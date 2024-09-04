الرياض – المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة "ترابط" اليوم بإعتبارها منصة المصرفية المفتوحة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها على شركة "فاين"، منصة المدفوعات اللحظية والمتخصصة في توفير خدمات عديدة في قطاع المدفوعات الرقمية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها. وتتضمن هذه الصفقة الإستراتيجية الذي تمت الموافقة عليها من قبل كل من البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية

وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تعزيز قدرة "ترابط" على توفير خدمات مالية أسرع ومتاحة على نطاقٍ أوسع في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتزامن توقيع صفقة الاستحواذ رسمياً يوم 1 أغسطس مع تفعيل قوانين جديدة لتنظيم قطاع المدفوعات في المنطقة، خاصة خدمات إنشاء المدفوعات في المملكة العربية السعودية ونظام التمويل المفتوح في دولة الإمارات، مما يمنح "ترابط" القدرة على قيادة قطاع المدفوعات من خلال دمج التقنيات المتقدمة لحلول "فاين" في عملياتها التشغيلية، وبالتالي ريادتها في تفعيل المزايا المتطورة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تتيح الشركة هذه الخدمات بدءاً من البحرين اعتباراً من نهاية العام الجاري، ومن ثم السعودية والإمارات تبعاً للتطورات التي تشهدها لوائح المصرفية المفتوحة في البلدين.

وقد تأسست "فاين" عام 2019، وسرعان ما أصبحت إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تتولى معالجة معاملات مدفوعات تتجاوز قيمتها 1 مليار جنيه إسترليني. وتشتهر فاين بتقنياتها المتقدمة التي تتيح للعملاء تحويل الأموال على الفور والدفع من حساباتهم المصرفية خلال ثوانٍ معدودة، مقارنةً بطرق الدفع التقليدية الابطأ. ومع استحواذ "ترابط" على المنصة، أصبح بإمكان عملائها -من شركات التجزئة والسيارات والشركات الصغيرة والمتوسطة- إجراء مدفوعات فورية انطلاقاً من حساباتهم المصرفية.

وتتمتع "ترابط" اليوم بالإمكانيات اللازمة لقيادة قطاع المدفوعات إقليمياً، في ضوء اللوائح المالية الجديدة التي أقرتها دول المنطقة، حيث تتبنى الشركة منهجيةً متمحورة حول الامتثال وتوفر منتجات قائمة على أحدث التقنيات. كما تعمل الآن على دمج محفظتها التكنولوجية من منتجات الامتثال والبيانات مع الخبرة الواسعة لمنصة "فاين" في مجال المدفوعات، مما يفسح لها مجالاً واسعاً لتوفير خدمات المدفوعات بين الحسابات بسلاسة ودون الحاجة إلى البطاقات، مع تبسيط عملياتها التشغيلية وتحسين جوانب التسوية وإعداد التقارير في الوقت الفعلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله المؤيد، الرئيس التنفيذي لشركة "ترابط": "نحن نفخر بأن نعلن عن استحواذنا على "فاين"، في خطوةٍ تتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأمد، الرامية إلى تزويد العملاء في المنطقة بخدمات متطورة وموثوقة لإجراء المدفوعات، وتوفير حلول متقدمة تتيح للتجار والعملاء إرسال واستلام المدفوعات اليومية دون العناء المعتاد. وسنحرص على إستثمار تقنيات "فاين" المتقدمة للاستفادة من جميع الفرص السانحة للابتكار، وتعزيز حضورنا في السوق، وتحقيق النمو المستدام. لطالما كانت رؤية "ترابط" تتمثل في ربط المنظومات المالية بمنتهى السلاسة في الشرق الأوسط، وصفقتنا اليوم هي خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف".

