أصلًا لحفظ القيمة أو كمعدن صناعي مدفوع بعوامل طلب هيكلية. ومن المتوقع أن يسجّل سوق الفضة العالمي عجزًا سنويًا للعام السادس على التوالي في عام 2026، مع عجز متوقّع يبلغ نحو 67 مليون أونصة، في حين يُتوقع أن يستمر الطلب الاستثماري من الأفراد في الارتفاع رغم تراجع الطلب في بعض القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

من خلال توسيع خدمات الاستثمار لتشمل الفضة إلى جانب الذهب، تساهم «بوتيم للمال» في تعزيز فرص تنويع الأصول أمام المستخدمين، مع مواصلة دعم طموحات دولة الإمارات في بناء منظومة مالية رقمية متطورة تعتمد على الحلول الرقمية أولًا.

وأصبحت ميزة الاستثمار في الفضة الرقمية متاحة الآن للمستخدمين المؤهلين عبر تطبيق «بوتيم»

لمحة حول «بوتيم»

يتطور تطبيق «بوتيم» ليصبح منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا المالية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تبسيط عمليات الدفع والتحويل والإقراض وإدارة الخدمات اليومية ضمن منصة موثوقة واحدة. وبالاعتماد على بنية اتصالات آمنة، يخدم «بوتيم» أكثر من 150 مليون مستخدم في 155 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 8.5 مليون مستخدم في دولة الإمارات.

ومن خلال البنية التحتية المدمجة التي توفرها «بوتيم للمال»، تدمج المنصة حلول الدفع الرقمية وأدوات الإدارة المالية الشخصية وتجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف جعل المعاملات اليومية أكثر سلاسة وشمولية، في إطار رؤية تسعى إلى بناء عصر جديد من الشمول المالي وإتاحة الخدمات.

