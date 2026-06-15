محمد العوضي: تقليص مدة الرد على الشكاوى إلى 5 أيام يعكس التزام القطاع المصرفي بتعزيز حقوق العملاء وسرعة الاستجابة

يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة "لنكن على دراية" التوعوية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الشفافية والافصاح في المعاملات المالية وحماية حقوق العملاء.

وأكد مساعد المدير العام لإدارة الشكاوى وحماية العملاء في بنك بوبيان محمد أحمد العوضي أن البنك يحرص من خلال مشاركته المستمرة في الحملة على توعية العملاء بحقوقهم المصرفية وتعريفهم بآليات تقديم الشكاوى، إلى جانب، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني وسبل حماية الحسابات والبيانات المصرفية، وذلك عبر مختلف القنوات الرقمية والمواد التوعوية التي يقدمها البنك بشكل مستمر.

وأوضح العوضي أن القطاع المصرفي يشهد تطوراً متواصلاً في تعزيز حقوق العملاء والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الخطوات تقليص المدة المحددة للرد على شكاوى العملاء إلى 5 أيام عمل بدلاً من 15 يوماً، وفق توجيهات بنك الكويت المركزي، بما يعكس الحرص على سرعة معالجة الشكاوى وتعزيز جودة الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وأضاف أن "بوبيان" يتبنى نهجاً متكاملاً لتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز حماية حقوق العملاء، حيث وفر البنك عدة قنوات مخصصة لاستقبال الشكاوى، إلى جانب إنشاء خط موحد لوحدة الشكاوى وحماية العملاء لتسهيل التواصل المباشر سواء للعملاء أو موظفي البنك، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً عبر تطبيق بوبيان، بما يتيح تجربة أكثر سهولة ومرونة في أي وقت ومن أي مكان.

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي أصدر تحديثاً لدليل حماية عملاء البنوك في أكتوبر 2025، على أن يبدأ تطبيق التعليمات الواردة فيه اعتباراً من مايو 2026، بهدف تعزيز مفاهيم الشفافية والإفصاح، وترسيخ بيئة مصرفية تحفظ حقوق العملاء وتواكب أفضل

الممارسات العالمية، إلى جانب مراعاة المتطلبات الخاصة بالتعامل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

** وحدة الشكاوى وحماية العملاء

وأوضح أن وحدة الشكاوى وحماية العملاء في البنك تتولى مسؤولية متابعة الالتزام بتطبيق التعليمات والضوابط الرقابية ذات الصلة بدليل حماية العملاء، والتأكد من توافق الإجراءات الداخلية مع المتطلبات التنظيمية بما يعزز كفاءة منظومة حماية العملاء داخل البنك.

وأكد العوضي أن دليل حماية العملاء يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والإفصاح الواضح عن المنتجات والخدمات المصرفية، والتوعية والتثقيف المالي، وحماية خصوصية البيانات وسرية المعلومات، إلى جانب تعزيز السلوك المهني وآليات معالجة الشكاوى، وهو ما ينسجم مع أهداف حملة “لنكن على دراية” في رفع مستوى الثقافة المالية والمصرفية لدى العملاء.

وفيما يتعلق بالاحتيال الإلكتروني، أشار إلى أن "بوبيان" يواصل تطوير أنظمته وإجراءاته الوقائية لمواجهة الأساليب المتجددة للاحتيال المالي، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية التي تحث العملاء على عدم مشاركة بياناتهم المصرفية أو الشخصية، والاعتماد على القنوات الرسمية والآمنة عند تنفيذ معاملاتهم المالية.

وأضاف أن هناك تعاوناً مستمراً بين البنوك المحلية والجهات الرسمية في الدولة من خلال غرفة افتراضية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع حالات الاحتيال المالي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد منها وتعزيز حماية العملاء.

وأكد العوضي أن "بوبيان" يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الوعي والتثقيف المالي داخلياً أيضاً، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ودورات متخصصة لموظفيه، إلى جانب الاختبارات الدورية والتعاميم الداخلية المرتبطة بمفاهيم حماية العملاء وحقوقهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والالتزام وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وموثوقية.

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