ومن جانبه، قال كارل ماكريجور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك "فاين": "تضمن تقنياتنا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط أعلى مستويات الراحة، وتساعدهم على الامتثال للوائح المالية المتغيرة، في ضوء التحول والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية إقليمياً. وتُعد الحلول المصرفية المفتوحة اليوم الخيار الأمثل لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين، ممن يرغبون بإجراء مدفوعات سريعة وسهلة وآمنة، ومخصصة لمتطلباتهم. وقد أصبح جلياً لنا أن المدفوعات الرقمية هي المستقبل المشرق لهذا القطاع، ولذلك يجب أن نضمن توفيرها بصورةٍ امنة وعادلة للجميع، لهذا يسرنا الانضمام إلى شركة "ترابط" لتوفير حلولنا المبتكرة للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم".

وتكمن أهمية استحواذ "ترابط" على "فاين" أيضاً في كونه يعزز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصيرفة المفتوحة، حيث يتيح لها توسيع حضورها في المملكة المتحدة، فضلاً عن دعم بنيتها التحتية للتكنولوجيا. وتنعكس قيمة هذه الصفقة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين، في حين تتيح للعملاء الجدد الاستفادة من أفضل حلول المدفوعات من حساب إلى حساب، وذلك بمجرد دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في باقي أنحاء المنطقة.

والجدير بالذكر أن استحواذ "ترابط" على "فاين" هي الصفقة الأحدث في سلسلة من الاستثمارات التي أطلقتها الشركة لمواصلة هيمنتها على سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوسيع حضورها، فيما تشمل باقي الصفقات إعلانها عن جولة استثمارية بقيمة 32 مليون دولار في مايو 2023 (السلسلة "أ") بعد تعاونها مع عدد من البنوك الرئيسية في البحرين والسعودية والإمارات.

لمحة حول "ترابط"

"ترابط" هي منصة المصرفية المفتوحة الخاضعة للتنظيم الأولى والأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعمل على الربط بين شبكة من المصارف وشركات التقنية المالية في المنطقة عبر واجهات برمجة التطبيقات API، وتوفر أدواتٍ متقدمة لتوزيع الخدمات المالية المخصصة وتسهيل استخدامها.

تدعم "ترابط" المؤسسات المالية في بناء منظومة متكاملة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك مكاتب في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. استهلت "ترابط" عملها في ديسمبر 2019، حينما أطلقت بنيتها التحتية لواجهات برمجة التطبيقات API، وسرعان ما أصبحت شريك التكنولوجيا الموثوق لمعظم المصارف الرائدة في البحرين والسعودية. وفي أكتوبر 2020، افتتحت "ترابط" مكاتب لها في أبوظبي ودبي في إطار سعيها لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في أبريل 2022، أصبحت "ترابط" أول منصة للمصرفية المفتوحة تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. كما أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أيضاً في عام 2022 عن مشاركة "ترابط" ضمن الدفعة الأولى في البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي

نجحت بعدها "ترابط"، وتحديداً في مايو 2023، في إغلاق جولة تمويل من السلسلة "أ" جمعت بها 32 مليون دولار، وكانت بقيادة "بيناكل كابيتال"، وبدعم من "فيزا" و"تايجر جلوبال" و"الجزيرة كابيتال".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tarabut.com.

لمحة حول فاين

تساهم "فاين" في رسم ملامح مستقبل المدفوعات من خلال اعتمادها على المصرفية المفتوحة لتوفير خدمات المدفوعات من حساب إلى حساب للشركات عبر الإنترنت. وتتيح للعملاء تحويل الأموال مباشرةً من حساباتهم المصرفية خلال ثوانٍ معدودة، ما يزيل الحاجة إلى الطرق التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً ورسوماً باهظة.

أتى تأسيس "فاين" ثمرة التعاون بين عدد من متخصصي المدفوعات ممن يتمتعون بعقودٍ طويلة من الخبرة، مما جعلها تضمن للعملاء إجراء مدفوعاتٍ مباشرة وآمنة وسريعة بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

"فاين تكنولوجيز ذ.م.م." هي شركة مرخصة ومنظمة كمؤسسة معتمدة للمدفوعات من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. وتضمن إجراء المدفوعات على أتم وجه.

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