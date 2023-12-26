تحت عنوان "التميز في الخدمة .. أسلوب بوبيان"

نظم بنك بوبيان ورشة عمل حصرية لموظفي وقيادي مؤسسة البترول الكويتية تحت عنوان "التميز في الخدمة .. أسلوب بوبيان" في إطار تسليط الضوء على تجربة بنك بوبيان لتعزيز التزامه بتقديم خدمة متميزة للعملاء وكذلك تقديره لجهود موظفيه كونهم اصحاب مسيرة البنك الناجحة في خدمة العملاء.

وتم عقد ورشة العمل في مقر مؤسسة البترول الكويتية بحضور كلاً من مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر والمدير التنفيذي لإدارة جودة الخدمة عبدالله زبيد وعدد من ممثلي بوبيان والمؤسسة.

وسلط كلاً من أكبر وزبيد الضوء على تجربة بنك بوبيان الريادية في مجال التميز في الخدمة والنهج الاستراتيجي حول اساليب تقدير الموظفين وتطوير كفاءاتهم على مختلف المستويات ومشاركتها مع المؤسسة.

وتعليقاً على ذلك قال أكبر يواصل بوبيان استراتيجيته الهادفة لأن يكون جزءاً مؤثراُ في المجتمع والعمل وفق نهج دعم مختلف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص من خلال مشاركة خبراته وتجاربه المتعلقة بالممارسات الرائدة التي يستفيد منها قادة هذه الشركات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.

وأضاف "نسعى دائماً كفريقٍ واحد في بوبيان أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم في رسم مسار ناجح لحياتهم المهنية كونهم الركيزة الأساسية في كل ما حققه بوبيان والاستثمار الأهم لدينا من خلال تسخير كافةً الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التــي تمنحهم فرصاً مميــزة لاكتســاب خبــرات مهنيــة وعمليــة تســهم فــي تعزيــز خبراتهم وتطويرها مع دعمهم بشهادات معتمدة كل في تخصصه لمواصلة رحلة النمو وتطورنا جميعاً داخل بوبيان".

من جانبه قال زبيد عندما تتساوى المؤسسات في تقديمها للخدمات والمنتجات بصورة متشابهة، يصبح التميز في خدمة العملاء هو المؤشر الفاصل، حيث تلعب خدمة العملاء دوراً مركزاً في زيادة الثقة الإيجابية ومهارة التعامل بالإضافة إلى رفع درجة الولاء بين العملاء والمؤسسة.

وأضاف أن القطاع المصرفي عامة وبوبيان على وجه الخصوص يستند إلى تطبيق مفهوم التميز في خدمة العملاء وفق أعلى معايير الجودة وفهم النتائج والمؤشرات فهماً صحيحاً، وذلك للوصول إلى تصورٍ واضحٍ لتوقعات عملائنا واحتياجاتهم ليتيح ذلك لنا أولاً وقبل كل شيء إدارة توقعات العملاء بمستوى مثالي من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح في تطبيقها.

كما تطرق زبيد إلى مختلف الأساليب التي تضمن سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم داخل وخارج بيئة العمل، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي لتتماشى مع مساعي بنك بوبيان المستمرة لتنفيذ مبادرات متنوعة تفيد مختلف شرائح المجتمع الكويتي ضمن مبادرات البنك التي تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك ارتباط وثيق يربط بين خدمة العملاء ورضا الموظفين، بحيث أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائماً الافضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى وهو ما يتطلب دائماً رفع معدلات رضا الموظفين وكسب ثقتهم لمواصلة ولائهم للمؤسسة وكذلك العملاء.

وأوضح زبيد أن أكثر ما يميز بوبيان هو النمو المستمر في عدد عملاءه وما يقابله دوماً ارتفاع في مستوى الخدمة كونها تضع أمام الموظفين مستويات جديدة من التحدي للارتقاء بالخدمة و يعزز حرصنا على الاحتفاظ بالثقة التي أولوها لنا الأمر الذي يؤكد استحقاقنا لحصد جائزة " أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.

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- انتهى -