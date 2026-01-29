عبدالله المجحم: "بطاقة فلاورد" تعكس حرص "بوبيان" على تصميم حلول مبتكرة عبر شراكات استراتيجية مع شركات ناشئة ومنصات رقمية واعدة

عبدالعزيز باسم اللوغاني: فخورون بإطلاق أحدث ابتكاراتنا بالتعاون مع "بوبيان" و "فيزا" لتعزيز تجربة العملاء

في تعاون هو الأول من نوعه، أعلنا بنك بوبيان وفلاورد عن إطلاق "بطاقة فلاورد" مسبقة الدفع، بالتعاون مع ""فيزا"، كأول بطاقة إهداء من نوعها في دولة الكويت، والمعتمدة من بنك الكويت المركزي، في خطوة تعكس تطور حلول الإهداء الرقمية ودمجها مع الخدمات المالية المبتكرة.

ويمثل هذا الإطلاق نموذجاً جديداً في عالم الهدايا، حيث تعيد البطاقة تعريف مفهوم الإهداء النقدي التقليدي، عبر تقديم حل مبتكر يجمع بين الأناقة، المرونة، ضمن إطار رقمي آمن ومتوافق مع أعلى المعايير التنظيمية، وبما يتماشى مع توجهات الابتكار في قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال لقاء خاص، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان، عبدالله المجحم، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني، إلى جانب عدد من من القياديين والمسؤولين من الجانبين.

وشارك من "بوبيان" كل من المدير العام، صالح المنصور، والمدير العام للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب، والمدير العام للقنوات المصرفية المباشرة، خالد الشمري، وتواجد من "فلاورد" الرئيس التنفيذي للشؤون المالية سيد عباس المهري، والرئيس التنفيذي للتسويق محمد موسى، ومدير الاستراتيجية خالد الشارخ، و مدير فلاورد - الكويت بدر العثمان. وخلال اللقاء، تم استعراض أبعاد الشراكة وأهدافها ودورها في تقديم تجربة إهداء متكاملة ومختلفة للسوق المحلي.

وتعمل "بطاقة فلاورد" كبطاقة مسبقة الدفع، تُقدَّم ضمن باقات هدايا فلاورد المتنوعة، لتمنح الحاصلين عليها حرية التسوق في أي وقت ومن أي مكان، سواء عبر القنوات الإلكترونية أو من خلال نقاط البيع، في جميع الجهات التي تقبل بطاقات فيزا.

بوبيان .. تمكين الابتكار

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المجحم، إن إطلاق "بطاقة فلاورد" يعكس نهج بنك بوبيان كبنك مبتكر في تطوير المنتجات والحلول التي تواكب تطلعات العملاء، وتوفر لهم تجربة سهلة وعملية ترتبط باحتياجاتهم اليومية.

وأوضح أن التعاون مع "فلاورد" بدأ في مراحله الأولى من كونها أحد الشركاء المميزين للبنك في تقديم عروض ومزايا حصرية للعملاء، إلا أن إطلاق "بطاقة فلاورد" اليوم يمثل انتقال هذا التعاون إلى مستوى أكثر تطوراً، من خلال تقديم حل جديد تم تطويره بدعم تقني وتشغيلي من بنك بوبيان، بما يضمن كفاءة التنفيذ وسهولة الاستخدام، ويعكس حرص البنك على الاستماع لملاحظات العملاء وفهم توقعاتهم المتغيرة، وتقديم تجربة إهداء مختلفة وأكثر أناقة.

وأكد المجحم أن بوبيان يحرص دايماً على الاستماع لعملائه والعمل على تلبية احتياجاتهم عبر تطوير منتجات وحلول مبتكرة وسهلة الاستخدام، من خلال شراكات متنوعة مع منصات رقمية واعدة، بما يساهم في تقديم قيمة حقيقية لهم.

وأشار المجحم إلى أن هذا التعاون يأتي استمراراً للشراكة مع فيزا، والتي تهدف إلى تطوير حلول مالية مبتكرة وتحسين تجربة العملاء، معرباً عن اعتزازه بإطلاق هذا التعاون الذي يجسد تكامل الأدوار بين الشركاء في تقديم منتج جديد ومختلف للسوق الكويتي.

بطاقة فلاورد خطوة ثورية في عالم الهدايا

من جانبه، قال اللوغاني "نفخر بإطلاق أحدث ابتكاراتنا في دولة الكويت من خلال "بطاقة فلاورد"، المعتمدة من بنك الكويت المركزي والمطروحة بالتعاون مع بنك بوبيان وفيزا،

في خطوة تعكس التزام فلاورد المستمر بتطوير حلول إهداء عصرية تواكب تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم بأسلوب مبتكر."

وأضاف أن "بطاقة فلاورد" تعمل كبطاقة مسبقة الدفع تمنح الحاصلين عليها مرونة كاملة في التسوق في أي وقت ومن أي مكان، مع الارتقاء بفكرة الإهداء النقدي التقليدي إلى تجربة أكثر أناقة وخصوصية، حيث تُقدَّم البطاقة ضمن باقات فلاورد المميزة من الورود، لتجعل من الإهداء لحظة متكاملة ولا تُنسى.

وأشار اللوغاني إلى أن التعاون مع بنك بوبيان، أحد أبرز البنوك المبتكرة والموثوقة في دولة الكويت، يعكس حرص فلاورد على تقديم منتج يجمع بين الأمان والسهولة والمصداقية، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي الشركة لتوفير حلول إهداء موثوقة وعالية الجودة للسوق المحلي.

وأكد أن الابتكار يشكل جوهر استراتيجية فلاورد، موضحاً أن "بطاقة فلاورد" تمثل امتداداً لالتزام الشركة بإعادة تعريف تجربة الإهداء وجعلها أكثر سلاسة ومعنى، بما يعزز قيمة اللحظات الخاصة ويواكب تطلعات العملاء.

واختتم اللوغاني تصريحه بالإشارة إلى أن العملاء في دولة الكويت يمكنهم طلب "بطاقة فلاورد" عبر تطبيق فلاورد أو موقعها الإلكتروني ابتداءً من شهر فبراير، والاستمتاع بها ضمن باقات الورود المميزة لتجربة إهداء متكاملة ومميزة.

عن بنك بوبيان:

أحد البنوك الإسلامية الرائدة في دولة الكويت، يحرص على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ورقمية متطورة تُلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. ويواصل "بوبيان" تعزيز منظومة شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الناشئة والمنصات الرقمية، دعماً للابتكار وتعزيزاً لدوره كداعم أساسي للاقتصاد الرقمي.

عن شركة فلاورد:

تأسست شركة فلاورد في عام 2017، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.

