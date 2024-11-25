الدعيج: نحرص في هولستك على توفير تجربة فريدة لرواد الأعمال بما يساهم في نجاح مشاريعهم

الحوقل: شراكتنا مع بوبيان تسهم في دعم الإبتكار و توفير بيئة مستدامة لريادة الأعمال

أعلن بنك بوبيان عن استمرار شراكته الاستراتيجية مع هولستك – الشركة الرائدة في تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والحلول المالية لأصحاب ورواد الأعمال – في خطوة هامة تعكس التزامه بدعم عملائه من حساب الأعمال والشركات الناشئة لرفع الكفاءة التشغيلية والمالية في قاعدة أعمالهم الاستثمارية.

وتوفر الشراكة بين بوبيان و هولستك لرواد الأعمال والشركات الناشئة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات تتضمن خصم يصل إلى 15% على باقة الحلول المالية المُقدمة من هولستك والتي تشمل تقارير مالية شاملة وقيود يومية ومطابقات مصرفية وتحليلات مالية، إضافة إلى تطبيق نظام Xero Accounting System المحاسبي وغيرها من الأنظمة المتنوعة، كما يتم توفير اجتماعات دورية مع ممثلي الشركات لمراجعة أدائهم مع مستشاري هولستك ومتابعة الأداء المالي عن كثب وفق الشروط والأحكام.

وبهذه المناسبة قال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون إن استمرار التعاون مع هولستك للاستشارات يُشكل نموذجاً رائداً للشراكات الاستراتيجية التي تُرسخ جهود بوبيان نحو تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية المرنة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن الشراكة تتيح لعملاء حساب الأعمال والشركات الناشئة الاستفادة بمجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية والحلول والتسهيلات المالية والتمويلية، بالإضافة إلى استشارات في إدارة المخاطر ودراسات الجدوى وغيرها من الجوانب والتي ساعدت وبشكل كبير في تنمية مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث التطورات في إدارة وتعزيز قاعدة أعمالهم، كل هذا من شأنه توفير فرص استثمارية جديدة تُسهم في تحقيق التنمية والتنوع والشمولية.

وأضاف "لاشك أن شريحة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يمثلون ركيزة هامة لدى بوبيان، وهو ما ارتكزت عليه أُسس استراتيجية استمرار الشراكة مع هولستك للاستشارات، حيث بات ملموساً مستوى ما يحصل عليه العملاء من خدمات متطورة وأدوات تحليلية أثرت في تلبية احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية من خلال تعزيز قدرتهم على المنافسة في قطاعات الأعمال وما نتج عن ذلك من تحسن ملحوظ في مستوى الأداء المالي".

وأكد السعدون أن بنك بوبيان يواصل تقوية علاقاته بعملائه من رواد الأعمال باعتباره بنك الشباب الأول لتقديم مستوى مميز من الخدمات وذلك من خلال توفير مجموعة من الحلول والخدمات القائمة على جانبي الإبداع والإبتكار وهو ما ترتكز عليه أهداف قطاع الخدمات المصرفية للأعمال منذ التأسيس، مشيراً إلى أن بوبيان يمتلك قاعدة مميزة من الحلول المصرفية والرقمية التي تعمل على مساندة وتمكين رواد الأعمال لتحقيق اهدافهم المالية المستقبلية وهو ما يتماشى مع رؤيته في إطلاق طاقات النجاح الكامنة لدى الشباب الكويتي وتزويد سوق العمل المحلي والإقليمي برواد أعمال جدد لرفع المنافسة بين مختلف قطاعات الأعمال.

ومن جانبه قال الشريك الإداري والمدير التنفيذي لقطاع الأعمال في هولستك عبدالرحمن فهد الدعيج "تواصل هولستك تقديم منتجات وحلول متميزة تساهم في تحسين تجربة العملاء ومتابعة مشاريعهم بما يلبي احتياجات القطاعات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت التمويلية أو الاستثمارية وفق التزامنا بتطوير جودة البيانات وابتكار الأدوات التحليلية التي تقلل بدورها من مخاطر المشاريع مما يعزز استدامة و نمو قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة".

وأضاف الدعيج "تعكس شراكتنا مع بنك بوبيان رؤية مشتركة تهدف إلى توفير حلول مرنة مبتكره ذات طابع رقمي لتُسهل عملية الربط مع الأنظمة التشغيلية للمشاريع، كما نحرص على توفير خدمات صممت خصيصاً للعملاء المشتركين بين بنك بوبيان وهولستك من خلال توفير منتجات مصرفية والرقابة المالية لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء".

وصرح الشريك الإداري والمدير التنفيذي لقطاع العمليات في هولستك عبد العزيز أحمد الحوقل "نحن نؤمن بأهمية أتمتة الأنظمة بما يتوافق مع المتغيرات المستمرة في سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تساهم هذه الأتمتة في تسهيل الوصول إلى المعلومات و رفع كفاءة اتخاذ القرار بما يتماشى مع سرعة وديناميكية متغيرات سوق المشاريع الصغيرة".

وأضاف الحوقل "نعي جيداً أن نجاح قطاع الشركات الناشئة يعتمد على المتابعة المستمرة لمتغيرات السوق وتطوراته، وخلق أدوات فعالة تعتمد على أحدث التقنيات، وكلها عوامل مشتركة تقلل من حجم المخاطر التي قد تواجها المشاريع".

والجدير بالذكر أن هولستك تعد شركة رائدة في تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية وحاضنة الأعمال تقدم خدمات متنوعة للمبادرين وتساعد على تقليل المخاطر وتحسين الأداء بشكل عام بما يتماشى مع تطور سوق العمل وتجنب أي تأثيرات سوقية مستقبلية.

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