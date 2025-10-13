عادل الحماد: 90 ثانية تفصل الراغب بالانضمام إلى "بوبيان" عن أولى خطوات مسيرته المهنية

خالد الرحماني: التقديم عبر "مساعد" ينقل تجربة التوظيف إلى مستوى أسهل وأكثر سرعة وكفاءة

في إنجاز رقمي جديد غير مسبوق، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق خاصية التقديم على الوظائف عبر "مساعد" المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان والمزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون أول بنك في الكويت – وعلى مستوى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة – يطبق هذه التقنية الرقمية المتطورة في مجال التوظيف، بما يتيح آفاقاً جديدة نحو التوظيف الرقمي ويعزز من التجربة الرقمية.

وتتيح هذه الخاصية للراغبين في الانضمام إلى بيئة عمل بوبيان تقديم طلباتهم بخطوات رقمية بسيطة وسريعة، تختصر الوقت والجهد وتهيأ لهم الطريق لبناء مسيرة مهنية ناجحة. ومن خلال هذه الخطوة، يحرص البنك أن يكون شريكاً حقيقياً في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها، مقدماً لهم قيمة مضافة تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية لتشمل دعم طموحاتهم وفرصهم المستقبلية.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك في تعزيز ريادته الرقمية على مستوى القطاع المصرفي، موضحاً أن بوبيان لا يكتفي بتقديم خدمات مالية مبتكرة، بل يستثمر في رفع كفاءة العمل ويعزز التزامه بتوظيف الحلول الرقمية المبتكرة في كافة المجالات، لاسيما المرتبطة بتمكين واستقطاب الكفاءات الشابة وتنمية مهاراتهم بشكل مستدام."

وأضاف "اليوم، أصبح بإمكان كل من يرغب في الانضمام إلى فريق عمل بوبيان أن يبدأ أولى خطواته المهنية بخطوات بسيطة عبر تطبيق بوبيان، حيث اختصرنا رحلة التقديم على الوظائف إلى أقل من 90 ثانية فقط . هذه السرعة تعكس رؤيتنا في دمج الابتكار الرقمي بعملياتنا اليومية، بما يسهل وصول الكفاءات الوطنية إلى فرص العمل المتاحة ويجعل الانضمام إلى فريق عمل بوبيان أقرب وأسهل من أي وقت سابق."

وأوضح الحماد أن إطلاق خاصية التقديم عبر "مساعد" يمثل استكمالاً لمشروع التحول اللاورقي وتطبيق سياسة اللاورقية في إدارة التوظيف، ليصبح بوبيان أول بنك في الكويت يتخلى كلياً عن المستندات الورقية في هذه العمليات، في خطوة تدعم ممارسات الاستدامة البيئية وتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن الخاصية الجديدة ليست مجرد أداة تقنية، بل خطوة عملية نحو الابتكار في مستقبل التوظيف الرقمي في الكويت، من خلال تقديم نموذج مرن وبسيط يواكب متطلبات العصر، ويعكس رؤية البنك في استخدام التكنولوجيا كوسيلة عملية لتمكين الكفاءات وإكسابها الخبرات اللازمة، ضمن بيئة عمل ديناميكية تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأشار الحماد إلى أن بنك بوبيان أصبح اليوم من كبرى المؤسسات المتبنية وبشكل متزايد لعمليات التحول الرقمي، وهو ما يتضح من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية على صعيد مختلف قطاعات الأعمال داخل البنك، لخلق بيئة عمل تتسم بالابتكار وتواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

تقنية جديدة في عالم التوظيف

من جانبه، قال مساعد المدير العام لمجموعة الموارد البشرية، خالد الرحماني أن خاصية التقديم على الوظائف عبر "مساعد" تتيح المجال للراغبين في الانضمام إلى بيئة عمل بوبيان للتواصل السريع والمباشر مع إدارة التوظيف في البنك، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث الوظائف المتاحة داخل البنك، والتي يتم تحديثها بشكل دوري، والتعرف على تفاصيلها الكاملة في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف "عملية التقديم تتم رقمياً بالكامل من خلال تطبيق بوبيان، بطريقة بسيطة تضمن توفير الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى أي مستندات ورقية، بما يعكس التزام البنك بتطوير تجربة التوظيف لتصبح أسهل وأكثر سرعة وكفاءة، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي ننتهجه."

وأكد الرحماني أن بنك بوبيان يحرص على تكريس دوره بين مؤسسات القطاع الخاص والتزامه نحو دعم المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الطاقات الوطنية وتمكينها، من خلال تسخير جميع الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصاً مميـزة لاكتساب خبــرات مهنيــة وعمليــة، وتعزيزها بشهادات عالمية معتمدة ما يضمن لهم مستقبل وظيفي واعد.

