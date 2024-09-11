دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌ من مجموعة بوبليسيس جروب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي وتحويل الأعمال الرقمية، و"كولومبسو ديجيتال"، المنصة الرائدة في مجال تنفيذ الاستراتيجيات الريادية التنفيذية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم نهج استشاري مدعوم برؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول في مجالات الأعمال والتسويق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز أجندات التحول الرقمي والارتقاء بمستويات الكفاءة والمرونة في أعمال المجموعة إلى آفاق جديدة.

وستستفيد هذه الشراكة من خبرات منصة "كولومبوس ديجيتال" الذكية للحد من التحديات المتصاعدة التي تواجهها المؤسسات لناحية توسيع الأعمال - تنفيذ استراتيجيات واسعة النطاق وتحقيق أهداف تساهم في تحسين الأداء على مستويات الشفافية والتوافق والمواءمة. وسيستفيد العملاء من حلول تضمن عوائد مستدامة، وتساهم في توليد قيمة إضافية مع ضمان تعزيز الإيرادات بمستويات قياسية، وتحقيق الدعم المستمر، بالإضافة إلى تبني رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بعملية اتخاذ القرارات الريادية التنفيذية على النحو الأمثل. وسيشهد هذا التعاون دمج منصة "كولومبوس ديجيتال" الذكية مع حلول التسويق وتحول الأعمال التي توفرها "بوبليسيس سابينت" (Publicis Sapient’s)، ما يوفر ميزة تنافسية فريدة تفتح المزيد من المجالات الجديدة لإضفاء قيمة نوعية على الأعمال، بالإضافة إلى عوائد استثمارية بارزة لكل استثمار.

وتعليقاً على التعاون، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ "بوبليسيس جروب" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: " تمثل شراكتنا مع "كولومبوس ديجيتال" خطوة جريئة جديدة في إطار مسيرتنا الرامية لتنفيذ أجندتنا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنويع إمكانياتنا في إيجاد فرص تحول جديدة، كما سيمكننا الدمج بين خبرة "بوبليسيس جروب" في مجال التسويق وتحول الأعمال ومنصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من "كولومبوس ديجيتال" من تقديم عروض قوية للعملاء بهدف تعزيز أداءٍ استثنائي للأعمال."

وبدورها قالت "كات غريف" المدير التنفيذي لـ"كولومبوس ديجيتال": "تُعد هذه الشراكة بمثابة مرحلة مفصلية، إذ تتعاون "كولومبوس ديجيتال" مع "بوبليسيس جروب الشرق الأوسط" لإعادة تعريف مشهد أداء الأعمال المؤسسية. ويعزز تعاوننا التقارب بين قدرات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تغيير مسارات الأعمال، والارتقاء بالخبرات الرائدة عبر القطاعات المتنوعة، ما يساهم في تحديد معيار جديد لتنفيذ الاستراتيجيات وضمان التحول المؤسسي. متحمسون لهذا التعاون الهادف لتنفيذ الاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بناء على خبرات بوبليسيس في مجال التحول الرقمي، ما سيمكن الشركات من تحقيق أهدافها الطموحة بدقة ومرونة."

ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المبادرة في تمكين كبار المديرين التنفيذيين في الشركات، بما في ذلك المديرين التنفيذيين للتسويق الذين يسعون لتقييم نظامهم التسويقي المتوافق مع بيئة الأعمال، والمديرين التنفيذيين الذين يهدفون إلى تطوير استراتيجياتهم على مستوى مؤسساتهم، وأعضاء مجالس الإدارة الذين يحتاجون إلى تطوير رؤية محسّنة، الأمرر الذي دفع "بوبليسيس الشرق الأوسط " وشركة "كولومبوس ديجيتال" لتطوير حلول استشارية متكاملة مدعومة بتقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون سيوفر مجموعة من الأفكار المستوحاة من منصة "كولومبوس ديجيتال" الذكية والتي سيتم دمجها مع الخبرة الرائدة لمجموعة "بوبليسيس" في مجال التحول الرقمي، ما سيمنح الشركات الأدوات اللازمة لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية وتحقيق أهداف أعمالها على أوسع نطاق.

نبذة عن "بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا"

"بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا" (Publicis Groupe Middle East & Turkey) شركة الرائدة على مستوى الإقليم في مجال التسويق والاتصال المؤسسي وتحويل الأعمال الرقمية. ومن من خلال علاماتها التجارية الرائدة على مستوى العالم وقدرتها على تصميم وتخطيط وتنظيم حلول شاملة متكاملة، تتمتع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموقع فريد لمساعدة العملاء على تحقيق النمو في عالم المنصات من خلال تقاطع البيانات والإبداع والإعلام والتكنولوجيا. ويقع المقر الرئيسي لمجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط وتركيا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تتواجد في 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعمل فيها حوالي 3600 موظف بخبرات ومهارات عالية في مجالات البيانات، والتكنولوجيا، والإعلام، ووضع الاستراتيجيات، والإبداع، وتحول الأعمال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع: www.publicisgroupe.com

نبذة عن "كولومبوس ديجيتال"

"كولومبوس ديجيتال" هي مزود رائد لمنصة تنفيذ استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي من خلال إضفاء قيمة نوعية، ومرونة في تنفيذ الأعمال، واتخاذ القرارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع كولومبوس، تتبنى الشركات أساليب عمل جديدة، مما يمكن المدراء من تحقيق النتائج الاستراتيجية مع تعزيز ثقافة تشاركية موحدة لإدارة التغيير وتعزيز الأداء والنمو بفعالية. من مكاتبها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإدنبرة، المملكة المتحدة، تتيح "كولومبوس ديجيتال" للشركات تحقيق أهدافها الطموحة من خلال المصالح المشتركة والرؤى المعززة بالبيانات. مع قائمة عملاء مرموقة، تعاون فريق "كولومبوس ديجيتال" مع أكثر من 130 عميلاً من الشركات العالمية عالية الأداء، ليواصل تقديم أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات المؤسسية لعملاء المنصة.

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