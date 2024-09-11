المجحم: نُقدم لعملائنا عروض تمويلية مبتكرة وتسهيلات ائتمانية وخدمات مميزة وفق أعلى مستويات الجودة الاستثنائية

ياسين: الشراكة مع بوبيان تعكس أهمية خاصة وقيمة مُضافة في تجربة العملاء المقبلين على بناء بيت العمر وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية والاستدامة

أعلن بنك بوبيان تعاونه مع شركة أسيكو المجموعة من خلال شراكة استرتيجية تتضمن توفير عروضاً تمويلية مبتكرة وتسهيلات ائتمانية مرنة لعملائه الراغبين في الحصول على حلول بناء عالية الجودة وخدمات إنشائية وهندسية، وذلك في إطار التزام بنك بوبيان بتقديم أفضل المزايا والعروض الحصرية للعملاء تمنحهم المزيد من التميز.

وبهذه المناسبة قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم معلقاً على ذلك "سعداء بشراكتنا الجديدة والمميزة مع شركة أسيكو المجموعة والمتميزة في الخدمات الإنشائية والهندسية، استكمالاً لتعزيز خدمات بوبيان المتكاملة وتزويد عملائنا الراغبين بالحصول على تجربة بناء وإنشاء وتشطيب لبيت الأحلام وذلك من خلال خدمات تمويل حصرية ومزايا دفع مرنة".

وأضاف أننا نسعى من خلال شراكتنا مع شركة أسيكو المجموعة أن نُقدم فرصة تمويلية تصل إلى 70,000 د.ك وفترة سداد تمتد لنحو 15 عاماً، لنُسهل على عملائنا من أصحاب المنازل وأيضاً الراغبين أوالمقبلين على بناء وتشطيب بيت العمر وفق أعلى معايير الجودة والأمان من الحصول على خصومات حصرية مميزة لتُمثل بذلك إضافة جديدة لحلول بوبيان المتكاملة والمبتكرة.

** مضمون الاتفاقية

وأوضح المجحم أن الشراكة الجديدة مع أسيكو تتيح تقديم خصم يصل إلى 10% مُقدم من شركة أسيكو لعملاء بنك بوبيان على باقة الإنشاءات الفاخرة أو "سوبر ديلوكس"، وفي المقابل يحصل عملاء أسيكو على عرض ومعدل سعر خاص على التمويل المُقدم من بوبيان لنفس الباقة، وذلك في حال كانوا من عملاء بوبيان، لتُلائم احتياجاتهم تمنحهم كافة سُبل الراحة بما يتماشى مع أسلوب حياتهم.

وأشار إلى أن شركة أسيكو فرضت نفسها كأحد أهم الشركاء المميزين في قطاع البناء والإنشاء، كونها أكبر الشركات وأكثرها ثقة لتكون الاختيار الأمثل بين العملاء، وذلك لما تملكه من حلول وخدمات مبتكرة وعالية الجودة تلائم وتُلبي متطلبات شريحة واسعة من المقبلين على البناء والتشطيب، وهو ما نسعى من خلاله إلى تزويد قاعدة عملائنا بشركاء ومزودي خدمات ومنتجات استهلاكية وفق أعلى مستويات الجودة والاستثنائية لاسيما مع التوسع العمراني الذي نشهده حالياً والإقبال على بناء منازل جديدة مع تسارع وتيرة تسليم القسائم والوحدات سكنية.

أكد المجحم أن بوبيان دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدماته ومنتجاته، صممت لتُقدم حلولاً مالية مبتكرة تُسهم في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ونوفر من خلالها مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح لهم إدارة العديد من معاملاتهم المصرفية بسلاسة وسهولة لتكون راحة العميل هي الأولوية لدى بوبيان.

من جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة أسيكو المجموعة المهندس/ محمد ياسين عن الشراكة مع بنك بوبيان قائلاً "يسعدنا أن نُعلن عن اعتزازنا بشراكتنا الاستثنائية مع بنك بوبيان – الرائد والمبتكر في حلوله التمويلية - لما تعكسه من أهمية خاصة وقيمة مُضافة في تجربة العملاء المقبلين على بناء بيت العمر وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية والاستدامة لبناء ركيزة من التنمية الاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف "أن العرض والخصم المُقدم من أسيكو المجموعة إلى عملاء بنك بوبيان على باقة سوبر ديلوكس" الغرض منه هو تخفيف العبء المادي وتقديم خدمات استثنائية موثوقة تمنحهم راحة البال، كوننا شريك مثالي في بناء بيت العمر وتسليمه في الوقت المحدد وبجودة متطورة، بما يضمن بناء مستقبل مستدام عبر اعتماد تقنيات جديدة وممارسات صديقة للبيئة".

وأوضح ياسين أن أسيكو المجموعة تتميز بمجموعة متنوعة من خيارات البناء مثل "النظام التقليدي" و "نظام أسيكو" وكلاهما يقدمان خدمات متكاملة وشاملة تُلبي متطلبات البناء مع توفير مواد إنشائية متكاملة تدعم قطاعات البنية التحتية والإنشائية والسكنية، منوهاً أن أسيكو المجموعة أستطاعت أن تُثبت نفسها كواحدة من أكبر الشركات قيمة وثقة في السوق الكويتي والخليجي.

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